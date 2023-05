Weekend di prezzi impazziti su Amazon: Google Pixel 7a con bundle gratis, TV Hisense QLED, iPhone 14 799, Sennheiser -40% e altre imperdibili offerte!

Google Pixel 7a, appena annunciato dalla casa di Mountain View, è già disponibile su Amazon, con un' offerta da non perdere : il bundle con gli auricolari Google Buds costa quanto il solo telefono. Gli smartphone con la "a" nel nome di Google sono i preferiti dagli appassionati, perché offrono la qualità tipica dei Pixel a prezzi sensibilmente più bassi . Già Google Pixel 6a è stato un successo enorme di vendite, mentre questa nuova versione punta a rinnovarlo e a migliorarlo in ogni aspetto.

Ma attenzione anche ad iPhone 14 128GB: praticamente un NO IVA, con il 22% di sconto, 799€!

Ottimo prezzo per gli AirPods Pro di seconda generazione, ma è sensazionale soprattutto il prezzo del modello base a 109 euro .

Hisense sta conducendo un'iniziativa promozionale super interessante sui suoi televisori. Uno sconto del 10% che si aggiunge agli sconti già previsti in precedenza, rendendo ancora più bassi i prezzi di questi televisori amatissimi da chi già lo possiede. In particolare è ora interessante la serie A78GQ, Quantum Dot: per beneficiare dello sconto basta spuntare la casella come mostriamo qui sotto, e il taglio di prezzo viene automaticamente applicato nel carrello.

Ma non sono gli unici TV Hisense in offerta ora: questi NON sono Quantum Dot, ma costano pochissimo! Non è necessario spuntare alcuna casella per quest'ultima serie di televisori, i prezzi sono già scontati.

Chiudiamo con altri due Hisense che rientrano nell'offerta precedente: anche in questo caso spuntate la casella relativa alla promozione per acquistarli a prezzi incredibili!

Amazon dichiara il 40% di sconto: in realtà è un po' meno, ma di solito costano 399€! Oggi invece ci si porta a casa l'ottima cuffia aperta Sennheiser HD 660 S a soli 299€ , grazie ad una promozione speciale. Trasduttori a bassa impedenza (150-ohm), sistema Hi-Res. Ottima la risposta in frequenza: 9 – 41,500 Hz! HD 660 S è fornita di due cavi: un cavo è dotato di plug stereo 6.35mm (incluso anche un adattatore 3.5mm), mentre l’altro è dotato del plug stereo bilanciato Pentaconn da 4.4mm. Non è wireless, come moltissime soluzioni PRO.

Oggi Samsung Monitor HRM UR55 28" e Samsung Monitor HRM ViewFinity S70A 32", entrambi 3840x2160 pixel, hanno prezzi veramente bassissimi . Non nascono per il gaming, è bene chiarirlo subito. Ma per tutto il resto sì, a prezzi che meritano veramente un pensierino. Cambia tutto, credeteci!

No, non è al 50% come millanta Amazon, ma lo sconto pesante su iRobot Roomba e5154 c'è, eccome. Ecco lo storico dei prezzi, in cui si nota come costi mediamente circa 370€. L'affare quindi è reale! iRobot ha oltre 30 anni di esperienza nel mondo della robotica, con oltre 30 milioni di robot domestici venduti in tutto il mondo. iRobot Roomba e5154 rimuove lo sporco ostinato grazie a un sistema di pulizia a 3 fasi che utilizza doppie spazzole in gomma multi-superficie e l'aspirazione Power-Lifting 5 volte più potente rispetto alla Serie 600. Ci sono diversi programmi, ad esempio quello per la muta degli animali o per le stagioni delle allergie.

Blackview Tab 7 Pro continua a costare solo 129,99€! Caratteristiche uniche per il prezzo, considerando la RAM da 6GB fisica più 4GB condivisa, 128GB di memoria, 10,1" Full HD e anche LTE!

Che prezzo oggi Google Pixel 6a! Da verificare anche Google 7 con Google Buds inclusi nella confezione, probabilmente ora la migliore offerta, visto che il rincaro è di soli 30 euro rispetto alla versione senza auricolari.

POCO F5 e POCO F5 Pro sono appena arrivati su Amazon al prezzo minimo garantito, con un taglio di 50 euro rispetto al consueto prezzo di listino. Si tratta della nuova versione della rinomata linea dell'azienda riservata a chi cerca prestazioni elevata senza necessariamente spendere troppo. Adesso sono disponibili gli smartphone di qualsiasi colore, anche F5 Pro, con 8 e con 12 GB di memoria (queste ultime costano solo 20 euro in più).

Grazie a sconti e coupon, il modello che merita onsiderazione è Lefant M210 Pro, potenza di aspirazione 2200Pa, buona autonomia, oltre 10.000 commenti su Amazon per un giudizio finale di 4,5 stelle su 5. Per chi desidera anche la funzione lavaggio c'è in offerta M213s. Niente coupon, ma prezzo al minimo storico e anche in questo caso, grande soddisfazione da parte di chi già li possiede.

Come al Black Friday : i top di gamma ECOVACS X1 OMNI e X1e OMNI sono ora in offerta su Amazon ai minimi storici.

TOP! La nuovissima GeForce RTX 4070 basata su architettura Ada Lovelace arriva su Amazon a prezzo ottimo! Offre prestazioni in linea con quelle della RTX 3080 della scorsa generazione, ma in più offre il DLSS 3. MSI RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC è una variante della RTX 4070 VENTUS 2X 12G overcloccata dal produttore. Fondamentalmente, quindi, è una OC a prezzo base .

La più interessante per prezzo, in casa Microsoft, è sicuramente la soluzione 365 Family per 6 persone e 15 mesi. Il prezzo di 55,99€ è super: offre tutto il "pacchetto Office" fino a 6 persone, ognuna con ben 1TB di spazio in cloud a disposizione. Oltre a questo, c'è anche Norton 360 oppure McAfee Total Protection. Volendo fare due conti: sono 0,62 Eurocent al mese a testa, se consideriamo 6 persone e 15 mesi. Con 1TB in cloud ciascuno! Costa meno di un caffé al mese .

Se non vi interessa avere tutto questo per 6 persone, c'è anche la variante per una sola persona e si spende ancora meno.

Crollo di prezzo per lo smartwatch Amazfit GTR 3 PRO, uno dei più completi nella sua categoria, va a ruba quando in offerta.

Queste ottime Micro SD Lexar ora hanno prezzi bassissimi! A partire da 13 euro, hanno ottime prestazioni con velocità di lettura fino a 100MB/s, e di scrittura fina a 30MB/s. Parliamo di schede di classe A1 compatibili con la stragrande maggioranza dei dispositivi, utilissime per espandere la dotazione di memoria degli smartphone non sufficientemente forniti, il tutto senza perdere in prestazioni. Occhio anche ai tagli con capienza maggiore, perché offrono, in rapporto, un risparmio superiore, mentre la confezione con le schede da 128 GB include due Micro SD.

Se siete alla ricerca di una Micro SD per impieghi più professionali, con velocità maggiore e classe di prestazioni A2 anche queste altre Lexar sono in offerta, pur costando leggermente di più delle schede di memoria di cui abbiamo parlato prima.

Questo ottimo portatile Lenovo adotta un Ryzen 3 4 core e 8 thread, con velocità di clock di 3,8GHz il primo, 15W TDP. L'SSD è da 256 GB: una proposta eccezionale per questo prezzo!

Con un centinaio di € in più attenzione a questo HP: a migliorare decisamente è il processore adottato, AMD Ryzen 5 5625U, che è un 6 core 12 thread operanti con un picco di 4,3GHz. Costa un po' meno questo altro modello MEDION: se da una parte il processore è inferiore a quello dell'HP (AMD Ryzen 5 4500U ha infatti 6 core ma "solo" 6 thread), adotta ben 16GB di RAM. Se non fate rendering tutti i giorni il bonus offerto da 16GB di RAM non è da sottovalutare.

Partiamo dall'unico neo: ha la tastiera internazionale, ma ci sono in dotazione membrane in silicone anche per il layout italiano che si mettono una volta e non ci si pensa più. Inoltre proteggono la tastiera da polvere e schizzi. Ecco, da ora sono solo vantaggi. Partiamo dallo schermo, che è un 14" Full HD 1920x1080 pixel, quindi inferiore alla media di 15,6" che rendono i PC più grandi e pesanti. Questo infatti pesa solo 1,35Kg. A rendere incredibile il prezzo è anche il trittico CPU-RAM-SSD. Ecco infatti che non c'è il solito compromesso del processore poco potente, come nei PC economici: qui c'è un ottimo Intel Core i5-1035G1, 4 core e 8 thread, con picco a 3,6GHz . Come se non bastasse, ci sono ben 16GB di RAM e un SSD da 512GB ! Ripetiamo ora il prezzo: solo 549€ e c'è anche Windows 11! Non si trova nient'altro, oggi, con queste caratteristiche a una cifra così bassa. Affrettatevi, le scorte non sono infinite!

Chi può spendere 649€ legga bene la descrizione di questo altro PC Medion: processore Intel Core i7-1255U (dodicesima generazione!), con 10 core e 12 thread, picco a 4,7GHz, 16GB di RAM , SSD super veloce da 1TB !

Questo è veramente una bella occasione, con il prezzo più basso di sempre, controllate dove volete. il processore è un ottimo Intel Core i7-11800H, 8 core e 16 thread, con picco a 4,6GHz. Da segnalare sicuramente i 32GB di RAM; così come l'SSD da 512GB Gen3. Ma c'è uno slot libero in cui mettere un Gen4, oltre alle numerose porte presenti in tutti i mini PC. C'è anche Windows Pro.