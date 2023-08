Arrivano le sedie ufficiali Xbox e i loro prezzi non sono quelli che pensate

Le sedie gaming sono rapidamente diventate uno degli accessori più richiesti dagli appassionati, in modo da completare le loro postazioni completamente dedicate all'intrattenimento. Capaci di fornire una postura corretta anche per le lunghe sessioni al computer o alla console, sono spesso dotate di accortezze rivolte a migliorare il comfort e il benessere.

Fino a oggi sono mancate però le sedie a marchio ufficiale Xbox, una lacuna a cui pone ora rimedio Haworth. Si tratta di uno dei marchi di riferimento per il settore, associato a qualità e affidabilità. Sarà anche per questo che le nuove sedie Xbox, Haworth x Xbox: Very Gaming Chair e Haworth x Xbox: Fern Gaming Chair, appartenenti a due linee di prodotto già esistenti e altamente apprezzate, costano rispettivamente 999 e 1.599 dollari.

Haworth x Xbox: Very Gaming Chair

Le due serie dedicate a Xbox sono disponibili in edizione limitata e sono dotate delle caratteristiche più richieste dai giocatori. Come i braccioli 4D, ovvero regolabili in quattro diverse direzioni per potersi adattare a qualsiasi tipo di scrivania e di collocazione delle braccia, anche in altezza. Non mancano il supporto per la testa e una serie di loghi Xbox.

Con un profilo squadrato, le sedie Haworth puntano a offrire un'estetica moderna, con poggiatesta e supporto per le spalle pensati per rendere possibili lunghe sessioni di gioco senza affaticare. La seduta, inoltre, può essere spostata in avanti o indietro per configurarne la sua profondità, il che aiuta a distribuire uniformemente il peso, contribuendo ad alleviare la pressione sulla parte posteriore delle gambe. Anche il supporto lombare può essere regolato, in modo da venire incontro a varie conformazioni della schiena.

Haworth x Xbox: Fern Gaming Chair

Nel caso della Fern è lo schienale reclinabile composto da 3 parti differenti ad aver decretato il successo del modello, riproposto anche per l'edizione Xbox. Per il momento le sedie Xbox possono essere acquistate solo dagli Stati Uniti, recandosi a questo indirizzo per la Very e a questo per la Fern.