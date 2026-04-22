A 399 su Amazon: il monitor gaming 27'' di MSI con pannello QD-OLED, 240 Hz e 0,03 ms crolla al prezzo minimo

Il monitor gaming MSI MAG 273QP QD-OLED X24 da 26,5" è disponibile su Amazon a 399, un'offerta eccezionale per un pannello QD-OLED WQHD con 240 Hz di refresh rate, 0,03 ms di tempo di risposta e certificazione DisplayHDR True Black 400. Neri assoluti, colori a 10-bit e connettività HDMI 2.1 a un prezzo senza precedenti

L'MSI MAG 273QP QD-OLED X24 è in offerta su Amazon a 399, una cifra che colloca questo monitor gaming tra le proposte più competitive dell'intero segmento QD-OLED, tecnologia normalmente riservata a fasce di prezzo ben più elevate. Il pannello da 26,5 pollici con risoluzione WQHD 2560×1440 unisce i vantaggi dei pixel OLED autoemissivi alla tecnologia Quantum Dot per una copertura dello spazio colore DCI-P3 al 99% con profondità 10-bit e 1,07 miliardi di colori.

La precisione cromatica certificata ΔE ≤ 2 lo rende adatto non solo al gaming intensivo, ma anche al content creation e alla visione di contenuti HDR di alta qualità. La certificazione VESA DisplayHDR True Black 400 garantisce un picco di luminosità fino a 1000 nit nelle zone HDR, con dettaglio sia nelle alte luci che nelle ombre più profonde, grazie all'esclusiva capacità dell'OLED di spegnere completamente i singoli pixel nelle zone scure. La disposizione avanzata dei sub-pixel, rivista da MSI rispetto alle generazioni precedenti, migliora sensibilmente la nitidezza del testo e dei dettagli fini.

Sul piano delle prestazioni gaming, il refresh rate di 240 Hz e il tempo di risposta GtG di 0,03 ms garantiscono la certificazione VESA ClearMR 13000, il livello più alto dello standard, che assicura un'immagine in movimento pressoché priva di ghosting o motion blur. Il dissipatore in grafene d'élite passivo, inoltre, gestisce il calore generato dal pannello OLED in modo silenzioso.

E poi la suite MSI Gaming Intelligence integra OLED Care 2.0 con funzioni anti burn-in automatiche, oltre a funzionalità come AI Smart Crosshair adattivo, modalità console ottimizzate, assistenza al gioco e supporto Picture-in-Picture / Picture-by-Picture per gestire più sorgenti simultaneamente. Lo stand regolabile in 4 vie (altezza, inclinazione, rotazione e pivot) e la compatibilità VESA 100 mm garantiscono la massima flessibilità di posizionamento sulla scrivania o su braccio monitor.

La connettività è completa e pensata per ogni scenario d'uso: una porta DisplayPort 1.4a e due porte HDMI 2.1 con supporto CEC supportano tutte la risoluzione WQHD a pieni 240 Hz, rendendolo compatibile con PC, Mac, laptop e console di ultima generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X senza compromessi. A 399, l'MSI MAG 273QP QD-OLED X24 è una delle rare occasioni in cui tecnologia di pannello premium, prestazioni gaming d'élite e versatilità da scrivania convergono in una proposta economicamente alla portata.

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