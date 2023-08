ASUS ROG presenta una gamma completa di monitor gaming OLED, compreso il primo 32'' OLED 4K

ROG Swift OLED PG32UCDM

ROG Swift OLED PG32UCDM è il primo gaming monitor OLED 4K da 32, in grado di offrire una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di appena 0,03 millisecondi (GTG). Sfrutta la tecnologia QD-OLED per offrire una luminosità di picco di 1.000 nit, un’ampia gamma di colori ed un layout migliorato dei sub-pixel per un testo più chiaro e più facilmente leggibile. Il PG32UCDM è dotato di un sistema di raffreddamento che include un innovativo dissipatore di calore e l’utilizzo di grafene per proteggere il pannello OLED, riducendo così significativamente il rischio di burn-in. Lo switch KVM Smart consente agli utenti di controllare due dispositivi mediante una sola tastiera e un singolo mouse, senza bisogno di raddoppiare l’hardware o di software aggiuntivi. Gli utenti potranno infatti utilizzare la modalità Picture in Picture (PIP) con i tasti di scelta rapida della tastiera per commutare da un dispositivo all’altro. Infine, il monitor PG32UCDM offre numerose opzioni di connettività, tra cui DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 e USB Type‑C con power delivery. Il suo arrivo in commercio è atteso entro il primo trimestre del 2024.

ROG Swift OLED PG34WCDM

ROG Swift OLED PG34WCDM è un avanzato monitor gaming OLED da 34 pollici in formato ultrawide (3.440 x 1.440), con raggio di curvatura 800R, frequenza di aggiornamento di 240 Hz, tempo di risposta gray-to-gray (GTG) di 0,03 ms. Include l’innovativo dissipatore sviluppato per abbassare le temperature di esercizio e ridurre drasticamente il rischio di burn-in. Il monitor PG34WCDM ha un picco di luminosità di 1.300 nits ed è conforme alla certificazione DisplayHDR True Black 400, mentre la compatibilità con G-SYNC garantisce una visione fluida e senza tearing con una bassa latenza. Lo Smart KVM integrato permette agli utenti di controllare due dispositivi con un’unica combinazione di tastiera e mouse, mentre la connettività USB 3.2 consente trasferimenti di file veloci tra due dispositivi. Il PG34WCDM offre un’ampia connettività, tra cui DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 e USB Type-C con una potenza di carica di 90 W. La disponibilità di questo modello è prevista per il primo trimestre del 2024.

ROG Swift OLED PG49WCD

Il monitor ROG Swift OLED PG49WCD è un monitor gaming da 49 pollici super-ultrawide (5.120 x 1.440), dotato di un pannello QD-OLED 1800R con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e tempo di risposta di 0,03 ms, per esperienze di gioco immersive ed estremamente coinvolgenti. Per migliorare le prestazioni e garantire la longevità del pannello QD-OLED, il monitor PG49WCD include una pellicola in grafene e un innovativo dissipatore di calore, che riducono il rischio di burn-in e consentono di aumentare la luminosità di picco fino a 1.000 nit. Lo Smart KVM integrato consente agli utenti di controllare due dispositivi con una sola tastiera e un mouse, senza bisogno di software specializzato o hardware aggiuntivo. Gli utenti possono anche trasferire file tra i due dispositivi grazie alla connettività USB 3.2. Il monitor offre un’ampia connettività, tra cui una porta USB Type-C con erogazione di potenza a 90 W, DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1. Il monitor PG49WCD sarà disponibile globalmente a partire da ottobre 2023, al prezzo di 1.499 dollari.

