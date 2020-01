Case ROG ITX Z11 con design inclinato di 11°

Asus ha portato al CES di Las Vegas un case innovativo con le due paratie laterali inclinate di 11° al fine di migliorare la dissipazione del calore della scheda video e per rendere il più agevole possibile il cable management. All'interno il case è stato progettato in modo tale da generare un "effetto camino". Vi si trovano complessivamente cinque ventole, che vanno ad aggiungersi a due radiatori, da 120 millimetri nella parte inferiore del case e da 240 millimetri sul retro.

Il case è trasparente su tre lati, il che consente di esporlo sia in verticale che in orizzontale, mentre il sistema di illuminazione RGB, comprensivo di logo ROG, è gestibile tramite Aura Sync, e quindi sincronizzabile con le altre periferiche compatibili. Il case è dotato di una porta USB 3.2 Type C, di due porte USB 3.2 Gen 1 Type A, di due USB 2.0 Gen 1 Type A, così come di un pulsante per controllare l'illuminazione RGB.

Le prestazioni termiche sono favorite da una ventilazione verticale, da un ampio spazio dietro la scheda madre e ulteriore spazio aggiuntivo per la gestione dei cavi. Il telaio in alluminio da 1,2 mm garantisce maggiore resistenza e sostiene due pannelli in vetro temperato. Un hub interno consente l'aggiunta di ventole RGB, strisce LED o connettori per ventole PWM.

È disponibile una versione aggiuntiva di ROG ITX Z11 con un display OLED LiveDash a colori da 1,77 pollici incorporato nel pannello frontale con cui visualizzare in tempo reale informazioni utili di sistema, quali temperature, tensioni, velocità della ventola o frequenze. È anche possibile personalizzare LiveDash per visualizzare un'immagine o un'animazione in particolare.