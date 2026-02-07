Tutte le offerte Amazon del weekend, solo le migliori: 5 articoli novità, che non andavano in sconto da tempo
Ecco tutte le offerte Amazon attive in questo weekend che meritano attenzione, con importanti novità sul fronte degli smartphone, cuffie e robot, ma non solo. Ci sono anche idee perfette per i regali di San Valentino.di Redazione pubblicata il 07 Febbraio 2026, alle 10:22 nel canale Multimedia
Ecco le migliori offerte Amazon di questo inizio weekend, con tutte le novità e senza gli articoli non più in offerta (cambiano spesso). Offerte di ogni tipo, ma vi ricordiamo che è attiva la promozione del 10% su una selezione di prodotti seconda mano - warehouse. Controllate, perché spesso si fanno grandi affari.
Sicuramente uno dei migliori robot per le pulizie in assoluto DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete, attuakmente. Alla presentazione costava 500 in più. 30.000Pa, stazione di ricarica ad elevatissima automazione, riconoscimento di 240 oggetti, autopulizia rullo e molto altro. Un gran prezzo per quello che è e che offre.
Tenere sotto controllo l'umidità in casa non è solo una questione di comfort, ma anche di salute e conservazione degli ambienti. Proprio per questo il deumidificatore da 12L/giorno in offerta su Amazon a 85,49 è una soluzione interessante per chi combatte quotidianamente con muffa, condensa e aria troppo umida.
In alternativa, da valutare seriamente è DREAME L40s Pro Ultra. Si spende meno, vanta comunque dati tecnici eccezionali e ha ottimi pareri da parte dei felici possessori,
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Nero
50 e 90 di sconto sugli iPhone 17 e 17 Pro 256GB (nella pagina Amazon ci sono altri colori). Son soldi risparmiati per avere la stessa identica cosa che trovate sul sito Apple, a prezzo pieno.
Oggi le Bose QuietComfort SC costano meno rispetto al Black Friday. La loro "colpa" per la sigla SC? Soft case, fondamentalmente hanno la custodia morbida e non rigida e ci sono solo nere. Per il resto sono identiche alle "non SC".
Bose QuietComfort Earbuds Auricolari Wireless Bluetooth con Cancellazione del Rumore Attiva, Microfono, Durata della Batteria Fino a 8,5 Ore, Deep Bass, IPX4, Bianco Fumo
Bose QuietComfort Earbuds Auricolari Wireless Bluetooth con Cancellazione del Rumore Attiva, Microfono, Durata della Batteria Fino a 8,5 Ore, Deep Bass, IPX4, Rosa floreale - Edizione limitata
A 149 ci sono anche le Bose QuietComfort Earbuds in-ear, con ottima cancellazione attiva del rumore. Offrono audio potente, bassi profondi, fino a 8,5 ore di autonomia e una modalità Aware per restare consapevoli dell'ambiente. Sono eccellenti alternative ai modelli top di Apple, Sony e Samsung.
Tra le opzioni in promozione spiccano le scope elettriche Tineco FLOOR ONE, progettate per aspirare e lavare i pavimenti in un unico gesto. Il modello FLOOR ONE i5 Stretch offre una forza di aspirazione fino a 20 kPa, doppio serbatoio e design piatto a 180° per raggiungere anche gli angoli più difficili, con autonomia fino a 30 minuti.
Uno dei punti di forza della Dreame H15 Pro è il sistema di lavaggio della spazzola a immersione a 100°C, che garantisce una pulizia profonda e igienizzante. Dopo il lavaggio, la spazzola viene asciugata in soli 5 minuti a 90°C allo scopo di ridurre odori e manutenzione. Una soluzione pensata per chi vuole massima efficienza e praticità in un unico dispositivo.
Il caricatore definitivo a meno di 30: ok con MacBook, smartphone, tablet, ha 6 porte e 365W totali, imperdibile. Ma non ci sono solo le sei porte, c'è anche un pratico display LED che mostra in tempo reale corrente, tensione e watt erogati su ciascuna porta, una funzione rara-
Un prezzo del genere equivale a meno di 13,66 per ognuno dei 6 utenti all'anno o se volete, 1,13 al mese. Un vero affare se si considera che il pacchetto permette di attivare fino a 6 account Microsoft, ognuno con 1TB di spazio cloud su OneDrive e l'accesso completo alle applicazioni di Office, tra cui Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote, utilizzabili su PC, Mac, tablet e smartphone.
acer Notebook, Cpu Intel Core i9-13900H, RAM DDR5 32Gb, Display 15,6" FHD antiriflesso, Svga IrisXe, SSD Nvme 1Tb, WI-FI6E, Tastiera retroilluminata, fingerprint, Usb 40Gb/s, Win 11 - Pronto all'Uso
Solo 6 pezzi disponibili. Super portatile tuttofare davvero eccezionale a 949 (grazie ad un coupon). Schermo 15,6" Full HD, CPU Intel Core i9-13900H da 14 core, 20 thread e ben 5,4GHz di picco, 32GB di memoria RAM. SSD da 1TB di capienza. Non mancano poi la tastiera italiana retroilluminata e tutte le porte più recenti, anche compatibili Thunderbolt.
DJI Neo, mini drone con fotocamera UHD 4K per adulti, 135g drone che vola da solo e ti segue, decollo dalla mano, tracciamento del soggetto, QuickShot, video stabilizzati, (senza radiocomando)
DJI Neo a soli 149 su Amazon: il mini drone 4K da 135 grammi a prezzi super anche nelle versioni Combo. Sono prezzi che non si vedevano da un bel po'.
Amazon torna a colpire nel segno con una delle offerte più interessanti del momento nel mondo Apple: le AirPods Pro 3 scendono a 219, un prezzo record assoluto per le cuffie true wireless più avanzate della Mela.
Il pacco da 4 Apple AirTag torna in sconto a 89, contro i 129 ufficiali e i 99 ordinari su Amazon. Sono in molti ad utilizzarli per le più svariate esigenze e quando vanno in offerta è sempre una bella notizia, oltre ad entrare subito nella top 10.
Amazfit Bip 6 Smartwatch 46mm, Batteria 14 giorni, AMOLED 1,97", GPS Mappe, IA, Chiamate Bluetooth, Monitor Salute Sonno, 140+ Sport, Fitness, Impermeabile 5ATM, Nero
Tra le proposte più convenienti spicca Amazfit Bip 6, ora disponibile a 64,99. Offre un ampio display AMOLED da 1,97", batteria fino a 14 giorni, GPS con mappe, chiamate Bluetooth e oltre 140 modalità sportive. È uno degli smartwatch con miglior rapporto qualità/prezzo per chi vuole funzioni complete spendendo il minimo.
Lefant M2S è il punto di ingresso ideale per chi vuole spendere poco senza rinunciare alle funzioni avanzate. A soli 129,99 offre navigazione laser dToF, evitamento ostacoli PSD e una sorprendente potenza di aspirazione da 10.000Pa.
Lefant 330Pro è il robot low cost per eccellenza, super venduto ed apprezzato. Svolge bene i compiti di aspirazione (5000Pa) e anche di lavaggio. A questo prezzo, 139, è impossibile trovare di meglio.
VACTechPro 48000Pa/550W/70Min Aspirapolvere Senza Fili, 1.6L Scopa Elettrica Senza Fili Super Silenzioso, GreenSight Aspirapolvere Senza Fili Potente con Sistema di Filtraggio a 8 Strati, Rosso Scuro
Non si placa il successo delle scope elettriche low cost su Amazon, grazie ad un rapporto qualità-prezzo che negli ultimi mesi ha convinto decine di migliaia di utenti. Questa VACTechPro è potentissima e con un'ottima batteria. Prezzo che scende a 110 grazie al coupon riservato agli utenti Amazon Prime, solo 5 in più per tutti. Motore da 550W, fino a 48KPa e autonomia fino a 70 minuti, caratteristiche rare in questa fascia di prezzo. Il serbatoio da 1,6 litri e il sistema di filtraggio a 8 strati la rendono adatta alla gestione quotidiana di case più grandi, con ottimi risultati anche su animali, tappeti e superfici difficili.
Ring Intercom Video, presentato di recente, è sceso da 99 a 64,99. Un prezzo ottimo, per un dispositivo molto richiesto e apprezzato.
Modello di un paio di anni fa, ma vanta caratteristiche eccezionali per quello che costa. 10.1" con risoluzione 1920x1200 pixel, 8GB di RAM fisica, 256GB di memoria interna e per giunta espandibile. Il SoC è Unisoc T606, connettività Wi-Fi ma anche LTE. Super batteria da 8580mAh. 111 fino a esaurimento o fine promozione, non pensateci troppo.
Rencentissimo, è in offerta anche questo a soli 169. Migliora il SoC, Mediatek MT8791, lo schermo è un 12" 2000x1200 pixel (no, non credete a quel 2,4K), RAM fisica da 8GB e storage interno a 256GB, espandibile, connettività Wi-Fi e anche con SIM 5G. Sta a voi scegliere. Sono ottimi affari entrambi.
Motorola moto g56 5G 8GB/256GB, senza rivali, con ottime motivazioni che ora elenchiamo: è 5G, 8GB/256GB, SoC Dimensity 7060 6nm, fotocamera da 50Mpixel e batteria da 5200mAh con ricarica rapida da 30W. Sempre apprezzata inoltre l'implementazione Android molto pulita di Motorola.
Ma chi può spendere qualcosa in più non esiti. Il G86 5G ha la stessa batteria e dotazione di memoria, ma il resto cambia in meglio: SoC Dimensity 7300 4nm, super fotocamera da 50Mpixel con stabilizzazione OIS. Anche lo schermo cambia, è più luminoso e con tecnologia P-OLED, una rarità per questo prezzo (così come per la stabilizzazione OIS della fotocamera).
Tra gli strumenti più utili, un compressore compatto e leggero da Xiaomi che permette di gonfiare pneumatici ovunque ti trovi, con modalità multiple per auto, bici e palloni, e un sistema che evita perdite di pressione durante il distacco dellugello.
È molto simile al precedente, con specifiche quasi del tutto uguali ma con batteria con capacità raddoppiata, 4000mAh contro 2000 mAh, e dimensioni ancora più compatte. E costa poco più della metà.
FRITZ!Repeater 600 Edition International, Ripetitore - Wi-Fi extender fino a 600 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, Interfaccia in italiano
FRITZ!Repeater 1200 AX Edition International, Ripetitore - Wi-Fi 6 extender Dual Band con 2.400 Mbit/s (5 GHz) & 600 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, 1x Gigabit LAN, Interfaccia in italiano
I FRITZ!Repeater sono la soluzione ideale per estendere la propria rete domestica o in ufficio. Basta inserirli nella presa di corrente più adatta in base alle esigenze di estensione e si connettono automaticamente al master router.
XIAOMI Redmi Note 15 Pro, Smartphone 12+512GB, Batteria massiccia da 6500 mAh, Fotocamera 200 MP, Resistenza IP65, Display AMOLED FHD+ da 6,77", Nero, Garanzia 2 anni, Caricatore non incluso
Per chi cerca un ottimo smartphone senza spendere troppo. In 3 colori, è in offerta XIAOMI Redmi Note 15 Pro nella versione con ben 12GB di RAM e 512GB di memoria interna a soli 319. SoC Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm), modulo fotografico principale da 200Mpixel per giunta stabilizzato OIS, affiancato da un altro modulo grandangolare da 8Mpixel. Batteria da ben 6500mAh, con ricarica rapida da 45W.
MacBook Air 13" 16GB/256GB
Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Galassia
Schermo da 13", 16GB di RAM e 256GB di SSD. Ne abbiamo riportati solo 2 ma ci sono anche gli altri colori, con piccole variazioni di prezzo. Quello da 961 permette di risparmiare oltre 190 rispetto al sito Apple.
MacBook Air 13" 16GB/512GB
Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Touch ID; Galassia
Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Touch ID; Celeste
Il risparmio maggiore però c'è su quello da 16GB di RAM e 512GB di SSD, nella colorazione galassia: si risparmiano ben 250. Comunque consistente il risparmio anche in nero e celeste, 200.
MacBook Air 15" 16GB/512GB
Apple Portatile MacBook Air 15'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 15,3'', 16GB di memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Touch ID; Celeste
200 risparmiati per chi sceglie il modello da 15" con 16GB di RAM e 512GB di SSD, nei colori celeste e galassia.
MacBook Pro 14,2" chip M4 Pro, 24GB RAM, 512GB SSD
In offerta c'è anche un gran bel MacBook Pro da 14,2", dotato di chip M4 Pro con 12 CPU core e 16GPU core, ben 24GB di RAM e 512GB di SSD. Non è affatto vecchio, anche se ci sono quelli con chip M5: costa 2.099, che per un MacBook Pro di queste caratteristiche non sono tanti. Il risparmio rispetto al sito Apple è di ben 300.