Amazon Gaming Week: cuffie, tastiere, mouse, router Wi-Fi Mesh, schede video, portatili e tutte le migliori offerte ASUS

Partiamo dalle cuffie per giocatori. ASUS propone la sua linea Delta che si contraddistingue per soluzioni di altissima qualità che puntano innanzitutto su un alto livello del suono, offrendo ai giocatori una serie di caratteristiche interessanti anche per la personalizzazione dell'esperienza. Le cuffie ROG Delta S per un’esperienza audio premium e le esclusive ROG Delta S Animate, con i display LED Anime Matrix totalmente personalizzabili.

Per quanto riguarda le tastiere meccaniche, abbiamo l’apprezzatissima e compattissima tastiera meccanica al 65% wireless ROG Falchion, con pannello touch interattivo e originalissima cover integrata, a cui si aggiunge il modello top di gamma, la esclusiva custom al 75% ROG Azoth.

Ecco i mouse da gioco, a partire dal nuovissimo ROG Harpe Ace Lab Edition, già in offerta, e il mousepad super preciso ROG Hone Ace Aim Lab Edition, ma anche i mouse ROG Spatha X, ROG Chakram X Origin e ROG Gladius III Wireless.

Nelle offerte ASUS per la GAMING WEEK AMAZON troviamo anche MODEM, ROUTER e SISTEMI WIFI MESH. Tante le proposte dedicate al gaming, dal ROG Rapture GT-AX6000 al top di gamma ROG Rapture GT-AXE11000 e ROG Rapture GT6, bellissimo esteticamente oltre che super valido sul piano delle prestazioni, passando per i modelli TUF Gaming AX3000, AX4200 e AX6000, dal rapporto qualità/prezzo aggressivo, perfetti alleati per vincere ogni sfida online.

Le offerte ASUS sul networking includono anche tutta la fortunata ed ampia serie ZenWiFi fino ai modem router 4G come l’ASUS 4G-AC86U o ai router estendibili ASUS RT-AX59U o i modem router ASUS DSL-AX82U.

Tantissime anche le SCHEDE MADRI: sono rappresentate tutte le serie, Prime / TUF Gaming / ROG e tutte le principali piattaforme INTEL e AMD, spaziando tra vari modelli come le bellissime ed apprezzatissime Prime Z790-A WIFI e Prime X670E-PRO WIFI o le TUF Gaming B450M-PRO II e TUF Gaming H770-PRO WIFI, passando per i modelli ROG come la ROG Strix B660-A Gaming WIFI.

Queste le schede video più interessanti per quanto riguarda la consistenza dei loro ribassi di prezzo.

Ed ecco i portatili più interessanti.

Chiudiamo con i monitor PER DESKTOP, con tanti modelli delle serie ROG e TUF Gaming che spaziano dai 24 ai 43”, tra cui segnaliamo il ROG Strix XG259CM oppure l’ottimo TUF Gaming VG28UQL1A – 28” certificato DisplayHDR 400, vero top di gamma con risoluzione 4K UHD a 144Hz.

Qui l'elenco completo delle offerte ASUS per la Amazon Gaming Week