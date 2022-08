ASUS ROG: ecco le nuove periferiche di gioco, mouse e auricolari

Tantissimi nuovi prodotti destinati ai giocatori presentati da Asus ROG al Gamescom, l'importante fiera di videogiochi che si tiene a Colonia e che riapre in presenza con l'edizione di quest'anno. Per quanto riguarda i mouse gaming, il nuovo ROG Keris Wireless AimPoint è un mouse wireless da gioco estremamente leggero (75 grammi) basato sul sensore ottico ROG AimPoint.

Il sensore ROG usato da questo mouse offre 36.000 dpi con una deviazione cpi inferiore all'1%, una velocità di 650 ips e un’accelerazione fino a 50 g, insieme ad una frequenza di polling di 1.000 Hz. Il mouse può essere utilizzato in modalità RF a 2,4 GHz, Bluetooth o cablata. La modalità RF a 2,4 GHz, inoltre, supporta la tecnologia wireless ROG SpeedNova.

Grazie ad una alimentazione ottimizzata, è possibile giocare in modalità RF a 2,4 GHz anche per ben 119 ore prima di dover ricaricare il proprio device. La particolare struttura interna garantisce robustezza ed un peso complessivo di soli 75 grammi, a cui si abbinano il cavo ROG Paracord ed i piedini del mouse 100% PTFE. Il design Push-Fit Socket II abilita una facile personalizzazione degli switch, avendo già in dotazione i micro switch ROG che possono essere sostituiti con microinterruttori meccanici o ottici compatibili a 3 e 5 pin. I pulsanti destro e sinistro sono realizzati in PBT e hanno una superficie antiscivolo durevole che resiste all'usura per garantire una qualità costante nel tempo. Il nastro antiscivolo (ROG-patterned anti-slip grip tape) offre agli utenti una presa del mouse più sicura.

Sul fronte meramente estetico, oltre alla finitura nera standard, è disponibile anche quella bianca più raffinata dell'edizione Moonlight White.

ROG Gladius III Wireless AimPoint rappresenta, invece, l'evoluzione di una delle linee del marchio più riuscite. Parliamo di un mouse da gioco RGB senza fili, leggero (79 grammi), che ora vanta il sensore ottico ROG AimPoint da 36.000 dpi con 650 ips, un'accelerazione di 50 g e polling rate di 1.000 Hz.

Come il Keris Wireless AimPoint, anche il Gladius III Wireless AimPoint può essere utilizzato in modalità RF a 2,4 GHz, tramite Bluetooth e con cavo. La modalità RF a 2,4 GHz supporta la tecnologia wireless ROG SpeedNova mentre un’alimentazione ottimizzata offre agli utenti fino a 119 ore di utilizzo con una singola carica. Il design Push-Fit Switch Socket II consente una facile personalizzazione, con i micro switch ROG in dotazione che possono essere sostituiti con microinterruttori compatibili meccanici a 3 pin e ottici a 5 pin. Il cavo ROG Paracord e i piedini 100% PTFE si abbinano al nastro antiscivolo ROG Anche in questo caso è disponibile l'edizione Moonlight White.

Passando agli auricolari, gli annunci del Gamescom riguardano i nuovi ROG Cetra True Wireless Pro e ROG Cetra True Wireless. La versione Pro è dotata di doppia connettività Bluetooth e cablata USB-C, di un Quad DAC ESS e di un microfono AI a cancellazione del rumore.

In modalità Bluetooth, la tecnologia integrata Qualcomm Snapdragon Sound e le molteplici modalità ibride di cancellazione attiva del rumore (ANC) consentono ai giocatori di immergersi nell'azione con un audio wireless premium a 24 bit e 96 kHz a bassa latenza. Ci sono anche delle sinergie con lo smartphone gaming ROG Phone 6: quando si avvia un gioco sullo smartphone, infatti, la modalità Gaming di Cetra True Wireless Pro si attiva automaticamente e fornisce un audio a bassissima latenza, pari a 45 ms (necessita di un telefono cellulare che supporti le tecnologie aptX Adaptive o Snapdragon Sound). La tecnologia Hybrid ANC cancella il rumore di fondo generale, mentre altre funzionalità avanzate filtrano una gamma più ampia di rumori, come il vento. In modalità cablata, il Quad DAC ESS 9280 di livello hi-fi e il microfono AI a cancellazione del rumore delle Cetra True Wireless Pro garantiscono un audio lossless e una comunicazione cristallina. La batteria inclusa in questi auricolari garantisce un'autonomia fino a 28 ore con ricarica in-case, con disponibilità della tecnologia Qi-wireless per la ricarica rapida senza fili. Grazie al loro esclusivo design questi auricolari ergonomici si adattano comodamente a tutti i tipi di orecchio, mentre la resistenza all'acqua, con certificazione IPX4, garantisce la protezione da pioggia o schizzi.

Anche ROG Cetra True Wireless sono dotati di tecnologia ANC ibrida e offrono connessione wireless a bassa latenza. Usano driver di tipo ASUS Essence da 10 mm e mettono a disposizione semplici controlli quick-touch per regolazioni durante il gioco. Non manca il supporto per la ricarica wireless della custodia, mentre la durata della batteria garantisce fino a 27 ore con la ricarica in-case. Inoltre, abbiamo la resistenza all'acqua IPX4 e la disponibilità della versione Moonlight White.