Un film di Star Wars mai realizzato, The Hunt for Ben Solo, avrebbe potuto cambiare la saga per sempre

Disney ha bocciato un film con protagonista il personaggio di Ben Solo che, durante le vicende della trilogia sequel, si era trasformato in Kylo Ren. Intanto, il nuovo progetto con Daisy Ridley nei panni di Rey è in pausa, tra sceneggiature in revisione e difficoltà produttive. I fan reagiscono con petizioni e proteste online

Il franchise di Star Wars continua a generare notizie e sorprese, ma non sempre positive per i fan. Adam Driver, interprete di Kylo Ren, ha rivelato in un'intervista alla Associated Press un progetto cinematografico cancellato da Disney: The Hunt for Ben Solo. Il film, sviluppato insieme al regista Steven Soderbergh e alla sceneggiatrice Rebecca Blunt, avrebbe esplorato il percorso di redenzione di Ben Solo dopo LAscesa di Skywalker (2019).

Driver ha spiegato che lo sviluppo del film era durato due anni, con l'obiettivo di realizzare una storia "artigianale e incentrata sui personaggi", ispirata allo spirito di Episodio V: L'Impero colpisce ancora. Lo script, curato da Scott Z. Burns, era stato accolto con entusiasmo da Lucasfilm, ma Disney, tramite Bob Iger e Alan Bergman, ha rifiutato il progetto: "Non riuscivano a vedere come Ben Solo potesse essere vivo", ha raccontato l'attore. Soderbergh ha commentato con ironia: "Mi sono davvero divertito a girare il film nella mia testa. Mi dispiace solo che i fan non potranno vederlo".

Il rifiuto ha scatenato la reazione dei fan, che hanno lanciato la petizione "Greenlight Star Wars: The Hunt for Ben Solo" dove sono state raccolte migliaia di firme in tutto il mondo. La richiesta è chiara: riportare in vita un progetto che molti considerano fondamentale per la saga e permettere ad Adam Driver di riprendere il ruolo di Ben Solo, anche esplorando nuove dimensioni narrative come i Fantasmi della Forza.

I dubbi di Disney, così come di molti appassionati del Canone di Star Wars, derivano dal fatto che è difficile giustificare un ritorno di Ben Solo dopo che il personaggio è andato incontro alla morte durante le vicende di L'ascesa di Skywalker. Dal punto di vista del Canone, infatti, ora può palesarsi solo come Fantasma della Forza a Rey, ma è difficile giustificare un intero film con protagonista un fantasma.

Per questi motivi, ogni tentativo di giustificarne un ritorno rischierebbe di apparire forzato. In molti commentano che ormai le saghe cinematografiche, seguendo l'esempio dei supereroi Marvel, tendono a risolvere qualsiasi incongruenza narrativa con espedienti come il multiverso, ma qui la situazione è diversa perché la narrazione di Star Wars è imperniata sulla coerenza. Il progetto The Hunt for Ben Solo dà la sensazione di essere nato dall'iniziativa di Adam Driver, che aveva già coinvolto sceneggiatore e regista, ma Disney ha deciso di cancellarlo perché non si sarebbe inserito coerentemente nella narrazione canonica di Star Wars.

Non solo Ben Solo: anche il futuro film con Daisy Ridley nei panni di Rey, il quale a differenza del primo è stato confermato ufficialmente, attraversa difficoltà. Secondo fonti interne, il progetto Star Wars: New Jedi Order è in pausa in attesa dell'approvazione della nuova sceneggiatura di George Nolfi, dopo che il progetto è già stato riavviato diverse volte e ha cambiato vari sceneggiatori. La regia è affidata a Sharmeen Obaid-Chinoy, ma Lucasfilm deve ancora confermare la bozza definitiva prima di dare il via alla produzione. Ritardi e revisioni sono legati anche al fatto che oggi produrre film costosi comporta grandi rischi economici, con scarse garanzie di ritorno al botteghino.

Il periodo attuale dimostra quanto sia complesso gestire il franchise: tra progetti su Rey ancora in fase di sviluppo, il film di Ben Solo cancellato e la pianificazione di nuove uscite come The Mandalorian and Grogu o Starfighter, Lucasfilm deve bilanciare ambizione creativa e rischi finanziari. Nel frattempo, i fan continuano a mobilitarsi, dimostrando che l'affetto per la saga e i suoi personaggi non accenna a diminuire.

La galassia lontana lontana resta dunque teatro di sogni cinematografici interrotti, speranze dei fan e decisioni strategiche complesse, con la speranza che un giorno progetti come The Hunt for Ben Solo o quello con protagonista Rey possano vedere finalmente la luce.