Asus ROG ed Evangelion: una nuova collaborazione e una build completamente a tema

Asus Republic of Gamers rinnova l'attenzione che ha sempre riposto nell'estetica dei suoi prodotti con una seconda generazione di prodotti realizzati in collaborazione con Evangelion. Tutti i compenti della serie EVA-02 Edition, già mostrati al Gamescom e ora disponibili in Italia, sono stati sviluppati a partire da prodotti ROG premium e finemente customizzati per offrire prestazioni eccellenti e un’estetica ricercata. Inoltre, un nuovo set di periferiche ROG accompagna la build in edizione limitata, con una versione rinnovata della tastiera ROG Azoth (in bianco) e il tappetino ROG Moonstone Ace L in vetro temperato.

Grazie alla collaborazione con Evangelion, gli amanti della serie e del PC "fai-da-te" possono ora fare affidamento su un’ampia serie di componenti con una varietà di decalcomanie e grafiche personalizzate a tema Evangelion, con la classica palette rossa e arancione EVA-02. Tra questi, troviamo la scheda madre ROG Maximus Z790 Hero, la scheda grafica ROG STRIX GeForce RTX 4090, il cooler AIO ROG Ryujin III, il case gaming ROG Hyperion, il supporto per la scheda grafica ROG Herculx e un esclusivo kit di periferiche gaming.

Vediamo nel dettaglio come è stata realizzata la build a tema ASUS ROG Evangelion, e con quali componenti.

Scheda madre ROG Maximus Z790 Hero EVA-02 Edition

Basata sul concept originario della ROG Maximus Z790 Hero, questa versione speciale, oltre a essere ricca di funzionalità e offrire le performance invidiabili del modello originario, sfoggia esclusive personalizzazioni insieme al caratteristico tema rosso e arancione di EVA-02. Il design del backplate è caratterizzato dal tema Evangelion ed EVA-02 Beast Mode, mentre la scheda madre è capace di accogliere i processori Intel Core di 12a,13a e 14a generazione, insieme ai kit di memoria DDR5. Senza dimenticare il design tipico dell’A.T. Field disegnato intorno al socket della CPU e l'illuminazione Polymo sul pannello I/O, che in questo caso offre un effetto davvero sorprendete, alternando le immagini di Asuka e del normale EVA-02 per conferire un ulteriore tocco artistico e altre possibilità di personalizzazione.

Schede grafiche ROG STRIX GeForce RTX 4090 EVA-02 Edition

L’edizione EVA della ROG Strix GeForce RTX 4090 sfrutta diverse caratteristiche proprie dei modelli ASUS di fascia più alta per elevare le prestazioni complessive di tutta la build, come ventole Axial-tech con rotazione inversa e tecnologia 0 dB e un esclusivo design della camera di vapore con un esoscheletro in metallo per assicurare la massima rigidità. Tutta la cover del sistema di dissipazione, già sapientemente progettata, è ora dominata del tema cromatico EVA-02, mentre l’immagine di Asuka campeggia sulla piastra posteriore.

Sistema di raffreddamento AIO ROG Ryujin III 360 ARGB EVA-02 Edition

Chassis ROG Hyperion EVA-02 Edition

Questo sistema di raffreddamento si caratterizza per le, ispirate ad Asuka. Oltre a monitorare i segni vitali del sistema per mantenere stabile la build, l'del Ryujin può visualizzare una raccolta di animazioni a tema Asuka ed EVA-02. Nel frattempo,con effetti di illuminazione personalizzabili si connettono perfettamente e senza sforzo grazie al connettore magnetico avanzato. Quest’ultimo trasmette contemporaneamente i segnali di controllo e di alimentazione, per garantire a tutto il sistema Evangelion un raffreddamento sempre efficiente e generoso.

ROG Hyperion EVA-02 Edition è senza dubbio uno chassis gaming di natura premium che, rispetto alla versione base, già imponente di suo, sfoggia ora un pannello di illuminazione a tema EVA-02 in grado di comunicare subito lo spirito di Evangelion anche ammirando dall’interno la propria build. Questo pannello può anche essere posizionato esternamente alla build, qualora si prediliga liberare spazio in quella posizione per l’installazione di ulteriori ventole o SSD. Ogni dettaglio, sia interno che esterno, è stato progettato per intonarsi perfettamente all'estetica dell'EVA-02 e ospitare, in una sintesi ben equilibrata, tutti gli altri componenti ROG x Evangelion, rendendo il case il vero fulcro di tutto il sistema.

Supporto per la scheda grafica ROG Herculx EVA-02 Edition

Il VGA holder ROG Herculx è molto popolare presso gli appassionati e nell'edizione ROG Herculx EVA-02 sfoggia davvero una varietà di grafiche a tema ROG ed Evangelion, senza però scendere a compromessi rispetto alla sua funzione originaria, ovvero garantire il più efficace e solido sostegno della scheda grafica. La sua base ha lo stile del Progressive Knife di EVA-02 e, come tutti i supporti ROG Herculx, gli utenti non necessitano di alcuno strumento per la sua installazione: basta sollevare la piattaforma estendibile e utilizzare la rotella regolabile per aggiustare l'altezza. La piattaforma può anche essere rilasciata senza sforzo con il semplice tocco di un pulsante, per una facile rimozione durante le operazioni di upgrade dell'hardware.

Alimentatore ROG THOR 1000W Platinum II EVA Edition

Il ROG Thor II Platinum EVA Edition, disponibile già dalla prima collection, vanta una skin che riprende la stessa palette cromatica dell’EVA-02 Edition. Come nelle versioni originarie, il ROG Thor assicura tutta l’alimentazione necessaria utilizzando componenti premium e varie ottimizzazioni nel raffreddamento che consentono livelli di rumore bassi.

Tastiera ROG Strix Scope RX EVA-02 Edition

La ROG Strix Scope RX EVA-02 Edition avvolge i keycap e il robusto plate in alluminio con il tipico tema rosso e arancione ispirato all'EVA, creando la cornice per accogliere gli switch ottico-meccanici ROG RX. Abbiamo così pressioni e sequenze di tasti prive di oscillazioni e un ritardo di rimbalzo prossimo allo zero, oltre a vantare una certificazione IP57 per la resistenza all'acqua e alla polvere.

Mouse ROG Gladius III Wireless AimPoint EVA-02 Edition

Per garantire sempre il necessario controllo, il ROG Gladius III Wireless AimPoint si basa su un sensore da 36.000 dpi, firmato ancora una volta ROG. Il look è vistoso, con una livrea che mixa la combinazione di colori EVA-02, mentre il design è ergonomico. È un mouse wireless e la durata della batteria è notevole.

Tappetino ROG Scabbard II EVA Edition

A completare il corredo di controllo non poteva certo mancare un mousepad coordinato e dalle dimensioni generose: è il ROG Scabbard II EVA Edition, già presente nella prima collection, ma perfettamente in linea con l’estetica rinnovata della nuova serie EVA-02 Edition. Combinando contrapposti elementi di design ispirati a NERV ed EVA su una superficie rivestita con nano particelle in grado di respingere acqua, olio e polvere, il tappetino ROG Scabbard II EVA Edition combina e sintetizza in modo efficace e fedele i temi principali della serie, fornendo un’ulteriore personalizzazione del proprio desk, nonché una solida base di supporto per tutto il set e una superficie di movimento veloce per il mouse ROG Gladius III Wireless AimPoint EVA-02 Edition.

Tutti i prodotti della collection ROG x Evangelion saranno disponibili già nei prossimi giorni in serie limitata, con un rincaro minimo rispetto alle controparti di base. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito dedicato.