Mese nuovo, rinnovo delle offerte Amazon: 25 articoli, i primi 3 ai minimi storici e un sottocosto
Inizia il mese e Amazon rinnova di molto la propria proposta di offerte. Ci sono belle sorprese e anche un sottocosto (ma un solo pezzo). Qui trovate quello che abbiamo trovato finora, ma seguiranno aggiornamenti già da domani mattina.di Redazione pubblicata il 01 Febbraio 2026, alle 10:36 nel canale Multimedia
scontioffertecouponcoupon Amazon
Il meglio del weekend Amazon lo trovate in questo articolo, con una selezione appena perfezionata. Offerte di ogni tipo, ma vi ricordiamo che è attiva la promozione del 10% su una selezione di prodotti seconda mano - warehouse. Controllate, perché spesso si fanno grandi affari.
TOP, un solo articolo rimasto, venduto e spedito da Amazon. 837, costa normalmente oltre 1200. Parliamo del kit Nikon Z50 + Z Dx 16-50 Vr + FTZ (adattatore che permette di montare ottiche Nikon F-mount su fotocamere mirrorless Nikon Z). Se non vedete più il prezzo qualcuno è stato più veloce di voi. Praticamente è un sottocosto.
Minimo storico per un super TV Samsung, è un OLED da 65" di qualità eccezionale. Chi può permetterselo non esiti.
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Nero979.00 929.49 Compra ora
Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3", ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia senza precedenti, sistema di fotocamere Pro Fusion con fotocamera frontale Center Stage; Argento1339.00 1279.00 Compra ora
50 e 60 di sconto sugli iPhone 17 e 17 Pro 256GB, nei colori riportati. Son soldi risparmiati per avere la stessa identica cosa che trovate sul sito Apple, a prezzo pieno.
Ring Intercom Video, presentato di recente, è sceso da 99 a 69. Un prezzo ottimo, per un dispositivo molto richiesto e apprezzato.
Modello di un paio di anni fa, ma vanta caratteristiche eccezionali per quello che costa. 10.1" con risoluzione 1920x1200 pixel, 8GB di RAM fisica, 256GB di memoria interna e per giunta espandibile. Il SoC è Unisoc T606, connettività Wi-Fi ma anche LTE. Super batteria da 8580mAh. 111 fino a esaurimento o fine promozione, non pensateci troppo.
Rencentissimo, è in offerta anche questo a soli 169. Migliora il SoC, Mediatek MT8791, lo schermo è un 12" 2000x1200 pixel (no, non credete a quel 2,4K), RAM fisica da 8GB e storage interno a 256GB, espandibile, connettività Wi-Fi e anche con SIM 5G. Sta a voi scegliere. Sono ottimi affari entrambi.
Motorola moto g56 5G 8GB/256GB, senza rivali, con ottime motivazioni che ora elenchiamo: è 5G, 8GB/256GB, SoC Dimensity 7060 6nm, fotocamera da 50Mpixel e batteria da 5200mAh con ricarica rapida da 30W. Sempre apprezzata inoltre l'implementazione Android molto pulita di Motorola.
Ma chi può spendere qualcosa in più non esiti. Il G86 5G ha la stessa batteria e dotazione di memoria, ma il resto cambia in meglio: SoC Dimensity 7300 4nm, super fotocamera da 50Mpixel con stabilizzazione OIS. Anche lo schermo cambia, è più luminoso e con tecnologia P-OLED, una rarità per questo prezzo (così come per la stabilizzazione OIS della fotocamera).
Lagostina Ingenio Pastel, Set di Padelle Antiaderenti 11 Pezzi con Manico Rimovibile, Compatibili con Induzione e Forno, Design Salvaspazio, Colore Salvia169.90 119.99 Compra ora
La serie di pentole salvaspazio Lagostina va in forte sconto, anche nel colore più richiesto, verde salvia. Da 169 a 119. Con 2 manici staccabili usabili su tutte le pentole, soluzione perfetta per chi ha poco spazio.
Tra le opzioni in promozione spiccano le scope elettriche Tineco FLOOR ONE, progettate per aspirare e lavare i pavimenti in un unico gesto. Il modello FLOOR ONE i5 Stretch offre una forza di aspirazione fino a 20 kPa, doppio serbatoio e design piatto a 180° per raggiungere anche gli angoli più difficili, con autonomia fino a 30 minuti.
Tineco FLOOR ONE S6 Stretch Lite Aspirapolvere e Liquidi, Piatto a 180°, Design Compatto da 13 cm, Autopulente, Lunga Durata, Pulizia dei Bordi su Entrambi i Lati, Flessibilità di Pulizia Migliorata499.00 269.00 Compra ora
Per chi vuole il massimo della versatilità, l'offerta Amazon da guardare è quella su FLOOR ONE STRETCH S6, che combina inclinazione flessibile, forte potenza di aspirazione e sistema autopulente, il tutto a un prezzo promozionale davvero competitivo rispetto alla dotazione offerta.
LG OLED evo AI C5 TV 48 pollici a 748 è un super affare, visto che costa come il 42". Smart TV 4K fra le più apprezzate nel mondo degli OLED, dotata del potente processore α9 Gen8, che ottimizza immagini e suoni sfruttando l'intelligenza artificiale integrata in webOS. Offerta a tempo, meglio non pensarci troppo.
Un ottimo Smart TV Xiaomi TV F 65" con pannello 4K UHD e piattaforma Fire TV, dotata di HDR10, MEMC e Game Boost Mode fino a 120 Hz per il gaming. Offre Alexa integrata, triplo tuner, AirPlay, e hardware da 2GB di RAM e 32GB di memoria per un'esperienza completa e fluida.
ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen2 è ora disponibile in offerta al minimo storico, ulteriormente ribassato di 30 rispetto al precedente record. Potenza di aspirazione fino a 21.000 Pa, abbinata a un efficace sistema di lavaggio con acqua calda a 75°C che migliora ligiene dei panni e la rimozione dello sporco più ostinato. Il design ultrasottile da soli 81 mm consente di pulire anche sotto i mobili bassi, mentre la spazzola laterale estensibile e la stazione OMNI all-in-one con svuotamento e lavaggio automatici riducono al minimo la manutenzione: è uno dei robot più completi della sua categoria.
Mova P50 Pro Ultra a 499 è un robot eccezionale, di fatto un top di gamma, potentissimo, con lavaggio ad acqua calda, stazione ad elevata automazione. Negli ultimi tempi era salito di prezzo, oggi c'è un gran bel ritorno a soli 499. Top, davvero.
Lefant 330Pro è il robot low cost per eccellenza, super venduto ed apprezzato. Svolge bene i compiti di aspirazione (5000Pa) e anche di lavaggio. A questo prezzo, 139, è impossibile trovare di meglio.
Roborock Q7 M5 è il rivale di Lefant 330Pro, tutte le differenze le trovate qui. Aspirazione da 10.000 Pa e tecnologia Anti-groviglio, affronta polvere, peli e sporco ostinato su ogni superficie. Mappatura avanzata LiDAR, controllo tramite app, permette di personalizzare percorsi, programmare le pulizie e regolare la quantità d'acqua per il lavaggio.
VACTechPro 48000Pa/550W/70Min Aspirapolvere Senza Fili, 1.6L Scopa Elettrica Senza Fili Super Silenzioso, GreenSight Aspirapolvere Senza Fili Potente con Sistema di Filtraggio a 8 Strati, Rosso Scuro129.99 110,19 Compra ora
Non si placa il successo delle scope elettriche low cost su Amazon, grazie ad un rapporto qualità-prezzo che negli ultimi mesi ha convinto decine di migliaia di utenti. Questa VACTechPro è potentissima e con un'ottima batteria. Prezzo che scende a 110 grazie al coupon riservato agli utenti Amazon Prime, solo 5 in più per tutti. Motore da 550W, fino a 48KPa e autonomia fino a 70 minuti, caratteristiche rare in questa fascia di prezzo. Il serbatoio da 1,6 litri e il sistema di filtraggio a 8 strati la rendono adatta alla gestione quotidiana di case più grandi, con ottimi risultati anche su animali, tappeti e superfici difficili.
Super questo modello da 240W, oggi a soli 25,99: a differenza di quello che vi abbiamo suggerito in passato, sempre un 240W, c'è la novità di poter disporre di 2 porte da 100W ciascuna, contro le 2 da 65W del modello vecchio. Per la maggior parte dei portatili alimentati da porta USB-C basta la 65W, ma c'è un bel margine di sicurezza con questo. Ovviamente il limite complessivo si satura sfruttando pienamente le 2 porta da 100W, ma a molti può sicuramente bastare.
Tra gli strumenti più utili, un compressore compatto e leggero da Xiaomi che permette di gonfiare pneumatici ovunque ti trovi, con modalità multiple per auto, bici e palloni, e un sistema che evita perdite di pressione durante il distacco dellugello.
È molto simile al precedente, con specifiche quasi del tutto uguali ma con batteria con capacità raddoppiata, 4000mAh contro 2000 mAh, e dimensioni ancora più compatte. E costa poco più della metà.
Kindle Colorsoft è un e-reader pensato per chi vuole leggere non solo testi ma anche contenuti colorati come graphic novel, libri illustrati o copertine più vivaci. Simile ai Kindle Paperwhite, di cui può essere considerato la variante a colori. Oggi costa quasi 80 in meno nella versione da 16GB.
FRITZ!Repeater 600 Edition International, Ripetitore - Wi-Fi extender fino a 600 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, Interfaccia in italiano49.99 33.99 Compra ora
FRITZ!Repeater 1200 AX Edition International, Ripetitore - Wi-Fi 6 extender Dual Band con 2.400 Mbit/s (5 GHz) & 600 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, 1x Gigabit LAN, Interfaccia in italiano64.95 Compra ora
I FRITZ!Repeater sono la soluzione ideale per estendere la propria rete domestica o in ufficio. Basta inserirli nella presa di corrente più adatta in base alle esigenze di estensione e si connettono automaticamente al master router.
XIAOMI Redmi Note 15 Pro, Smartphone 12+512GB, Batteria massiccia da 6500 mAh, Fotocamera 200 MP, Resistenza IP65, Display AMOLED FHD+ da 6,77", Nero, Garanzia 2 anni, Caricatore non incluso359.90 319.90 Compra ora
Per chi cerca un ottimo smartphone senza spendere troppo. In 3 colori, è in offerta XIAOMI Redmi Note 15 Pro nella versione con ben 12GB di RAM e 512GB di memoria interna a soli 319. SoC Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm), modulo fotografico principale da 200Mpixel per giunta stabilizzato OIS, affiancato da un altro modulo grandangolare da 8Mpixel. Batteria da ben 6500mAh, con ricarica rapida da 45W.