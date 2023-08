Amazon Gaming Week: tantissime sedie da gioco in offerta. Belle, pratiche e ora anche economiche

La bellissima sedia da gioco Predator Chair Rift costa pochissimo per effetto della Amazon Gaming Week in corso. Pensate che prima dell'inizio dell'evento costava 265 euro .

Questa sedia è pensata per migliorare la postura dell'utente durante le lunghe sessioni al computer per gioco o per lavoro. È dotata di un doppio cuscino, uno lombare e l'altro per la testa, entrambi rimovibili all'occorrenza. L'imbottitura ad alta densità, inoltre, si adatta bene al corpo dell'utente, mentre il tessuto è resistente e traspirante. I braccioli sono regolabili in quattro direzioni e lo schienale inclinabile fino a 150°.

La sedia offre un design ergonomico ed è dotata di pistone a gas omologato per un peso massimo di 120 Kg. L'utente può anche scegliere liberamente la posizione dello schienale servendosi di una manopola di tensione apposita. Inoltre, la sedia è dotata di regolazione pneumatica dell'altezza e di pedali con bloccaggio posteriore, utilissimi soprattutto per il sim racing.

Sempre in casa Acer Predator, è interessante anche la versione più grande della Chair Rift, più robusta e con qualche opzione di regolazione in più, anche se leggermente più costosa.

Razer risponde con la Iskur e con la Enki, fornendo una propria visione delle sedie da gioco che punta sulla solidità e sulla comodità. Anche in questo caso troviamo il supporto lombare integrato, a cui si aggiungono pelle sintetica piacevole al tocco, cuscini in schiuma ad alta densità e braccioli 4D.

Questo per quanto riguarda i marchi più blasonati, ma le soluzioni di Oversteel e Newskill sono molto simili alle precedenti, molto spesso anche per qualità dei materiali e caratteristiche offerte.

Chiudiamo con le DRIFT GAMING, uno dei marchi più ammirati del settore, ancora una volta a prezzi molto convenienti!

