Amazon fa a pezzi i prezzi dei monitor gaming: AOC fino a 240Hz da soli 79
Chi vuole migliorare la propria postazione da gioco senza spendere una fortuna oggi trova tre occasioni imperdibili su Amazon. I monitor AOC Gaming in offerta uniscono alte frequenze di aggiornamento, tempi di risposta bassissimi e compatibilità con le principali tecnologie di sincronizzazione, il tutto a prezzi che partono da appena 79.
AOC Gaming 24G4XED Monitor FHD da 24 pollici, 180 Hz, 1 ms, FreeSync Prem., comp, G-Sync, HDR10 1920x1080, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 nero/grigio, 24 pollice FHD, Fixed stand99.00 79.00 Compra ora
AOC Gaming 27G4XED 27 Zoll FHD Monitor, 180 Hz, 1 ms, FreeSync Prem., G-Sync comp., HDR10 1920x1080, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 schwarz, 27 pollice FHD, Fixed stand114.00 99.00 Compra ora
Il più conveniente è AOC Gaming 24G4XED, un monitor Full HD da 24 pollici con refresh rate a 180Hz, tempo di risposta di 1ms e supporto a FreeSync Premium e G-Sync compatibile. Grazie allHDR10 e alle connessioni HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca fluidità e reattività al minimo costo.
Salendo di dimensioni troviamo AOC Gaming 27G4XED, con pannello Full HD da 27 pollici e caratteristiche simili: refresh rate a 180Hz, 1ms di risposta e compatibilità con FreeSync Premium e G-Sync. Un modello perfetto per chi vuole uno schermo più ampio senza rinunciare alle prestazioni competitive.
Infine, per i gamer più esigenti, cè lAOC Gaming 27G2ZNE, che alza l'asticella con un refresh rate a 240Hz e tecnologia MPRT da 1ms. Anche qui non mancano FreeSync Premium, HDR e un design aggressivo in nero/rosso. Con un prezzo attuale di soli 139, è uno dei monitor da 27 pollici più interessanti della sua categoria.
Grazie a queste offerte, i monitor AOC Gaming rappresentano una delle soluzioni più convenienti per chi cerca un display veloce e reattivo per il gaming competitivo. Con prezzi che partono da meno di 80, l'occasione è davvero da cogliere al volo.