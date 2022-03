ASUS annuncia ZenWiFi Pro XT12: nuovo top di gamma con velocità fino a 11000 Mbps e design elegante

ZenWiFi Pro XT12 è un evoluto sistema mesh tri-band WiFi 6 (802.11ax) progettato per offrire una copertura WiFi ad alte prestazioni estesa a tutta la casa. Il dispositivo si concentra anche sul design, del tutto nuovo e che incorpora un originale vano antenna trasparente sulla parte superiore.

ASUS ZenWiFi Pro XT12 è il primo modello della nuova serie ASUS ZenWiFi Pro. Si tratta di un sistema di rete mesh WiFi 6 a due nodi alimentato dalla nuova generazione di chipset WiFi e CPU a 64 bit da 2.0 GHz di Broadcom. Il design a 12 flussi offre velocità totali combinate fino a 11000 Mbps attraverso le bande di frequenza a 2,4 GHz e a 5 GHz. A differenza dei sistemi mesh dual-band tradizionali, che dimezzano la larghezza di banda per creare una connessione di backhaul, il nuovo ZenWifiPro XT12 permette di indirizzare una delle bande a 5GHz come connessione backhaul dedicata, permettendo un traffico inter-hub più veloce e stabile, senza pertanto rallentare in alcun modo i dispositivi collegati.

ASUS ZenWiFi Pro XT12 include anche due porte Ethernet 2.5 Gbps. Queste supportano l'aggregazione dei collegamenti (link aggregation), consentendo velocità dal router verso tutti i dispositivi che richiedono molta larghezza di banda, come i dispositivi NAS. Tramite ASUS RangeBoost Plus, inoltre, ZenWiFi Pro XT12 migliora la copertura del segnale WiFi fino al 38%. La configurazione a due nodi, infatti, può arrivare a coprire fino a circa 550 metri quadrati. La già ampia copertura può anche essere ulteriormente estesa, per connettere ambienti o spazi ancora più ampi, semplicemente utilizzando un qualsiasi router compatibile ASUS AiMesh.

Per quanto riguarda la sicurezza, AiProtection Pro è una suite completa di Internet Security basata sulle tecnologie di Trend Micro. AiProtection Pro protegge contemporaneamente e in modo automatico tutti i dispositivi connessi, anche quelli più vulnerabili che non potrebbero installare alcun firewall o antivirus, come nel caso di soluzioni domotiche e prodotti IOT, fornendo un ulteriore livello di sicurezza per i dati personali o per le informazioni aziendali quando si lavora da casa. L'abbonamento, già incluso nel prezzo di acquisto, garantisce pertanto una copertura totale della propria rete, assicurando anche un aggiornamento della protezione a vita, rimanendo sincronizzato con il database cloud di Trend Micro per ottenere le firme più recenti per il sistema di prevenzione delle intrusioni, il blocco dei siti dannosi, il rilevamento e il blocco dei dispositivi infetti e il filtro del contenuto. Maggiori informazioni si trovano nella pagina dedicata AiProtection.

Fuori casa invece ASUS Instant Guard crea un tunnel VPN privato verso il proprio router ZenWiFi Pro XT12 da qualsiasi parte ci si connetta, grazie al traffico crittografato per rendere la connessione WiFi pubblica più sicura ed offrire la stessa massima tranquillità anche quando si utilizzano connessioni Internet pubbliche, potenzialmente più vulnerabili. Maggiori informazioni sul servizio sono disponibili alla pagina ASUS Instant Guard.

ASUS ZenWiFi Pro XT12 Antenne 10 antenne interne Frequenza Operativa 2.4 GHz, 5 GHz-1, 5 GHz-2 Wi-Fi Data Rate 802.11b : fino a 11 Mbps

802.11a/g : fino a 54 Mbps

802.11n : fino a 600 Mbps

802.11ac (5 GHz) : fino a 4333 Mbps

802.11ax (2.4 GHz) : fino a 1147 Mbps

802.11ax (5 GHz-1) : fino a 4804 Mbps

802.11ax (5 GHz-2) : fino a 4804 Mbps Standard di rete IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IPv4, IPv6 Memoria 256 MB Flash, 1 GB RAM Porte I/O porte 2 x 2.5 Gbps, 2 x RJ45 10/100/1000 Mbps Pulsanti Power Switch, Reset Button, WPS Button Adattatore di alimentazione DC AC Input : 100V~240V(50~60Hz)

DC Output : 19V con max. 2.37A corrente o 19.5V con max. 2.31A corrente Contenuto della confezione ASUS ZenWiFi Pro XT12

Cavo RJ-45

Adattatore di alimentazione

Guida rapida

Scheda di garanzia Dimensioni / Peso 115 x 115 x 241 mm / 1500 g

ASUS ZenWiFi Pro XT12 è disponibile nella versione con pack doppio ad un prezzo consigliato al pubblico di 829,00€ e in confezione con singolo nodo a 489,00€.