A 319 su Amazon, Apple Watch Series 11 GPS è il dispositivo status symbol che ogni utente Apple vuole al polso

Apple Watch Series 11 GPS è oggi disponibile su Amazon a 319 in diverse combinazioni di cassa (42 mm) e cinturini. Uno degli smartwatch più completi del mercato, con funzioni avanzate per il monitoraggio della salute, della qualità del sonno, del fitness e della sicurezza personale

Apple Watch Series 11 GPS con cassa da 42 mm è disponibile su Amazon a 319, un prezzo che questo dispositivo non ha mai avuto fino ad ora. Disponibile in diverse combinazioni di cassa e cinturino, si adatta a qualsiasi stile senza rinunciare alle prestazioni.

Tra le novità più rilevanti di Series 11 spicca il monitoraggio della qualità del sonno, un parametro inedito che analizza le fasi del riposo e fornisce indicazioni per migliorare il recupero notturno. Durante il sonno, l'app Parametri Vitali raccoglie dati su frequenza cardiaca, saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO₂) e altri indicatori, disponibili al risveglio in un riepilogo chiaro e dettagliato.

Il sensore ossimetro integrato misura il livello di ossigeno nel sangue, mentre il sistema di notifiche avvisa in caso di frequenza cardiaca anomala anche a riposo. Funzioni che rendono Series 11 un vero strumento di prevenzione indossabile tutto il giorno, e tutta la notte, grazie al design sottile e leggero che garantisce comfort continuativo.

Sul versante fitness, Series 11 introduce parametri evoluti come Ritmo definito, Zone di frequenza cardiaca e Carico di allenamento, compatibili con corsa, ciclismo, nuoto e decine di altre discipline. Inclusi nell'acquisto anche 3 mesi gratuiti di Apple Fitness+, la piattaforma di allenamento guidato di Apple.

La batteria garantisce fino a 24 ore di utilizzo normale, con la funzione di ricarica rapida che permette di ottenere fino a 8 ore di autonomia in soli 15 minuti di ricarica, ideale per chi dimentica di caricare l'orologio prima di uscire. Il display è protetto da un vetro due volte più resistente ai graffi rispetto a Series 10, con resistenza all'acqua certificata fino a 50 metri (5ATM) e resistenza alla polvere di grado IP6X.

Le funzioni di sicurezza includono il Rilevamento cadute e il Rilevamento incidenti stradali, entrambi in grado di allertare automaticamente i servizi di emergenza e i contatti personali. La nuova funzione "Tutto bene" invia invece una notifica automatica a un contatto scelto non appena si raggiunge una destinazione, utile per chi vive o si sposta da solo.

La versione GPS rimane comunque sempre connessa in presenza di iPhone o rete Wi-Fi e in questo modo cosnente di inviare messaggi, rispondere alle chiamate, usare Siri, ascoltare musica in streaming e leggere le notifiche direttamente dal polso.