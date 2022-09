ASTRO A30 Wireless: audio posizionale ai vertici anche in wireless

ASTRO A30 Wireless sono le nuove cuffie del brand tenuto in grande considerazione nel mondo gaming. Si tratta di una soluzione che si posiziona nel segmento più alto del mercato, puntando su un'ottima qualità del suono, materiali di qualità e funzioni avanzate. Inoltre, offre diversi tipi di connessione, in modo da essere compatibile con tutte le piattaforme di gioco sul mercato. Con cavo USB-C riservato unicamente alla ricarica, infatti, si possono collegare con il dongle incluso nella confezione per la connessione sulla banda Wi-Fi da 2,4 GHz, con il jack audio da 3,5 millimetri e in Bluetooth.

Nella confezione infatti si trova tutto quello che serve per rendere le cuffie compatibili con qualsiasi piattaforma di gioco, tenendo in considerazione i cambiamenti a cui è andata incontro l'industria dei videogiochi nel recente periodo, privilegiando il mobile gaming. Le ASTRO A30 Wireless portano tutti i vantaggi tipici delle cuffie di questo marchio nella dimensione wireless, senza perdita di prestazioni. Supportano, inoltre, fino a 3 input audio contemporaneamente, il che permette, fra le altre cose, di giocare mentre si parla al telefono.

Tutto questo è possibile tramite la tecnologia Lightspeed, che ASTRO eredita da Logitech, azienda di cui oggi fa parte. La batteria integrata nella confezione, inoltre, permette di giocare per ben 27 ore consecutive prima della ricarica, il che è sufficiente per quasi tutti i tipi di utilizzo. Inoltre, un accelerometro interno regola la cosiddetta Low Power Mode, la quale si attiva quando le cuffie sono riposte e non sono in uso, per ridurre il più possibile il consumo energetico non necessario.

Come abbiamo notato nelle precedenti recensioni di soluzioni ASTRO, le cuffie del marchio fanno perno su algoritmi di equalizzazione molto precisi che le rendono dei punti di riferimento in termini di resa della spazialità. Nei giochi la posizione dei suoni viene trasmessa al giocatore con precisione assoluta, il che conferisce vantaggi competitivi non indifferenti in diversi titoli. In single player, invece, si ha maggiore consapevolezza della sfera uditiva che circonda il giocatore, mentre un ottimo senso della spazialità si ha anche con i film. Dopo aver provato una cuffia ASTRO, se siete interessati principalmente a questi aspetti, non tornerete ad altri marchi.

L'algoritmo Surround finisce per sacrificare e distorcere leggermente certe tonalità. Questo rende un tipo di cuffie di questo tipo consigliabili soprattutto per i giocatori, un po' meno per film e musica, pur con buoni risultati anche in questi ambiti. I driver interni sono da 40mm al neodimio, mentre le A30 Wireless sono pienamente compatibili con Dolby Atmos, Windows Sonic e il Sony Tempest 3D audio di PS5.

Le ASTRO A30 Wireless, inoltre, sono dotate di un doppio microfono: la soluzione integrata (si nota solo un piccolo foro sul padiglione sinistro) e il microfono boom rimovibile. Esteticamente sono decisamente accattivanti (sono disponibili in bianco e nero), mentre le coperture sopra i padiglioni possono essere sostituite con i Mod Kit tipici di ASTRO. Ce ne sono a disposizione di diversi colori e motivi acquistabili separatamente. Quelli in dotazione, magnetici, sono trasparenti, lasciando trasparire l'effetto fosforescente che ASTRO ha scelto per la struttura sottostante. Anche i cuscinetti possono essere sostituiti perché magnetici.

Le cuffie si adattano a qualsiasi tipo di conformazione della testa, con gli slider laterali che consentono di posizionare l'archetto superiore (rivestito per aumentare il comfort) nella posizione più adatta. Lo scorrimento di questa parte è molto fluido e piacevole. Sul padiglione destro troviamo un pulsante multifunzione a quattro vie: di default, spostandolo avanti o indietro si regola il volume, mentre spostandolo a destra e a sinistra si esegue il bilanciamento gioco/voce. Premendo a sinistra, infatti, si aumenta il volume del gioco e si diminuisce quello della chat, mentre a destra si ottiene l'effetto contrario. Si tratta di una funzione molto utile per il giocatore che comunica con i compagni di squadra e si aspetta conversazioni chiare e di qualità cristallina in tutte le condizioni di gioco. La funzione è disponibile su PC e Xbox, purtroppo non sulle PlayStation.

In caso di connessione tramite Bluetooth, il funzionamento del pulsante si modifica automaticamente e ora consente di riprodurre o mandare in pausa i contenuti multimediali, e di scegliere le tracce da ascoltare. Tutto questo può essere controllato tramite l'app Logitech G che, tra le altre cose, permette di selezionare il profilo audio e l'equalizzazione. In quest'ultimo caso si può scegliere tra Astro Immersive e Astro Footsteps, per privilegiare una sfera uditiva più coinvolgente o dare più risalto alle frequenze associate ai passi, il che è utile soprattutto nel contesto competitivo. Si può verificare come l'algoritmo, agendo su durata dei suoni e loro volume, riesca a trasmettere in maniera molto precisa la posizione dalla quale provengono i suoni, oltre che la loro distanza. Non manca la possibilità di impostare un preset di equalizzazione personalizzata, così come di gestire Noise Gate e Riverbero dei due microfoni disponibili o di creare nuovi profili audio.

Sempre sul padiglione destro si trovano i pulsanti per gestire la connessione via Wi-Fi o Bluetooth. Basta premere sul relativo pulsante per qualche secondo per accoppiare le cuffie secondo la connessione desiderata, oppure per spegnerle. Il giocatore può quindi gestire con facilità l'autonomia, piuttosto che affidarsi alla Low Power Mode che abbiamo visto prima.

Basta connettere un cavo USB-C (presente nella confezione, ma può essere usato il cavo di qualsiasi smartphone) per gestire la ricarica, considerando che le cuffie possono essere collegate contemporaneamente anche con il jack da 3,5 millimetri. I due padiglioni sono ruotabili, in modo da rendere le cuffie più facilmente trasportabili tramite l'elegante custodia fornita nella confezione.

Dopo aver provato per qualche giorno le nuove ASTRO A30 Wireless dobbiamo dire che si sono rivelate soddisfacenti da quasi tutti i punti di vista. La qualità dell'audio è ottima, con volume potente e precisione negli alti e nei bassi, per non parlare del suono posizionale. Una qualità che si è rivelata sufficiente anche per la visione di film o l'ascolto della musica. Le abbiamo usate quasi sempre in modalità wireless, senza notare perdita di qualità o di stabilità nella connessione, né tanto meno alcuna forma di latenza. Funzionano fino a circa 15 metri dal ricevitore wireless (dipende dalla conformazione della casa e dall'eventuale presenza di ostacoli): superata questa distanza si possono presentare problemi di stabilità.

In definitiva se l'obiettivo era quello di portare le peculiarità delle ASTRO con il suono posizionale nella sfera wireless, possiamo dire che è stato completamente centrato. Anche perché le ASTRO A30 Wireless vantano materiali di assoluta qualità, che rendono l'esperienza confortevole anche per le lunghe sessioni. Le cuffie danno sempre la sensazione di essere fin troppo rigide, ma aderiscono alla testa in modo tale da non essere scomode in nessun caso.

Sono un prodotto di qualità, e questo, purtroppo, si riflette anche sul prezzo. Al momento di 258,99€.