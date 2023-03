Offerte di Primavera Amazon: quello che c'è ancora ma anche bici elettriche, SUP, elettrodomestici e molto altro, per risparmiare tanto

Attenzione a queste combinazioni scheda madre+CPU AMD Ryzen, tutte scontate e ai prezzi minimi storici.

Prezzi super su bici elettriche e scooter elettrici. Per le attività all'aperto ottima anche l'offerta su questa tavola Exprotrek Sup Board.

Gran prezzo per questo bellissimo trolley Samsonite utilizzabile anche come bagaglio a mano.

Speciale Elettrodomestici Tantissimi affari interessanti si possono oggi fare grazie alle Offerte di Primavera 2023. Occhio ai coupon!

Ecco le migliori offerte per gli spazzolini elettrici e per il mondo dell'epilazione.

Con le offerte di primavera Amazon va in offerta ora questo super tuttofare HP che adotta un processore veramente potente in questa fascia di prezzo, ovvero AMD Ryzen 7 5825U. Avere nel proprio PC questa CPU significa disporre di ben 8 core e 16 thread, che rendono molto veloci le operazioni di rendering e non solo. Attenzione però: ci sono anche ben 16GB di RAM e ovviamente schermo Full HD.

Speciale Soundbar Sconti super sulle soundbar per queste Offerte di Primavera 2023. Tre proposte su fasce di prezzo differenti, ma sempre con specifiche valide e in grado di offrire un livello qualitativo alto! Hisense, Samsung e Sony, i cui prezzi sono letteralmente crollati con le Offerte di Primavera.

Il precedente minimo storico per il modello da 55 pollici OLED Evo era di 1.099,99€ . Con la nuova generazione LG stupisce combinando la nuova versione della tecnologia OLED evo, pannelli OLED e la capacità del processore α7 Gen 5.

Attenzione a questi prezzi sui televisori Hisense, a buon mercato ma di ottima qualità.

Che prezzo oggi Google Pixel 6a, nella versione con caricatore! Occhio anche all'offerta sulla versione 7 Pro, ma probabilmente il migliore per rapporto caratteristiche/prezzo ora è Google Pixel 7, con le nuove offerte!

Nel frattempo, è ora disponibile su Amazon PlayStation VR 2, mentre PlayStation 5 continua a essere disponibile in volumi. Occhio ai bundle!

Quando il top di gamma ECOVACS DEEBOT X1 OMNI va a 999€ come in questo momento, per effetto delle Offerte di Primavera, è assolutamente da prendere, perché è il miglior compromesso tra prestazioni e prezzo. Se, invece, vi interessa la fascia di prezzo più bassa, per favore notate che ECOVACS ROBOTICS DEEBOT N8 PRO+ è adesso sceso all'incredibile prezzo di 379€ .

TOP! Dreame W10 a 599€! Incredibile anche il prezzo del modello L10s Ultra!

Anche questo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2, che prezzo!

Ecco le Offerte di Primavera Amazon sui portatili! Attenzione ai tuttofare: sono tutti molto scontati e con dotazioni diverse, noi vi proponiamo quelle migliori, ci sono modelli anche con 12GB oppure 24GB di RAM e sempre e comunque schermo Full HD. Ma ci sono ottime offerte anche nei PC portatili gaming. Controllate dove volete: i prezzi sono super e veramente allettanti!

TOP! Due super tuttofare HP e Acer con Ryzen 5 a prezzo veramente basso, con 8GB di RAM e SSD da 512GB oppure 256GB!

Ma attenzione anche a questi!

Il router AVM FRITZ!Box 7590 AX è adesso in offerta su Amazon a un prezzo molto valido, vicinissimo al minimo storico. Un router che al lancio costava oltre 300 euro , adesso può essere acquistato con uno sconto superiore ai 100 euro. E che router!

Super taglio di prezzo per il già richiestissimo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Si tratta di una configurazione ottima, con Snapdragon 695, 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, a meno di 300 euro!

TOP! 57€ per questo SSD Gen3 da 1TB!

TOP: Seagate FireCuda Gen.4 da 7300MB/s da 1TB è sotto i 100€! Ma attenzione anche a Crucial P3 da 4TB e SATA BX500 da 2TB!

Occasioni da non perdere con grande valore a questo prezzo per iPhone 13 (anche un bellissimo modello con 512 GB), iPhone 13 Mini e iPhone 12.

Scendono a prezzi super invitati anche gli Apple Watch Series 4, venduti adesso a 399 euro, mentre in precedenza il loro prezzo era superiore ai 700 euro.