Mese nuovo, rinnovo delle offerte Amazon: 25 articoli, i primi 3 ai minimi storici e un sottocosto

Inizia il mese e Amazon rinnova di molto la propria proposta di offerte. Ci sono belle sorprese e anche un sottocosto (ma un solo pezzo). Qui trovate quello che abbiamo trovato finora, ma seguiranno aggiornamenti già da domani mattina.

Il meglio del weekend Amazon lo trovate in questo articolo, con una selezione appena perfezionata. Offerte di ogni tipo, ma vi ricordiamo che è attiva la promozione del 10% su una selezione di prodotti seconda mano - warehouse. Controllate, perché spesso si fanno grandi affari.

TOP, un solo articolo rimasto, venduto e spedito da Amazon . 837, costa normalmente oltre 1200. Parliamo del kit Nikon Z50 + Z Dx 16-50 Vr + FTZ (adattatore che permette di montare ottiche Nikon F-mount su fotocamere mirrorless Nikon Z). Se non vedete più il prezzo qualcuno è stato più veloce di voi. Praticamente è un sottocosto.

Minimo storico per un super TV Samsung, è un OLED da 65" di qualità eccezionale. Chi può permetterselo non esiti.

50 e 60 di sconto sugli iPhone 17 e 17 Pro 256GB, nei colori riportati. Son soldi risparmiati per avere la stessa identica cosa che trovate sul sito Apple, a prezzo pieno.

Ring Intercom Video, presentato di recente, è sceso da 99 a 69. Un prezzo ottimo, per un dispositivo molto richiesto e apprezzato.

Modello di un paio di anni fa, ma vanta caratteristiche eccezionali per quello che costa. 10.1" con risoluzione 1920x1200 pixel, 8GB di RAM fisica, 256GB di memoria interna e per giunta espandibile. Il SoC è Unisoc T606, connettività Wi-Fi ma anche LTE. Super batteria da 8580mAh. 111 fino a esaurimento o fine promozione, non pensateci troppo.

Rencentissimo, è in offerta anche questo a soli 169. Migliora il SoC, Mediatek MT8791, lo schermo è un 12" 2000x1200 pixel (no, non credete a quel 2,4K), RAM fisica da 8GB e storage interno a 256GB, espandibile, connettività Wi-Fi e anche con SIM 5G. Sta a voi scegliere. Sono ottimi affari entrambi.

Motorola moto g56 5G 8GB/256GB, senza rivali, con ottime motivazioni che ora elenchiamo: è 5G, 8GB/256GB, SoC Dimensity 7060 6nm, fotocamera da 50Mpixel e batteria da 5200mAh con ricarica rapida da 30W. Sempre apprezzata inoltre l'implementazione Android molto pulita di Motorola.

Ma chi può spendere qualcosa in più non esiti. Il G86 5G ha la stessa batteria e dotazione di memoria, ma il resto cambia in meglio: SoC Dimensity 7300 4nm, super fotocamera da 50Mpixel con stabilizzazione OIS . Anche lo schermo cambia, è più luminoso e con tecnologia P-OLED, una rarità per questo prezzo (così come per la stabilizzazione OIS della fotocamera).

La serie di pentole salvaspazio Lagostina va in forte sconto, anche nel colore più richiesto, verde salvia. Da 169 a 119. Con 2 manici staccabili usabili su tutte le pentole, soluzione perfetta per chi ha poco spazio.

Tra le opzioni in promozione spiccano le scope elettriche Tineco FLOOR ONE, progettate per aspirare e lavare i pavimenti in un unico gesto. Il modello FLOOR ONE i5 Stretch offre una forza di aspirazione fino a 20 kPa, doppio serbatoio e design piatto a 180° per raggiungere anche gli angoli più difficili, con autonomia fino a 30 minuti.

Per chi vuole il massimo della versatilità, l'offerta Amazon da guardare è quella su FLOOR ONE STRETCH S6, che combina inclinazione flessibile, forte potenza di aspirazione e sistema autopulente, il tutto a un prezzo promozionale davvero competitivo rispetto alla dotazione offerta.

LG OLED evo AI C5 TV 48 pollici a 748 è un super affare, visto che costa come il 42". Smart TV 4K fra le più apprezzate nel mondo degli OLED, dotata del potente processore α9 Gen8, che ottimizza immagini e suoni sfruttando l'intelligenza artificiale integrata in webOS. Offerta a tempo, meglio non pensarci troppo.

Un ottimo Smart TV Xiaomi TV F 65" con pannello 4K UHD e piattaforma Fire TV, dotata di HDR10, MEMC e Game Boost Mode fino a 120 Hz per il gaming. Offre Alexa integrata, triplo tuner, AirPlay, e hardware da 2GB di RAM e 32GB di memoria per un'esperienza completa e fluida.

ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen2 è ora disponibile in offerta al minimo storico, ulteriormente ribassato di 30 rispetto al precedente record. Potenza di aspirazione fino a 21.000 Pa, abbinata a un efficace sistema di lavaggio con acqua calda a 75°C che migliora ligiene dei panni e la rimozione dello sporco più ostinato. Il design ultrasottile da soli 81 mm consente di pulire anche sotto i mobili bassi, mentre la spazzola laterale estensibile e la stazione OMNI all-in-one con svuotamento e lavaggio automatici riducono al minimo la manutenzione: è uno dei robot più completi della sua categoria.

Mova P50 Pro Ultra a 499 è un robot eccezionale, di fatto un top di gamma, potentissimo, con lavaggio ad acqua calda, stazione ad elevata automazione. Negli ultimi tempi era salito di prezzo, oggi c'è un gran bel ritorno a soli 499 . Top, davvero.

Lefant 330Pro è il robot low cost per eccellenza, super venduto ed apprezzato. Svolge bene i compiti di aspirazione (5000Pa) e anche di lavaggio. A questo prezzo, 139, è impossibile trovare di meglio.

Roborock Q7 M5 è il rivale di Lefant 330Pro, tutte le differenze le trovate qui. Aspirazione da 10.000 Pa e tecnologia Anti-groviglio, affronta polvere, peli e sporco ostinato su ogni superficie. Mappatura avanzata LiDAR, controllo tramite app, permette di personalizzare percorsi, programmare le pulizie e regolare la quantità d'acqua per il lavaggio.

Non si placa il successo delle scope elettriche low cost su Amazon, grazie ad un rapporto qualità-prezzo che negli ultimi mesi ha convinto decine di migliaia di utenti. Questa VACTechPro è potentissima e con un'ottima batteria. Prezzo che scende a 110 grazie al coupon riservato agli utenti Amazon Prime, solo 5 in più per tutti. Motore da 550W, fino a 48KPa e autonomia fino a 70 minuti, caratteristiche rare in questa fascia di prezzo. Il serbatoio da 1,6 litri e il sistema di filtraggio a 8 strati la rendono adatta alla gestione quotidiana di case più grandi, con ottimi risultati anche su animali, tappeti e superfici difficili.

Super questo modello da 240W, oggi a soli 25,99 : a differenza di quello che vi abbiamo suggerito in passato, sempre un 240W, c'è la novità di poter disporre di 2 porte da 100W ciascuna, contro le 2 da 65W del modello vecchio. Per la maggior parte dei portatili alimentati da porta USB-C basta la 65W, ma c'è un bel margine di sicurezza con questo. Ovviamente il limite complessivo si satura sfruttando pienamente le 2 porta da 100W, ma a molti può sicuramente bastare.

Tra gli strumenti più utili, un compressore compatto e leggero da Xiaomi che permette di gonfiare pneumatici ovunque ti trovi, con modalità multiple per auto, bici e palloni, e un sistema che evita perdite di pressione durante il distacco dellugello.

È molto simile al precedente, con specifiche quasi del tutto uguali ma con batteria con capacità raddoppiata, 4000mAh contro 2000 mAh, e dimensioni ancora più compatte. E costa poco più della metà.

Kindle Colorsoft è un e-reader pensato per chi vuole leggere non solo testi ma anche contenuti colorati come graphic novel, libri illustrati o copertine più vivaci. Simile ai Kindle Paperwhite, di cui può essere considerato la variante a colori. Oggi costa quasi 80 in meno nella versione da 16GB.

I FRITZ!Repeater sono la soluzione ideale per estendere la propria rete domestica o in ufficio. Basta inserirli nella presa di corrente più adatta in base alle esigenze di estensione e si connettono automaticamente al master router.