Amazon Gaming Week: le migliori offerte Corsair su cuffie, mouse da gioco e accessori per i creator

Le Corsair HS55 SURROUND sono cuffie eleganti che vantano una struttura leggera rinforzata in alluminio e padiglioni in morbido memory foam. Per la Amazon Gaming Week sono in offerta sia nella colorazione nera che in quella bianca, per abbinarsi perfettamente ad ogni setup.

Tramite l'adattatore USB incluso per collegare il connettore da 3,5 mm, la cuffia HS55 SURROUND offre una personalizzazione audio completa, sia su PC che su Mac, tramite il supporto dei protocolli Dolby Audio.

Per quanto riguarda le altre piattaforme, la connessione da 3,5 mm garantisce compatibilità con PS5/PS4, Xbox Series X | S, Switch. Queste cuffie equipaggiano driver audio personalizzati in neodimio da 50 mm con uno spettro audio che consente di cogliere ogni singolo dettaglio del campo di battaglia. Inoltre, il microfono omnidirezionale riproduce la voce con estrema nitidezza, con la pratica funzione flip-to-mute e il controllo del volume integrato sul padiglione.

Altrettanto interessante è il mouse KATAR ELITE WIRELESS. Seguendo le più recenti mode dettate dai giocatori professionisti, è progettato per essere leggero e compatto. Ottima la qualità dei materiali, mentre i pulsanti sono reattivi e affidabili. La tecnologia di connessione wireless di Corsair, definita SlipStream, inoltre garantisce stabilità e reattività paragonabile al gioco via cavo.

Anche Elgato Stream Deck + è adesso in offerta. Questo controller per lo streaming mette a disposizione controllo tattile e feedback visivo con tasti LCD, striscia tattile e manopole per audio, video, illuminazione e altro. La tastiera di Elgato, un'azienda acquisita da Corsair, inoltre restituisce conferme per tutti i comandi acquisiti e permette di mantenere tutto sotto controllo con le manopole.

Infine, abbiamo Elgato Key Light Air, un pannello LED professionale abilitato al Wi-Fi. Garantisce illuminazione efficace dello spazio di lavoro e attenuazione della luminosità per una luce soffusa, da 1400 Lumen. Permette anche di regolare la temperatura colore da ambra del tramonto al blu artico, da 2900 a 7000 K. Tutto questo è possibile grazie a 80 LED OSRAM che forniscono intensità costante senza riscaldarsi. Inoltre, il bordo del pannello è illuminato, in modo da garantire il massimo comfort.