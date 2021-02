ASUS ROG Delta S: prime cuffie gaming compatibili con MQA

Le ROG Delta S sfruttano CODEC ESS 9281 con tecnologia QUAD DAC per restituire un audio realistico e con dettagli impeccabili. Il microfono con tecnologia ASUS AI Noise-Cancelling (AI Mic) garantisce una comunicazione chiara e cristallina, mentre la connessione USB-C con adattatore USB-C/USB 2.0 offre la massima compatibilità con un'ampia gamma di dispositivi.

Le cuffie ROG Delta S sono dotate di Quad DAC ESS 9281 per gestire al meglio un'elaborazione dell'audio senza perdite di informazioni. Ciascuno dei quattro DAC presenti è dedicato a supportare l'elaborazione di una parte della gamma di frequenze udibili: bassi, medi, alti e ultra alti. I quattro segnali sono poi sommati per ottenere un'acustica più chiara in virtù del rapporto segnale/rumore di 130 dB.

Master Quality Authenticated (MQA)

ASUS ha avviato una collaborazione con Master Quality Authenticated (MQA) e le ROG Delta S sono il primo risultato di questa partnership. Grazie a questa collaborazione, ASUS mette a disposizione dei gamer audio di qualità "studio" per soddisfare anche gli audiofili più esigenti. Il render MQA integrato in ROG Delta S elabora il segnale di base MQA, fornito da servizi di streaming quali TIDAL e Xiami Music.

Le ROG Delta S affiancano le cuffie ROG Theta 7.1, ROG Strix Go e ROG Strix Go 2.4 presentando il microfono con cancellazione del rumore basato su intelligenza artificiale (AI Mic). ASUS AI Mic si affida ad un processore dedicato progettato per individuare oltre 50 milioni di tipi di rumore, al fine di isolare il suono della voce per una comunicazione priva di disturbi. Disturbi di sottofondo comuni, come per esempio chiacchiere, la digitazione dei tasti e i clic del mouse, sono attenuati fino al 95%.

L'AI Mic è di tipo unidirezionale, staccabile e certificato sia da Discord sia TeamSpeak, la funzione di cancellazione del rumore è gestita attraverso il software ASUS Armoury Crate e può essere disattivata quando necessario.

ASUS ROG Delta S Connettore USB 2.0

Type-C Piattaforme supportate PC

MAC

PS4

PS5

Nintendo Switch

Xbox one Driver Al Neodimio Dimensione dei driver 50mm Impedenza 32 Ohm Risposta in frequenza 20 ~ 40000 Hz Tipo di Microfono Unidirezionale Sensibilità del Microfono -40 dB Risposta in Frequenza del Microfono 100 ~ 10000 Hz Cancellazione del Rumore AI per il Microfono Si Hi-Fi DAC ESS 9281 Pro Hi-Fi Amp ESS 9281 Pro Canali Virtual 7.1 Illuminazione RGB Aura Sync Si Ripiegabilità Si Peso 300 g Cuscinetti di ricambio Si Colore Nero Cavo USB-C cable: 1.5m

USB 2.0 cable: 1m Accessori Microfono staccabile

Manuale utente

Cuscinetti ROG Hybrid

Adattatore da USB-C a USB 2.0 (Type-A)

Le cuffie ROG Delta S sono disponibili al prezzo consigliato di 209,00€ IVA inclusa.