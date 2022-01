BenQ MOBIUZ EX3210U, nuovo monitor gaming 4K 144Hz compatibile con PS5 e Xbox Series X

BenQ ha annunciato un nuovo monitor della sua linea MOBIUZ rivolta ai giocatori. Si tratta di MOBIUZ EX3210U, una soluzione da 32 pollici con risoluzione 4K, frequenza di aggiornamento di 144 Hz, HDMI 2.1 e pannello IPS, oltre a molte altre caratteristiche pensate per i giocatori.

Il monitor, come le altre soluzioni di questa linea, integra gli altoparlanti treVolo, insieme a un microfono AI che cancella il rumore e filtra in modo intelligente i suoni circostanti. I due altoparlanti integrati di fascia alta a 2.1 canali (2 altoparlanti da 2 watt e subwoofer da 5 watt) dispongono di cinque impostazioni audio definibili dall'utente.

Dotato di HDMI 2.1, il BenQ MOBIUZ EX3210U è compatibile con giochi 4K 120Hz e con le console di nuova generazione, come PS5 e Xbox Series X. Non solo, il monitor adatta l'audio allo scenario di gioco utilizzato, incrementando il coinvolgimento dei giocatori e fornendo un'eccellente percezione della posizione degli avversari.

BenQ MOBIUZ EX3210U, inoltre, è dotato di chip DSP integrati e di AMD FreeSync Premium PRO, con un tempo di risposta delle immagini in movimento di 1 ms. L’esperienza di gioco è inoltre ottimizzata da Black eQualizer (per una migliore visibilità degli altri giocatori nelle scene scure), Color Vibrance (per le regolazioni del colore in-game che consentono di vedere più facilmente gli avversari) e HDRi, che perfeziona ulteriormente i colori e il contrasto, visualizzando più chiaramente i dettagli.

Col BenQ EX3210U, gli streamer non dovranno più ricorrere al doppio monitor, potendo dividere lo schermo in due: in una finestra potranno concentrarsi sul gioco, nell’altra potranno accedere al proprio canale Twitch e avviare la diretta. Il telecomando incluso migliora ulteriormente la facilità d'uso, consentendo agli utenti di passare facilmente da una finestra all'altra e di regolare il suono e le modalità di gioco da qualsiasi punto della stanza.

Inoltre, i giocatori con il joystick di navigazione a 5 direzioni possono accedere all'OSD rapido per usufruire istantaneamente di queste funzioni. Il nuovo modello è dotato anche della tecnologia BenQ EyeCare, che protegge gli occhi dall'affaticamento, anche durante le sessioni di gioco più lunghe. TÜV Rheinland ha certificato l’EX3210U come monitor Low Blue Light senza sfarfallio e, in aggiunta, la tecnologia Brightness Intelligence Plus di BenQ regola automaticamente la luminosità dello schermo in base alla luce ambientale.

Dal 18 gennaio al 4 febbraio MOBIUZ EX3210U è disponibile per il pre-ordine sul sito di shopping online BenQ, al prezzo consigliato di € 1.299 IVA inclusa. Nel frattempo, non perdetevi la nostra recensione del BenQ Mobiuz EX3415R.