Asus ROG Theta Electret, cuffie gaming hi-fi con driver al neodimio e a elettrete

La particolarità di queste cuffie consiste nel fatto di abbinare a ciascun driver ad elettrete un driver indipendente al neodimio ASUS Essence a camera stagna per l’ottimizzazione dei bassi. Il filo di rame placcato in argento inoltre garantisce un segnale audio di alta qualità e, abbinato al driver a elettrete, un materiale dielettrico che ha una carica elettrica quasi permanente, offre un suono ad alta risoluzione, fedele specialmente nelle alte frequenze.

Le ROG Theta Electret dispongono anche di un microfono ad asta appositamente calibrato che utilizza la tecnologia della deviazione del segnale per ridurre le interferenze e garantire un audio più pulito e chiaro. Le cuffie ROG Theta Electret sono certificate per la comunicazione in diverse app, tra cui TeamSpeak e Discord.

Le cuffie sono inoltre compatibili con numerose piattaforme tra cui PC, Mac, console, Nintendo Switch e smartphone e possono anche essere collegate ad amplificatori e DAC.

Inoltre, le ROG Theta Electret sono fornite di cuscinetti ROG Hybrid in pelle 100% proteica, in modo da consentire una totale personalizzazione del comfort in base alle proprie preferenze. I cuscinetti ROG Hybrid permettono di ridurre il calore fino al 25% e si caratterizzano per un particolare design a forma di “D inversa” che le mantiene comodamente in posizione. Inoltre, la struttura metallica dissipa meglio la temperatura e migliora la resistenza all'uso intensivo.

Le cuffie ROG Theta Electret sono perfette anche per chi indossa gli occhiali. Una precisa area del cuscinetto è infatti più morbida rispetto al resto della superficie, creando un canale che riduce la pressione sulle aste degli occhiali.