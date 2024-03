In collaborazione con Amazon

Tutte le migliori offerte Amazon Weekend: PC Lenovo 24GB RAM 519€, Google Pixel 8 (anche Pro), iPhone, PC low cost e svendite lampo! Ecco la rassegna delle migliori offerte Amazon per questo weekend! Ci trovate di tutto e attenzione ai prezzi, perché li abbiamo selezionati ad uno ad uno per un risparmio assicurato! di Redazione 10 Marzo 2024 , alle 07:57 nel canale

Partiamo con i migliori robot per le pulizie ora in offerta su Amazon. Qui i dettagli su questi modelli.

Il best seller dei PC low cost , marchio TECLAST in versione rinnovata. Per tutti schermo 15,6" Full HD, con risoluzione di 1920x0180 pixel, Intel Celeron N4120 con 4 core, 4 thread e picco a 2,6GHz. Lasciate perdere quelli con risoluzione inferiore. Una bella novità rispetto ai modelli del passato è la tastiera retroilluminata , che integra anche il tastierino numerico. Come sui modelli del passato, al layout nativo QWERTY internazionale si possono sovrapporre membrane in silicone con idioma italiano (e non solo), fornite in dotazione. Tra i 2 cambia la dotazione memoria e SSD: 16GB/512GB oppure 8GB/256GB .

Lo schermo è un ottimoche mette a disposizione una risoluzione di benintrovabile attualmente su qualsiasi concorrente.con 12 core e 16 thread e picco a 4,4GHz! Ci sono poi

Per la prima volta sotto i 1000€, ecco un ottimo PC gaming HP con RTX 3060! Dotato di schermo Full HD da 16,1", adotta la CPU Intel Core i5-12500H (12 core, 16 thread, picco a 4,5GHz), 16GB di RAM, SSD super veloce da 512GB e NVIDIA Geforce RTX 3060 con 6GB GDDR6! Tante le porte disponibili, fra cui anche quella LAN e USB Typer-C. Super prezzo, veramente, considerando anche la presenza di Windows 11 (attenzione perché ci sono in commercio anche quelli con solo FreeDOS) !

Per quanto riguarda i televisori, l'offerta più interessante in assoluto è sicuramente quella che riguarda il modello 75E77KQ, un 75" 4K QLED del 2023 che viene svenduto a soli 749€ ! Attenzione però anche al buundle con l'ottima soundbar HS2100 con subwoofer, 240W, solo 109€ in più !

Eccezionale anche l'offerta che riguarda il 43" della stessa serie QLED 2023, da qualche giorno sotto i 300€ .

Se cercate un OLED, attenzione all'offerta su questo Panasonic 4K da 48", serie 2023! Il prezzo di 899€ tenterà ben più di un appassionato!

Gli iPhone 15 scontati: attenzione agli iPhone 15 Plus, sia che si tratti del modello con 128GB, ma anche 256GB. Qui tutti gli iPhone 15 in offerta.

Nei giorni scorsi era già andato in offerta e, a 449 euro, è stato richiestissimo. Ora scende ancora di più il prezzo di questo interessante Apple 2022 iPad 10,9", andando a stabilire un nuovo prezzo minimo storico . Con un prezzo di soli 405 euro è da non perdere per gli appassionati del mondo Apple, perché consente di entrare in questa dimensione senza spendere molto, usufruendo di specifiche all'avanguardia come il display Liquid Retina da 10,9" con True Tone e chip A14 Bionic con CPU 6-core e GPU 4-core. Qui tutti gli iPad in offerta.

Fra i Google Pixel 8 con 128 GB di spazio per l'archiviazione oggi il più interessante è quello in colore Nero ossidiana, mentre sia Nero Ossidiana che Rosa sono in offerta per quanto riguarda il taglio con 256 GB di memoria.