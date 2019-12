Asus annuncia nuovi monitor con refresh rate fino a 280 Hz

Inoltre i monitor sono certificati DisplayHDR 400 e sfruttato la tecnologia ASUS Dynamic Shadow Boost per schiarire automaticamente le aree più scure e migliorare le azioni in gioco nelle aree più buie.

I tre nuovi monitor sfruttano la tecnologia ASUS FastIPS per raggiungere un tempo di risposta di 1ms , vantano un contrasto di 1000:1 e grazie ad ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB) eliminano ghosting e altri artefatti visivi.

TUF Gaming VG259QM e VG279QM : Asus li definisce "i monitor gaming più veloci al mondo" . Questo perché si caratterizzano per un refresh rate addirittura di 280 Hz . Questi monitor funzionano in FHD (1920 x 1080 pixel) e vengono annunciati insieme a ROG Strix XG279Q , un monitor gaming da 27 pollici con risoluzione WQHD (2560 X 1440) e refresh rate a 170Hz .

Resta aggiornato sulle ultime offerte

Ricevi comodamente via email le segnalazioni della redazione di Hardware Upgrade sui prodotti tecnologici in offerta più interessanti per te

Registrati

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione.

Leggi la Privacy Policy per maggiori informazioni sulla gestione dei dati personali