Audeze Penrose: nuove cuffie wireless per giocatori audiofili

Appena annunciate, le cuffie wireless per giocatori Audeze Penrose sono ora disponibili per il pre-order a $ 249. Come le precedenti soluzioni di questo brand che si rivolge soprattutto agli audiofili, le Penrose usano dei driver magnetici planari, ovvero degli speciali driver che fondono alcuni dei principi operativi dei driver dinamici ed elettrostatici.

Questi driver consentono alle soluzioni Audeze di riprodurre suoni più naturali con bassa distorsione e senza latenze. Le Penrose rappresentano dunque una sorta di evoluzione delle Mobius già in commercio, descritte come le prime cuffie per giocatori con driver magnetici planari.

Le Penrose, che sono orientate per la nuova generazione di console, arriveranno in due varianti. La prima sarà compatibile con PS4, PS5 e Windows e Mac, e l'altra con Windows, Xbox One e Xbox Series X. Per funzionare con questi sistemi di gioco sarà necessario connettere il ricevitore USB. Le cuffie Penrose, però, saranno anche compatibili con tutti i dispositivi mobile che supportano i codec SBC e AAC tramite Bluetooth 5.0.

Oltre a disporre dei driver magnetici planari, le Penrose vantano un microfono di qualità broadcast e una connessione wireless lossless a bassa latenza a 2,4 GHz. L'annuncio di Audeze conferma come le cuffie wireless stiano diventando lo standard anche per i giocatori, capaci ormai di fornire connessioni stabili e senza latenze, aumentando al contempo il comfort. Il pre-order si realizza sul sito di Audeze: tenete presente che quello di $ 249 è un prezzo promozionale valido solo per i primi 1000 ordini. Dopo le Audeze Penrose costeranno 299 dollari.