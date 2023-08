Le offerte Amazon di oggi sotto i 100: friggitrice ad aria Philips, monitor Samsung, cuffie Jabra, tablet e molto altro!

Perché spendere di più, quando ci sono ottime offerte attive su Amazon? Ecco una nostra selezione di prodotti che valgono veramente una bella occhiata, tutti sotto i 100€ e adatti anche per un bel regalo.

Essenziali, ma per utilizzi senza particolari esigenze vanno benissimo: ecco due monitor Samsung da 24" Full HD 1920x1080 pixel sotto i 100€, uno dei due è anche curvo.

Una bella offerta sulle auricolari Xiaomi Redmi Buds 4 Pro e Jabra 4, disponibili anche in altri colori rispetto a quelli riportati.

Ora sono in offerta anche diversi smartwatch e smart band, tutti con prezzi sensibilmente più bassi di 100 euro . A partire da Honor Band 5, una smart band con impermeabilità fino a 50 metri, display AMOLED a colori con diagonale di 0,95" a risoluzione 240x120 pixel, ottima visibilità sotto la luce del sole.

Ci sono diversi SSD velocissimi sotto i 100€, guardali tutti qui!

Fluttuano molto nel prezzo, anche nel corso di una singola giornata. Se vedete questo ottimo kit Mesh da 3 unità Zyxel a 79€ , non perdete tempo. Sono ottimi e costano come un modulo singolo!

Attenzione a questo tablet, completo di tastiera e penna: schermo da 10 pollici 1280x800 pixel, 4GB RAM, 64GB di memoria espandibile e soprattutto 8000mAh di batteria. Come tablet "da battaglia" è perfetto ma non solo: molti che già lo possiedono sono super soddisfatti, guardate i commenti su Amazon.

Attenzione però anche a questo tablet: ha una batteria più piccola, 6000mAh, ma ha anche questo la tastiera e 128GB di memoria. Vengono dichiarati 12GB di RAM, 6GB dei quali con buona probabilità condivisa, ma in generale resta un ottimo prodotto per il prezzo a cui è offerto.

Un bel mouse gaming Corsair, modello M65 ELITE RGB, oggi è scontato del 21%!

Un videocitofono Wi-Fi di un marchio ottimo, sotto i 100€. Questo è un vero affare.

Vi diciamo un segreto: lo abbiamo comprato anche noi in ufficio, più per curiosità che altro. Come fa a costare solo 50€ un trapano avvitatore con ben 2 batterie, tra l'altro da 20V, valigetta, 24 accessori (in cui mancano solo le punte cacciavite, ma tutto il resto c'è)... Va benissimo. Non abbiamo capito come può costare così poco un prodotto di questa qualità e con tutti quegli accessori, ma va bene così.

Che offerte su scarpe delle migliori marche, se siete fortunati con i numeri!

Questa bella sedia ergonomica da ufficio oggi costa solo 95€ e vanta ottimi pareri da parte di chi già la possiede.

Una bella friggitrice ad aria Philips senza troppi fronzoli: fa quel che deve, con due rotelle per temperatura e tempi. Che poi sono i due parametri che usano tutti, senza perdersi in complicazioni. 4,1L, quindi circa 1Kg di cibo che può essere contenuto nel cestello. Grazie al coupon da 10€, costa solo 74,99€ .

Se avete altre esigenze, ovvero cucinare per un gruppo famigliare più numeroso, ci sono in offerta anche queste altre due friggitrici ad aria, rispettivamente da 7,5L e 5L, tutte digitali, quella di Proscenic è anche Wi-Fi e controllabile da app.

Ecco un ottimo aspirapolvere che, scontato, ricade giusto giusto sotto i 100€. Tanti accessori, potente, senza fili, 45minuti di autonomia e 5 stelle su Amazon!

Questo super termostato Wi-Fi per controllare la caldaia a gas costa meno di quelli "preistorici" tutti analogici. Compatibile con Alexa, è anche molto elegante.

Se cercate una tenda da 3, che vuol dire da 2 persone comode, non perdetevi queste offerte: prendere 4,5 stelle su 5 con centinaia di recensioni significa ottimo rapporto qualità prezzo!

Se la taglia M vi calza bene, non perdetevi questo casco Acerbis flip up, ha un prezzo ottimo.