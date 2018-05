Tidal avrebbe truccato il numero di ascolti di due album: scoppia il caso

Una nuova grana per Tidal viene dalla Norvegia: l'inchiesta del giornale Dagens Næringsliv afferma infatti che l'azienda avrebbe truccato i dati di ascolto di alcuni brani di Beyoncé e Kanye West, con un'indebita redistribuzione dei profitti generati dall'ascolto degli stessi.

Il problema nasce dalla quantità di ascolti generati da due dischi: Lemonade di Beyoncé e The Life of Pablo di Kanye West. Tidal, di proprietà di Jay-Z (marito di Beyoncé e amico di Kanye West), avrebbe riportato numeri molto elevati per i brani degli album, pari rispettivamente a 306 milioni di ascolti per i primi 15 giorni e 250 milioni per i primi 10 giorni. Numeri decisamente strani per un servizio che nel 2016, all'epoca dei fatti, vantava di avere 3 milioni di utenti. Difficile credere che ciascun utente avesse ascoltato (in media) 100 volte le canzoni di uno stesso album in una quindicina di giorni.

Come scrive Il Post, Dagens Næringsliv afferma di avere ottenuto un hard disk contenente le prove di questa manomissione: su tale supporto sarebbero infatti contenute informazioni riservate sugli account degli utenti, come i codici univoci identificativi di ciascun utente e gli ascolti associati.

Secondo il Centro per la Sicurezza Informatica dell'Università Norvegese di Scienza e Tecnologia l'hard disk sarebbe stato manomesso, attribuendo gli ascolti a 1,3 milioni di utenti (ovvero l'intera base di iscritti, con ogni probabilità) e modificando manualmente il numero di ascolti moltiplicando quelli effettivamente avvenuti. Secondo il Centro, la manomissione è stata individuata grazie al fatto che le modifiche mostrerebbero ascolti ripetuti a intervalli regolari di sei minuti o multipli.

Il fine di questa manomissione sarebbe quello di gonfiare gli introiti ottenuti da West e Beyoncé a scapito degli altri artisti: avendo ricevuto più ascolti, i due artisti avrebbero ricevuto più soldi, togliendone ad altri artisti. Sony ricevette 2,5 milioni di dollari per Lemonade su un totale di 4 milioni, mentre Universal ricevette 2 milioni per The Life of Pablo su un totale di 3,3 milioni.

Tidal afferma di non aver mai manomesso i dati delle riproduzioni, così come di non aver favorito Beyoncé e West nel pagamento delle royalty. Un'indagine più approfondita si rende a questo punto necessaria per capire dove stia la verità, ma Tidal si trova con una patata bollente non di poco conto quando deve già affrontare difficoltà crescenti per le pressioni del mercato.