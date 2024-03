Backbone One per iPhone: il controller che trasforma lo smartphone in una console è ora in offerta su Amazon

Segnaliamo un ottimo prezzo su Amazon per Backbone One, il famosissimo controller per smartphone. Si caratterizza per un supporto più ampio rispetto alle altre soluzioni simili, ottima qualità dei materiali e totale facilità d'uso. Parliamo della versione compatibile con la porta Lightning, quindi destinato agli iPhone, oggi con un prezzo sensibilmente più basso rispetto al solito: normalmente viene venduto a 119€ .

Backbone One è un dispositivo con la forma di un tradizionale controller per console che si aggancia allo smartphone per trasformare quest'ultimo in una vera e propria console portatile. Istantaneamente nel momento della connessione Backbone One lancia la sua app dedicata che applica un layer rispetto a iOS, dando così il via a un'esperienza di intrattenimento simile a quella che si ha con una console.

In questo modo è possibile giocare a tutti i titoli compatibili con lo smartphone con la precisione e la naturalezza con cui si gioca su console, il che garantisce vantaggi competitivi non indifferenti in multiplayer e un'esperienza più rilassante in single player. Non lasciatevi ingannare dalla dicitura Xbox nell'annuncio: identifica solamente il colore nero, mentre la controparte in bianco viene indicata con il nome PlayStation. Qui la recensione completa.