In viaggio senza pensieri: i migliori zaini, trolley e accessori, scelti fra quelli in sconto per risparmiare

Valigie, zaini e accessori per viaggiare non sono tutti uguali. In redazione viaggiamo molto e ci siamo fatti alcune idee molto chiare su cosa è valido e cosa no. Ecco i nostri consigli, sulla base di quasi 30 anni di esperienza.

Quasi 30 anni di viaggi insegnano molto, parlando in generale. Una cosa è certa: emergono molte esigenze in fatto di equipaggiamento, perché nel tempo qui in redazione abbiamo provato di tutto e ora abbiamo idee molto chiare in proposito. Ecco quindi una parte della nostra esperienza su quello che ci ha convinto e che, anche oggi, ci accompagna in tutto il mondo.

Zaini

Un elemento cruciale, specie per chi lo usa tutti i giorni e spesso è quasi l'unico bagaglio. Punti deboli? Quasi sempre gli spallacci e le cerniere. Noi viaggiamo con lo zaino pesante, sempre, non solo in viaggio: PC, macchina fotografica e/o videocamera, borsetta per igiene personale e spesso anche un cambio di qualche indumento, oltre a vari caricatori e cavi. Sono sempre diversi chili di materiale. Ci è capitato di dover acquistare al volo all'estero uno zaino, perché uno degli spallacci si arrende e si rompe, a volte anche dopo pochi mesi di utilizzo. Succede con i modelli più economici ma non solo ed è il motivo per cui lo riteniamo un elemento su cui non badare a spese, almeno per le nostre esigenze.

OGIO Renegade, 30 litri. Il re indiscusso degli zaini ultra resistenti. Costa tanto per essere uno zaino? Dipende: considerando il ritmo di rottura di molti altri che costano la metà (che non hanno MAI superato l'anno di vita), investire in questo modello si è rivelato nel tempo estremamente conveniente. Onestamente: se costasse anche 200€ lo compreremmo lo stesso. Eccolo, dopo 9 anni di ultra utilizzo un po' in tutto il mondo, quasi sempre stracarico:

Vissuto, certo, ma ancora perfettamente integro negli spallacci e nelle cerniere, dopo 9 anni. Fondamentale l'attacco degli spallacci, per la durata nel tempo a zaino sempre pesante: non sono cuciti singolarmente al corpo centrale come in molti altri zaini, ma con un unico pezzo di stoffa ultra resistente che copre quasi l'intera larghezza dello zaino. Ovviamente è anche tutto impermeabile, con moltissime tasche e comode tasche laterali per borraccia o bottigliette dell'acqua.

Alternative? Più o meno della stessa tipologia c'è Samsonite Paradiver, un po' più piccolo (19 litri), senza tasche laterali. Uno dei pochi che può competere in longevità e resistenza.

Bagaglio a mano - cabin, da portare sull'aereo

Lo vedremo anche per il bagaglio imbarcato: serve scegliere fra quelli rigidi o morbidi. Va a gusto ed esperienza personale. Il rigido garantisce più protezioni per il contenuto agli urti accidentali, quello morbido è più leggero ed è comunque resistente. Diverso il discorso per bagagli da stiva, ma poi ci arriviamo.

Fra i migliori trolley da imbarcare c'è senza dubbio questo modello, Samsonite Base Boost da 41 litri. Leggerissimo, solo 2Kg. Molto resistente, cerniere comprese. Vale un po' il discorso fatto per lo zaino: sappiamo benissimo che ci sono modelli ben più economici, ma un conto è usarlo 3 volte nella vita (e quelli che costano pochissimo possono anche andare bene), se lo volete più resistente e longevo mettete in conto che spendere di più ne vale la pena.

American Tourister è un marchio di Samsonite pensato per costare un po' meno con qualità pressoché invariata rispetto al brand madre (i Samsonite rigidi costano di più). Ottimo, resistente. Questo modello da 41 litri è anche in offerta.

Bagaglio da stiva - da imbarcare

Qui le cose cambiano: quelli rigidi garantiscono maggiore protezione al contenuto ma pesano di più, "rubandovi" bagaglio utile. Quelli morbidi pesano molto meno ma hanno anche il vantaggio di attutire molto meglio gi urti esternamente. Abbiamo visto scene non proprio simnpatiche in aeroporto, anche a Malpensa, dove i bagagli vanno a sbattere contro la paratia di metallo con una certa violenza. Più di una volta abbiamo visto i bagagli rigidi perdere letteralmente pezzi.

L'opzione morbida è senza dubbio questa, Samsonite Base Boost Spinner L 112,5 litri: leggerissima, solo 3,1Kg, resistente nel tempo e con un costo decisamente interessante, con la qualità Samsonite che non è mai in discussione.

Per quelle rigide attenzione a questa American Tourister Flashline L fino a 109 litri. Pesa 4,4Kg, è resistente e in questa colorazione oggi la si porta a casa con poco.

Accessori vari

Ecco quello che non manca mai nei nostri zaini quando viaggiamo.

Un caricatore per tutto, se avete un PC con preza USB-C di ricarica (non gaming, per quello non basta). In offerta c'è questo che è veramente imperdibile. 23,99€ per un alimentatore universale multiporta che può fornire fino a 220W complessivi e fino a 65W su 2 porte in contemporanea. Perfetto per alimentare e caricare la batteria di tutto, anche portatili appunto, compresi molti MacBook (col nostro MacBook Pro 13" 2019 va benissimo). Stiamo ovviamente parlando di PC ordinari e non speciali, come quelli gaming o con alimentatori al di fuori dello standard di circa 65W.

Set di cavi USB-C di ata qualità, che garantiscano ricariche rapide fino a 100W. Attenzione, non tutti i cavi USB-C sono uguali, occhio alle specifiche!

Adattatori di corrente universali, parliamone

No, non sono tutti uguali. Ci possono essere esigenze particolari che si scoprono solo quando siamo in viaggio. Normalmente può bastare qualcosa del genere:

Ma non a tutti. A volte ci sono portatili con presa di corrente a 3 poli e non 2. Se ci fate caso, nella presa universale precedente, la messa a terra per la presa britannica è in plastica. Solo di supporto, quindi. Chi dispone di presa a 3 poli o Shuko per il proprio portatile, potrebbe prendere la scossa se non c'è la terra anche solo toccando la tastiera (ci è capitato). Ecco perché esistono prese universali con messa a terra in metallo (quindi vera, non solo di supporto):

Questa ha la messa a terra metallica. Può fare davvero la differenza.

Per finire...

Per chi viaggia spesso solo col bagaglio a mano ottimizzare gli spazi è fondamentale. Non mancano mai nel nostro zaino i kit di contenitori per liquidi da 100ml, il limite in aeroporto quasi ovunque. Si riempiono a casa con shampoo, sapone liquido o quello che volete, senza spendere molto.

No, non è uno scherzo. E anche il marchio fa molto, i Tesa attaccano bene, quelli che costano meno no. Voi non potete immaginare quanti problemi ha risolto lo "scotch di carta" negli anni. Esempi? Schermare un cavo scoperto, riparazioni di fortuna sugli zaini (non OGIO) ma anche per situazioni più importanti. Le prese presenti in USA e Taiwan, ad esempio, hanno connettori molto sottili e le prese posizionate sui muri in verticale sono spesso usurate. Morale: col peso dell'adattatore, spesso si staccano dopo pochi secondi cadendo a terra. La soluzione? Beh, stiamo commentando l'importanza dello scotch di carta...