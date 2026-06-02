Leica Cine Compact 1 è il nuovo proiettore compatto con tecnologia laser e facile da configurare

Leica Cine Compact 1 è il nuovo proiettore compatto con tecnologia laser e facile da configurare

Il produttore tedesco ha presentato il nuovo proiettore compatto Leica Cine Compact 1 che per meno di 1700 euro offre alta qualità d'immagine, dimensioni ridotte, semplicità di configurazione e versatilità nell'utilizzo.

di pubblicata il , alle 18:09 nel canale Multimedia
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Leica non è solo sinonimo di fotografia ma, più in generale, di qualità d'immagine. Nel corso degli ultimi anni il produttore tedesco ha annunciato due proiettori come il Cine Play 1 e il Cine 1 e ora al catalogo si è aggiunto anche il nuovo proiettore Leica Cine Compact 1. Si tratta di una soluzione compatta e versatile che utilizza la tecnologia laser e che si presta a essere configurato facilmente da chiunque per ottenere un'ottima qualità d'immagine con poco sforzo.

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Il progetto è frutto della divisione Smart Projection con il Leica Cine Compact 1 che si presenta come un mini-proiettore compatto che non rinuncia alla qualità ottica per la quale il marchio tedesco è diventata celebre nel Mondo nel corso degli anni. Queste le caratteristiche e le novità più importanti del nuovo modello.

Le caratteristiche del proiettore Leica Cine Compact 1

Il risultato è un dispositivo capace di proiettare immagini fino a una risoluzione di 4K con una diagonale da 60" fino a 220" e con una luminosità che raggiunge i 1700 lumen mentre il contrasto arriva a 1500:1 . Anche la resa cromatica è di alto livello, garantita dalla tecnologia laser Triple RGB. Il sistema ottico integra l'obiettivo zoom Leica Summicron con lenti asferiche e DLP 0,47" Pico DMD, affiancati dalla tecnologia proprietaria LIO (Leica Image Optimization). La latenza è inferiore ai 20ms in modalità gaming e inferiore ai 60ms in tutte le altre modalità mentre la frequenza di aggiornamento è di 60 Hz a 4K e fino a 240 Hz a 2K.

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Questa tecnologia permette di mantenere la qualità dell'immagine costante indipendentemente dalle dimensioni di proiezione o dal contesto d'uso. Non manca poi il supporto al Dolby Vision. Il design del nuovo Leica Cine Compact 1 consente una rotazione a 360° così da poter proiettare le immagini su soffitti, pareti e qualsiasi altra superficie.

Le funzioni automatiche prevedono zoom, autofocus, correzione trapezoidale e screen framing intelligente così da permettere una regolazione automatica senza alcun intervento manuale. Opzionalmente è disponibile un supporto a pavimento che si integra con il design e l'attacco filettato per treppiede permette anche l'installazione a soffitto.

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La connettività di questo proiettore compatto è gestita dal sistema operativo VIDAA con accesso alle principali piattaforme di streaming come Netflix, Disney+ e Amazon Prime. Non manca la compatibilità con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, Apple AirPlay, Apple HomeKit, HDMI e USB. L'audio supporta Dolby Digital, Dolby Digital Plus e DTS Virtual:X e, oltre agli altoparlanti incorporati, c'è anche la possibilità di collegare altoparlanti esterni via Bluetooth o HDMI.

Il design prevede una scocca in alluminio massiccio in stile Bauhaus, con elegante vetro frontale dissipando in maniera corretta il calore generato. Le dimensioni sono pari a 209 x 226 x 193 mm con un peso di 4,4 kg. Secondo quanto riportato dal produttore, la sorgente luminosa dovrebbe garantire fino a a 25 mila ore di proiezione. Leica Cine Compact 1 sarà disponibile a partire dal 18 giugno 2026 al prezzo di 1645 euro.

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