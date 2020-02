Caliber X1 è la nuova sedia gaming di Cooler Master

Cooler Master Caliber X1 si contraddistingue per un design moderno ricordando un sedile da auto da corsa. È maneggevole da spostare grazie ad un sistema a cinque rotelle da 75mm in poliuretano, che riducono l’attrito al rotolamento e il rumore prodotto dagli spostamenti.

Lo schienale è stato progettato per migliorare il comfort della zona contenimento spalle, aumentando la sensazione di solidità e supporto; le regolazioni in 4D coprono tutti gli aspetti legati all’ergonomia e permettono di personalizzare la seduta. Caliber X1 è dotata di un paio di cuscini imbottiti per la zona lombare e per la nuca. Il cuscino per la testa, in particolare, ha una forma ben studiata che contribuisce a tenere fisso il collo in posizione corretta, con evidenti benefici per i muscoli e la postura.

Il sedile, rivestito in pelle sintetica di poliuretano traforata, garantisce la massima traspirabilità e riduce sensibilmente la sudorazione. L’imbottitura è in schiuma ad alta densità e garantisce che non si deformi. Caliber X1 è alta 138 cm, lo schienale è ampio e adatto anche a coloro che hanno le spalle larghe; per permettere ai giocatori più alti e pesanti di sedersi senza preoccupazioni è larga 72 cm, pesa 24,7 chili e ha un carico massimo di 150 chili.

L’altezza della seduta è regolabile, utilizzando la leva che spunta sotto il sedile. Utilizzando la maniglia che troviamo sul lato destro della sedia possiamo far inclinare lo schienale:

Caliber X1 sarà disponibile a partire dalla settimana prossima presso la rete ufficiale di distributori, rivenditori e shop online italiani di Cooler Master; ad un prezzo al pubblico consigliato rispettivamente pari a 338 € IVA inclusa. Nel suo catalogo Cooler Master detiene una soluzione di fascia di prezzo inferiore, denominata Caliber R1.

Specifiche tecniche

Product Name Caliber X1 Product Number CMI-GCX1-2019 Dimension Total Height Range 130-138 cm (51.2”-54.3”) Backrest Height 86 cm (33.9”) Backrest Width 58 cm (22.8”) Armrest to Armrest 72 cm (28.3”) Seat Width (including sides) 54 cm (21.3”) Seat Depth 54 cm (21.3”) Diameter of Base 70 cm (27.6”) Metal Plate Thickness 1.5 mm Adjustability Armrest Adjustability 30-37 cm (11.8”-14.6”) Floor to Seat Top 50-58 cm (19.7”-22.8”) Height Adjustability 8 cm (3.1”) Armrest Width Adjustability 1.5 cm (0.6”) Recline 90-180 degree Armrest 4D (lift, sway, swivel, forward) Headrest Ergonomic pillow Extra Padded Backrest Built-in pillow (hidden stripes) Materials Inner material Molded Foam Frame Steel Base (leg) Aluminum Caster 75 mm (3.0”) Gas Lift Class 4 Others Max. Weight Load 150 kg (330lbs)

