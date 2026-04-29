ASUS regala fino a 310 con l'acquisto delle periferiche gaming ROG: ecco come funziona il cashback e quali prodotti comprare

ASUS ha avviato la promozione cashback "ROG Gaming Gear", attiva dal 27 aprile al 12 luglio 2026, che permette di ottenere un rimborso in denaro diretto sul conto corrente con l'acquisto di periferiche gaming ROG. Non si tratta di un buono sconto o di un credito da spendere: si riceve denaro reale, accreditato sul proprio IBAN dopo la verifica dell'acquisto. La promozione è valida anche su Amazon Italia, a patto che il prodotto sia venduto e spedito direttamente da Amazon.

Il massimo del risparmio con il codice esclusivo di Hardware Upgrade: A2RzDB0uQr

Come funziona in tre passi: si acquista uno dei prodotti idonei entro il 12 luglio 2026, ci si registra sul sito ufficiale della promozione e si carica la fattura o lo scontrino entro il 26 luglio 2026. Dopo la verifica, ASUS accredita il rimborso sul conto indicato. Ogni partecipante può richiedere un solo prodotto per categoria, con un massimo di sei prodotti totali, per un rimborso complessivo fino a 310. Chi usa il codice referral esclusivo di Hardware Upgrade A2RzDB0uQr in fase di richiesta ottiene un ulteriore 10% di cashback extra sull'importo base: ad esempio, su una ROG Pelta il rimborso standard di 40 diventa 44.

Come sfruttare il cashback con le cuffie top del settore

Sul fronte cuffie, le ROG Pelta sono la scelta migliore per chi vuole la comodità wireless: connettività tri-mode 2.4GHz/Bluetooth/USB-C, compatibili con PC, PS5, Switch e smartphone, driver ROG da 50 mm con diaframma in titanio, microfono a banda super-larga da 10 mm, 70 ore di autonomia e un peso di soli 309 grammi.

Le ROG Kithara sono una proposta rara nel gaming: cuffie open-back con driver magnetoplanari HIFIMAN da 100 mm mutuati dall'alta fedeltà audiofila, capaci di restituire un palcoscenico sonoro ampio e dettagliato impossibile da ottenere con i driver dinamici tradizionali. Includono microfono a braccio MEMS full-band e connettore bilanciato da 4,4 mm.

Le ROG Delta II sono invece cuffie over-ear wireless con tre modalità di connessione (RF SpeedNova 2.4GHz, Bluetooth e jack 3.5mm), driver da 50 mm con diaframma placcato in titanio, tecnologia audio DualFlow per un palcoscenico sonoro ampio e aperto, microfono a banda super-larga da 10 mm con asta removibile, compatibilità con PC, Mac, PS5, Switch e Android, cuscinetti ibridi ROG e un'autonomia fino a 110 ore in wireless, tra le più alte della categoria. Pesano solo 315 grammi.

Per il controller, il ROG Raikiri II Xbox Wireless è certificato Xbox con stick hall effect anti-deriva, trigger adattivi e tasti programmabili sul retro.

Gli sconti anche per tastiere e mouse ASUS ROG

Tra le tastiere idonee troviamo la ROG Azoth 96 HE: tastiera gaming wireless al 96% con switch magnetici ROG HFX V2 Hall Effect, attuazione regolabile da 0,1 a 4,0 mm, polling rate a 8.000 Hz, modalità Speed Tap e Snap Tap per eliminare gli input accidentali, display OLED integrato e connettività tri-mode USB/RF 2.4GHz/Bluetooth.

La ROG Falchion Ace 75 HE propone lo stesso motore Hall Effect in un formato 75% più compatto, con touchpad laterale per controllare volume e retroilluminazione, ideale per chi vuole massimizzare lo spazio sulla scrivania senza rinunciare ai tasti freccia e al blocco di navigazione.

Tra le tastiere aggiuntive idonee alla promozione troviamo prima di tutto la ROG Azoth con formato 75% wireless tri-mode (cablato USB-C, RF 2.4GHz e Bluetooth) con switch ROG NX Rossi prelubrificati e hot-swappable per la sostituzione senza saldatore, montaggio a guarnizione in tre strati per un suono sordo e tattile da tastiera custom, stabilizzatori lubrificati di fabbrica, copritasti PBT doppio spessore, display OLED con rotella di controllo integrata e retroilluminazione Aura Sync RGB. Disponibile in versione bianca con layout italiano.

La ROG Strix Scope II X è invece la proposta entry level cablata: switch ROG NX Snow V2 prelubrificati con strato di schiuma ammortizzante nella scocca per ridurre il rumore dei tasti, copritasti PBT, tasto Stealth per mettere in pausa le notifiche, rotella multifunzione e layout completo con tasto Windows disabilitabile.

Chiude il trio la ROG Falchion Ace HFX, una tastiera cablata al 65% con switch magnetici ROG HFX Hall Effect, polling rate fino a 8.000 Hz, attuazione regolabile da 0,1 a 4,0 mm, doppia porta USB-C su entrambi i lati del corpo e tre posizioni di inclinazione regolabili, tutto in un ingombro ridottissimo ideale per postazioni compatte.

Per i mouse, il ROG Harpe II Ace è tra le soluzioni gaming più leggere con soli 28 grammi, sensore ottico ROG AimPoint Pro da 42.000 DPI, polling rate a 8.000 Hz wireless, switch ottici ROG da 100 milioni di click e autonomia fino a 300 ore con una sola carica. Il design ambidestro lo rende adatto sia ai mancini che ai destrorsi.

Versione con un design unico e accattivante, questo mouse offre la stessa leggerezza e precisione della versione bianca oppure nera, ma con un distintivo colore che spicca in ogni setup di gaming.

Per conoscere il cashback esatto di tutti i modelli e verificare l'elenco completo dei prodotti idonei, si rimanda alla pagina ufficiale della promozione, ricordando di inserire il codice referral esclusivo di Hardware Upgrade A2RzDB0uQr per ottenere un ulteriore +10% sul rimborso ricevuto.