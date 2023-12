ASTRO A50 X: da Logitech G, le cuffie definitive per il gaming multipiattaforma - Anteprima

Acquisita da Logitech nel 2017, ASTRO Gaming è da sempre specializzata nella produzione di periferiche high-end per il gaming ad alte prestazioni. Avevamo dunque grandi aspettative per l'annuncio del suo nuovo top di gamma, quello che Logitech G ha presentato come l'headset "definitivo" per il console gaming - e per più di una semplice ragione.

Ecco le ASTRO A50 X Lightspeed, quinta generazione delle acclamate A50. Oltre ad una dotazione hardware all'avanguardia, che le affianca alle più recenti Logitech G PRO X 2, il nuovo headset 'flagship' propone una feature unica e, per certi versi, rivoluzionaria: permette ai giocatori di connettersi a Xbox, PS5 e PC simultaneamente tramite un'innovativa feature nota come PlaySync. Grazie ad un incontro con Logitech G abbiamo potuto approfondire la conoscenza di questo intrigante prodotto, pensato chiaramente per i giocatori più esigenti.

ASTRO A50 X Lightspeed, versatilità e prestazioni elevate



L'esperienza definitiva proposta dalle ASTRO A50 X viene raggiunta in tre modi: con la già menzionata tecnologia PlaySync, con i nuovi driver PRO-G in grafene - presi in prestito dalle suddette G PRO X 2, con qualche leggera modifica - e con il modulo wireless 24-bit Lightspeed, il quale permette una connettività fulminea e stabile sia su console che su PC.

Partiamo da PlaySync, la feature che permette a questo headset di distinguersi davvero dalla tante, intriganti periferiche che popolano la fascia high-end. Di fatto, quest'innovativa tecnologia è in grado di connettere tutti i sistemi di gioco contemporaneamente permettendo all'utente di passare da una console all'altra, o da una console ad un PC, con un semplice click.

Quando questo 'switch' viene effettuato tra Xbox e PlayStation, PlaySync cambia le immagini visualizzate sullo schermo e ciò che il giocatore sente nelle cuffie. In parole povere, non sarà più necessario alzarsi dal divano per accendere l'altra console, né si dovrà andare alla disperata ricerca del telecomando. Come già sottolineato, questo passaggio può avvenire anche tra una console compatibile (Xbox Series X, Series S o PS5) e un PC, ma in tal caso l'unica cosa che cambierà solo l'audio trasmesso nelle cuffie

Per fare tutto questo basteranno le A50 X. Anzi, più correttamente basterà la sua base di ricarica. Il nuovo headset si appoggia infatti ad un sistema di 'base station' che stabilisce una connessione diretta con la console o con il PC e che fornisce un flusso di ricarica continuo, per giocare ininterrottamente senza troppe preoccupazioni. Per sfruttare appieno la base delle A50 X servirà però un televisore 4K UHD di nuova generazione, dotato quindi di HDMI 2.1.

Tramite la connessione HDMI, la base dirigerà l'audio in modalità wireless alle cuffie e, al tempo stesso, passerà il segnale video della console al televisore senza gravare su funzioni quali il rendering 4K a 120Hz in HDR, il VRR e l'ALLM (Auto Low Latency Mode).

Oltre a proporre queste funzionalità, progettate per assicurare la massima versatilità, le ASTRO A50 X vantano specifiche hardware di tutto rispetto. Si passa dal magnete al neodimio al driver in grafene, sempre da 40mm - 10mm in meno rispetto a quelli montati sulle G PRO X 2. Grazie al nuovo diaframma, dotato di sospensione live edge, le cuffie offrono notevoli miglioramenti: i suoni verranno riprodotti in maniera più accurata, con tempistiche più precise e con una ditorsione ridotta, offrendo alti e medi chiari e bassi ricchi.

Ne trarranno principalmente vantaggio i giocatori degli FPS, che potranno identificare più facilmente la posizione degli avversari intercettandone i movimenti.

Rispetto al modello precedente, grazie ai nuovi driver le ASTRO A50 X saranno in grado di offrire un audio più limpido e detttagliato, il tutto in modalità wireless. La tecnologia Lightspeed a 24 bit farà in modo che le cuffie siano sempre pronte per l'utilizzo. La base station è però dotata anche di connettività Bluetooth e permette all'utente di utilizzarla in combinazione con Lightspeed, consentendo ai giocatori di 'mixare' la chat vocale di Discord con l'audio di gioco o, in alternativa, di effettuare chiamate dal proprio smartphone mentre si gioca.

Stando ai dati forniti da Logitech G, la batteria integrata nell'headset offre una durata massima di 24 ore. Statisticamente, l'autonomia delle ASTRO A50 X è molto più bassa di quella garantita da periferiche anche più economiche, ma - tramite la connettività USB-C - queste cuffie possono sempre contare sulla propria base di ricarica. Oltre a garantire l'utilizzo continuato delle cuffie nell'arco della giornate, la base station è dotata di un aggancio magnetico a scatto che consente agli utenti di ricaricare l'headset con un semplice gesto. Troviamo inoltre un pannello di stato a LED che indica a quale sistema di gioco siamo connessi (Xbox, PS5 o PC).

Per quanto riguarda l'equalizzazione, questa potrà essere personalizzata su PC tramite il software G HUB di Logitech. Le modifiche effettuate vengono memorizzate dall'headset e applicate quando le cuffie verranno utilizzate su console e PC. Gli utenti PlayStation e Xbox, in alternativa, potranno ricorrere all'app Logitech G disponibile sui dispositivi iOS e Android per personalizzare l'EQ direttamente dal proprio smartphone o tablet.

Durante l'incontro con il produttore, alcuni dei portavoce di Logitech G stavano utilizzando proprio le ASTRO A50 X per comunicare con gli ospiti del briefing. È stato in quel momento che siamo rimasti colpiti dall'ottima qualità del microfono: grazie ad un sampling rate a 16 bit e 48 kHz, questo è in grado di catturare uno spettro sonoro molto più ampio rispetto al passato, assicurando così una comunicazione chiara e precisa. Le A50 X ci permettono inoltre di controllare il mix gioco/chat su tutte e tre le piattaforme menzionate (Xbox Series X/S, PS5, PC).

Meno entusiasmante, ma non sorprendente, il prezzo di vendita: in Italia, le ASTRO A50 X (con la Base Station) saranno vendute a 409,99 euro. Una cifra che catapulta questo headset tra le periferiche gaming più care nella sua fascia di mercato. Occorre comunque sottolineare che, viste le particolari funzionalità con cui si presenta, queste cuffie top di gamma si rivolgono innanzitutto a quei giocatori che hanno la fortuna di possedere più di una console next-gen (PlayStation 5 o Xbox Series X e Series S) - oltre ad un PC, eventualmente.

Il lancio delle A50 X, nelle colorazioni nera e bianca, è previsto per la prima metà del 2024.