Per la prima volta in sconto il nuovo Kindle 2022: 89 e 99, con pubblicità o senza, in due colori!

Non era successo nemmeno al Black Friday: Amazon, oggi, sconta i Kindle di ultima generazione. La più grossa novità rispetto al modello vecchio? Ha la luce frontale regolabile, finalmente, si può leggere di giorno e di notte senza illuminare l'ambiente! Rispetto al modello vecchio risulta anche più leggero e compatto, vanta uno schermo da 6’’ ad alta risoluzione (300 ppi) e spazio di archiviazione raddoppiato (ora sono 16 i GB disponibili). Ad aumentare è anche l'autonomia: la nuova batteria si ricarica attraverso un cavo USB di tipo C con autonomia fino a 6 settimane.

Come consuetudine Amazon, Kindle è disponibile con pubblicità o senza, con una differenza di 10€. Due i colori disponibili, blu o nero. L'e-book reader più diffuso al mondo vanta ovviamente una serie di accessori, ufficiali o compatibili ( quelli del modello vecchio non vanno bene ), che permettono di personalizzarlo in ogni modo possibile, vi proponiamo alcuni esempi (noi preferiamo quelli non ufficiali, sono più fantasiosi e costano meno, ma la scelta è vostra). Ideale anche per un regalo, l'offerta è a tempo limitato!

Accessori ufficiali

Compatibili