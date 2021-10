Annunciato Pimax Reality 12K QLED con specifiche da primo della classe

Pimax, un'azienda da tempo impegnata nella realizzazione di visori con specifiche di alto livello destinati ai settori professionali oltre che per l'intrattenimento, ha appena rivelato il nuovo Pimax Reality 12K QLED VR. L'annuncio è arrivato in occasione dell'evento virtuale Frontier di Pimax, dove il nuovo visore è stato presentato come la più avanzata soluzione della categoria con il motto "la VR 3.0 è qui".

Pimax Reality 12K QLED: la VR 3.0 è qui

Il nuovo visore si costituisce di due pannelli 6K mini-LED QLED, rappresentando un'evoluzione molto consistente rispetto all'attuale top di gamma Pimax, l'8K X, il quale è dotato di un doppio pannello 4K. Il nuovo visore è realizzato, poi, in collaborazione con Tobii per quanto riguarda la parte hardware alla base del tracciamento degli occhi. Questa tecnologia, tra le altre cose, consente di realizzare il rendering foveale in modo da processare solo le parti degli ambienti tridimensionali che effettivamente servono in funzione dei movimenti degli occhi, ottimizzare le prestazioni e consentire esperienze fluide anche a risoluzioni così alte.

Il visore è equipaggiato anche con un sistema per la regolazione della distanza interpupillare automatico e motorizzato. Per il nuovo visore, inoltre, Pimax ha sviluppato delle lenti ibride che combinano le peculiarità delle lenti Fresnel e delle lenti asferiche. Secondo i comunicati dell'azienda, questo si traduce in maggiore nitidezza anche ai bordi e nella completa intercettazione dei cosiddetti godrays che possono infastidire la visione.

Le nuove lenti, inoltre, consentono un maggiore campo visivo sia in senso orizzontale che verticale. Il FOV orizzontale è ora di 210 gradi, mentre il FOV verticale arriva fino a 135 gradi. Si tratta di specifiche completamente diverse rispetto a quelle dei visori consumer e superiori a qualsiasi altra soluzione professionale presente sul mercato.

Il nuovo visore di Pimax, come i suoi predecessori, è basato sulla piattaforma SteamVR 2.0 e sarà equipaggiato con sei telecamere per gestire il tracciamento di tipo inside-out SLAM. In altre parole, non ha bisogno di basette all'infrarosso esterne, ma con un kit di update opzionale sarà possibile disporre di questo altro tipo di tracciamento, più preciso, con piena integrazione a SteamVR tracking.

Di default, Pimax Reality 12K QLED ricorre al sistema di tracciamento interno perché si tratta di un visore standalone, con a bordo il SoC Qualcomm XR2. Può essere comunque connesso al PC tramite due cavi DisplayPort 1.4. Il visore, inoltre, supporta lo streaming wireless tramite WiGig e Wi-Fi 6.

Naturalmente l'esborso necessario per poter portare a casa tutto questo non è propriamente contenuto. Servono 2399 dollari per il modello di base, mentre l'update per abilitare SteamVR tracking costa 200 dollari. Il visore, che è stato finanziato in parte tramite una campagna su Kickstarter, arriverà nella parte conclusiva del 2022. Chi nel frattempo dovesse comprare un altro visore Pimax, riceverà uno sconto sul prezzo del Reality 12K QLED pari al valore del visore acquistato nel momento in cui l'acquisto è avvenuto.