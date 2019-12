AOC AGON G493UCX, monitor gaming Super Ultra-Wide da ben 49'' e rapporto 32:9

AOC, tramite la sua divisione gaming AGON, annuncia un nuovo monitor dalle dimensioni veramente abbondanti in grado di mettere in difficoltà anche la postazione di gioco più organizzata: parliamo del modello G493UCX, un monitor curvo da 49" di diagonale con formato Super Ultra-Wide da 32:9.

Risoluzione pari a 5120x1440 pixel in abbinamento ad un pannello VA che promette rapporti di contrasto maggiori rispetto a quelli tipici della categoria arrivando a toccare un valore di 3000:1 più in linea con la tecnologia IPS, e specifiche pensate appositamente per il mondo dei videogiochi ovvero frequenza di aggiornamento di 120 Hz, tempo di risposta di 1 ms e compatibilità con le tecnologie AMD FeeSync e NVIDIA G-Sync.

Per il momento poche altre le specifiche tecniche trapelate, come la luminosità pari a 550 cd/m², sufficienti per le certificazioni DisplayHDR 600 e VESA DisplayHDR 400, calibrazione del colore in fabbrica con copertura DCI-P3 al 93% e copertura sRGB al 121%.

Infine noto anche il comparto I/O composto doppio connettore DisplayPort 1.4, altrettante porte HDMI 2.0, singola USB tipo C, tre connettori USB e un'uscita audio in abbinamento ad una coppia di altoparlanti integrati da 5 W ciascuno.

Per il momento AOC non ha rivelato informazioni circa disponibilità e prezzi per questo modello G493UCX, il quale attualmente non figura ancora nemmeno a catalogo, in attesa di maggiori informazioni a riguardo vi invitiamo a visitare la sezione del sito AOC dedicata ai modelli della serie AGON.