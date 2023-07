Il meglio del Prime Day Amazon: ecco gli sconti imperdibili per un risparmio assicurato! [Aggiornamenti continui]

Google Pixel 7 Pro in offerta, ma occhio al prezzo super anche delle due Buds riportate (tutti i colori disponibili!).

Super prezzi su decine di smartphone Android delle migliori marche, click qui!

Amazon Seconda Mano (ex Warehouse) rischia di essere il meglio del Prime Day: -30% su una nuova lista di prodotti usati garantiti!

Abbiamo notato che a partire da questo Prime Day i prodotti messi in carrello prima del Prime Day non indicano nel carrello lo sconto, anche se sono effettivamente scontati. Bisogna, quindi, togliere dal carrello i prodotti che interessano e reinserirli per leggere il prezzo effettivo.

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI a un prezzo mai visto, in occasione del Prime Day. A 899 euro è super conveniente, considerando che, quando era in offerta, prima il prezzo minimo era di 999 euro. È disponibile a questo super prezzo nei colori bianco e nero, mentre anche Dreame L10s Ultra, anch'esso già prima super richiesto, scende a un prezzo super per questo Prime Day.

Ecco le migliori offerte per quanto riguarda Roborock.

OFFERTA BOMBA

per, prezzo praticamente dimezzato per il Prime Day.

Ora costa pochissimo questa GeForce RTX 3060 OC. Ma occhio anche alle altre perché i prezzi sono sensazionali.

Super prezzo per il bundle con PlayStation 5 e il nuovissimo Final Fantasy XVI.