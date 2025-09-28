In collaborazione con Amazon

Amazon fa a pezzi i prezzi dei monitor gaming: AOC fino a 240Hz da soli 79

Amazon fa a pezzi i prezzi dei monitor gaming: AOC fino a 240Hz da soli 79

Tre monitor AOC pensati per i gamer arrivano su Amazon con sconti eccezionali: refresh rate fino a 240Hz, tempi di risposta da 1ms e supporto FreeSync/G-Sync a partire da meno di 80

di pubblicata il , alle 10:26 nel canale Periferiche
offerteAmazonscontiAOC
 

Tutte le svendite sui componenti hardware sono qui, sconti incredibili!

Chi vuole migliorare la propria postazione da gioco senza spendere una fortuna oggi trova tre occasioni imperdibili su Amazon. I monitor AOC Gaming in offerta uniscono alte frequenze di aggiornamento, tempi di risposta bassissimi e compatibilità con le principali tecnologie di sincronizzazione, il tutto a prezzi che partono da appena 79.

-20%

AOC Gaming 24G4XED Monitor FHD da 24 pollici, 180 Hz, 1 ms, FreeSync Prem., comp, G-Sync, HDR10 1920x1080, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 nero/grigio, 24 pollice FHD, Fixed stand

99.00 79.00 Compra ora
-13%

AOC Gaming 27G4XED 27 Zoll FHD Monitor, 180 Hz, 1 ms, FreeSync Prem., G-Sync comp., HDR10 1920x1080, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 schwarz, 27 pollice FHD, Fixed stand

114.00 99.00 Compra ora
-7%

AOC Gaming 27G2ZNE Monitor Full HD da 27 pollici, 240 Hz, MPRT da 1 ms, FreeSync Prem, 1920x1080, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 nero/rosso, 27 pollice FHD , Supporto fisso

149.00 139.00 Compra ora

Il più conveniente è AOC Gaming 24G4XED, un monitor Full HD da 24 pollici con refresh rate a 180Hz, tempo di risposta di 1ms e supporto a FreeSync Premium e G-Sync compatibile. Grazie allHDR10 e alle connessioni HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca fluidità e reattività al minimo costo.

Salendo di dimensioni troviamo AOC Gaming 27G4XED, con pannello Full HD da 27 pollici e caratteristiche simili: refresh rate a 180Hz, 1ms di risposta e compatibilità con FreeSync Premium e G-Sync. Un modello perfetto per chi vuole uno schermo più ampio senza rinunciare alle prestazioni competitive.

Infine, per i gamer più esigenti, cè lAOC Gaming 27G2ZNE, che alza l'asticella con un refresh rate a 240Hz e tecnologia MPRT da 1ms. Anche qui non mancano FreeSync Premium, HDR e un design aggressivo in nero/rosso. Con un prezzo attuale di soli 139, è uno dei monitor da 27 pollici più interessanti della sua categoria.

Grazie a queste offerte, i monitor AOC Gaming rappresentano una delle soluzioni più convenienti per chi cerca un display veloce e reattivo per il gaming competitivo. Con prezzi che partono da meno di 80, l'occasione è davvero da cogliere al volo.

 
^