Amazon Gaming Week: tutte le offerte sui monitor. I più convenienti? I Samsung Odyssey

Occhio alle offerte sui monitor gaming per la Amazon Gaming Week ora in corso e in particolare i Samsung Odyssey, fra i preferiti dai giocatori PC e console. Ecco le offerte da non perdere sui dispositivi delle linee G4 e G5.

Il monitor gaming Samsung Odyssey G3 costa solo 143€, prezzo più basso di sempre! 24" flat, 144Hz, 1920x1080 pixel.

Grande possibilità di scelta a proposito dei monitor gaming con le soluzioni LG UltraGear adesso particolarmente interessanti, con tagli di prezzo significativi. Occhio anche ai nuovissimi Corsair Xeneon e, in particolare, allo stupefacente Flex flessibile, scontato di 300 euro per la Gaming Week.

Anche i Philips meritano senz'altro le attenzioni dei giocatori, anche perché alcuni sono veramente molto economici!

Ecco tutti gli altri in offerta. Il più interessante? In proporzione il TUF Gaming a risoluzione 4K, gran bello sconto!

Tutte le offerte sui monitor per la Amazon Gaming Week