MSI MAG342CQR, il primo monitor gaming curvo 1000R

Ci sono diverse cose da dire su questo prodotto decisamente interessante, che MSI indica con MAG342CQR. Partiamo dai valori di targa, da prendere comunque con il beneficio del dubbio mancando qualche mese alla commercializzazione ufficiale. Siamo di fronte a un pannello da 31,5 pollici di diagonale (non da 34 pollici comealtrove indicato e come la sigla lascerebbe intendere), almeno per quanto indicato dalla scheda tecnica esposta alla presentazione ufficiale MSI.

La risoluzione è di 3440x1440 pixel, rapporto 21:9 e la tecnologia utilizzata la VA (Super PVA, nella scheda tecnica, Quantum Dot), anche perché con IPS non sarebbe possibile spingersi fino a un raggio di 1000R. Già, perché è questa la grande novità, una prima assoluta nel mondo dei display da gioco. Visto dal vivo la curvatura di questo monitor è veramente molto vistosa ma convince, se posizionati alla distanza ideale, ovvero circa entro il metro. Se ci pensiamo, raramente chi gioca si trova a una distanza maggiore di questa, motivo per cui MSI crede che siano diversi i vantaggi per un videogiocatore non solo a livello di coinvolgimento ma anche per la giocabilità. Cerchiamo di spiegare quello che è stato detto a noi in occasione della conferenza.

Il coinvolgimento nello scenario gaming con uno schermo così avvolgente avrebbe conseguenze positive nel tempo di reazione, abbassandolo di un buon 30% rispetto a quanto si osserva con un 1800R a parità di scena. Sono dati dichiarati, sia chiaro, che non abbiamo modo di verificare. Al netto di questo, il monitor appare veramente come qualcosa di nuovo, oltre che interessante sotto il profilo delle scelte tecniche. Sappiamo che la frequenza di refresh sarà di 144Hz, il tutto sfruttando un pannello prodotto da Samsung.

Purtroppo non sappiamo nulla del prezzo a cui verrà venduto, anche perché alla commercializzazione manca ancora qualche mese. Cercheremo ovviamente di avere maggiori informazioni in merito.