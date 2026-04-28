ASUS TUF da 23,8'' a soli 99 su Amazon: monitor Full HD 200Hz con 0,3ms per il gaming competitivo

ASUS TUF Gaming VG249Q5R da 23,8" è disponibile su Amazon a soli 99: un monitor gaming Full HD con pannello Fast IPS, frequenza di aggiornamento a 200Hz e tempo di risposta da 0,3ms GTG, pensato per il gaming competitivo e le sessioni ad alta intensità. Con tecnologia ELMB, AI Visual e connettività completa, offre prestazioni da fascia superiore a un prezzo difficilmente battibile. Ecco le specifiche tecniche complete

L'ASUS TUF Gaming VG249Q5R arriva su Amazon a soli 99, posizionandosi come una delle offerte più interessanti nel segmento dei monitor gaming entry-level ad alte prestazioni. Con un pannello Fast IPS da 23,8 pollici in risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), frequenza di aggiornamento a 200Hz e tempo di risposta di 0,3ms GTG, questo monitor è progettato per rispondere alle esigenze dei giocatori competitivi che richiedono fluidità, precisione e reattività immediata.

Il pannello Fast IPS combina i vantaggi tradizionali della tecnologia IPS con angoli di visione fino a 178° sia in orizzontale che in verticale e colori accurati con la velocità tipica dei pannelli TN. La risoluzione Full HD 1920×1080 pixel è la scelta ideale per il gaming competitivo, dove la priorità assoluta è il frame rate elevato piuttosto che la densità di pixel, in modo da poter garantire fluidità costante anche su hardware di fascia media.

La tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) è altrettanto importante e uno dei punti tecnici più rilevanti di questo monitor: permette all'inserzione sincrona del backlight di operare contemporaneamente alle tecnologie VRR (Variable Refresh Rate). In questo modo elimina in modo efficace sia il ghosting che il tearing. Il risultato è un'immagine in movimento nitida e stabile anche durante scene ad altissima velocità, condizione fondamentale nei titoli sparatutto e nei giochi di corse competitivi.

La funzione TUF Gaming A.I. Visual sfrutta algoritmi di intelligenza artificiale per ottimizzare automaticamente le impostazioni visive in base al contenuto riprodotto: contrasto, luminosità e nitidezza vengono adattati in tempo reale per migliorare la leggibilità nelle scene scure, la resa cromatica e la chiarezza degli elementi a schermo durante il gameplay. La gestione di tutte queste impostazioni avviene tramite il software DisplayWidget Center, che consente di regolare i parametri del monitor direttamente dal desktop tramite mouse, senza toccare i tasti fisici.

La connettività è completa e versatile: il pannello dispone di una porta DisplayPort 1.4, due porte HDMI 2.0 e un jack audio da 3,5mm. La presenza di due altoparlanti integrati elimina la necessità di speaker esterni per un utilizzo base. Infine, la combinazione DisplayPort 1.4 + HDMI 2.0 garantisce la piena compatibilità con PC, console di ultima generazione e laptop gaming, e rende il VG249Q5R una soluzione multi-dispositivo senza la necessità di dover ricorrere ad adattatori aggiuntivi.