Batterie AmazonBasics a rischio esplosione: ecco i modelli difettosi

Amazon ha indetto un richiamo di sei modelli di AmazonBasics Portable Power Bank in accordo con la US Consumer Product Safety Commission. I modelli coinvolti nella campagna sono stati venduti fra dicembre 2014 e luglio 2017, e potrebbero essere soggetti a surriscaldamenti e potrebbero prendere fuoco o esplodere, causando incendi nell'ambiente circostante. Il richiamo coinvolge le batterie vendute in tutto il mondo, e non solo negli USA.

Ad essere coinvolte nel richiamo sono le varianti da 16.100 mAh, 10.000 mAh, 5.600 mAh, 3.000 mAh, 2.000 mAh con cavo micro-USB, e 3.000 mAh con cavo micro-USB. Amazon sta provvedendo ad inviare e-mail informative a chi ha acquistato uno dei modelli a rischio esplosione sopra menzionati, raccomandando fermamente di smettere di utilizzarli. Nell'e-mail è presente anche un link in cui è possibile registrare il prodotto e ottenere ulteriori inormazioni sulla restituzione e su come ottenere il rimborso. Tutte le voci sui power-bank in questione sono state rimosse sul portale di rivendita online, e i prodotti non possono più essere acquistati.

La United States Consumer Product Safety Commission ha dichiarato che il richiamo coinvolge 260 mila unità a rischio incendio. Amazon ha invece sottolineato le seguenti parole all'interno dei dettagli che riguardano il richiamo: "Per quanto riguarda le Power Bank AmazonBasics, Amazon ha ricevuto 53 report di surriscaldamenti negli Stati Uniti, fra cui uno che riguarda un'ustione dovuta al contatto con l'acido della batteria e quattro relativi a danni a proprietà fisiche, inclusi danni da incendio e respirazione di fumi tossici". Il caso sembra grave e, sebbene non conosciamo quanto sia diffuso, vale il consiglio di Amazon: non utilizzate le Power Bank difettose!