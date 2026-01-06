DJI Mini 4 Pro Fly More Combo scende a soli 859: niente patentino, radiocomando RC 2, 3 batterie, un anno di Care Refresh incluso

Gran bella offerta. DJI Mini 4 Pro Fly More Combo con radiocomando DJI RC 2 scende a 859 su Amazon. Leggero meno di 249 grammi, non richiede patentino e offre riprese 4K HDR, autonomia fino a 34 minuti e rilevamento ostacoli a 360°

Sicuramente una delle offerte più attese dagli appassionati di riprese aeree: il DJI Mini 4 Pro Fly More Combo con radiocomando DJI RC 2 cala sensibilmente di prezzo e ora costa solo 859 nella versione con Care Refresh di 1 anno. 10 in meno senza Care Refresh ma non pensateci nemmeno, per una differenza così esigua.

DJI Care Refresh è un piano di protezione opzionale offerto da DJI che copre i danni accidentali ai droni, inclusi urti, cadute o contatto con lacqua, permettendo di ottenere fino a due o tre sostituzioni in un anno o due a seconda del piano scelto, con un costo ridotto rispetto al prezzo del prodotto nuovo; non si tratta di una garanzia legale ma di un servizio extra che garantisce maggiore tranquillità durante l'uso, purché il dispositivo danneggiato venga restituito a DJI.

Tornando al modello in questione, il suo punto di forza è il peso di 249 grammi, che lo rende utilizzabile senza patentino nella maggior parte dei Paesi europei. Grazie alla certificazione C0, il drone può volare nelle categorie A1 e A3 senza dover affrontare lunghe trafile burocratiche.

Sotto la scocca compatta si trova una videocamera 4K HDR con registrazione fino a 60 fps, capace di catturare immagini spettacolari sia di giorno che di notte. Inoltre, la modalità verticale rende i contenuti subito pronti per i social, senza bisogno di modifiche.

Il sistema di rilevamento omnidirezionale degli ostacoli aumenta la sicurezza del volo, facilitando le manovre anche in spazi complessi. Non manca la trasmissione video in tempo reale fino a 20 km in Full HD, per un controllo preciso e senza interruzioni.

La confezione Fly More Combo è particolarmente ricca: oltre al drone e al radiocomando, include due batterie extra che si sommano a quella principale, garantendo fino a 34 minuti di autonomia per volo e sessioni più lunghe senza interruzioni.

Completa il pacchetto la funzione ActiveTrack 360°, che permette di impostare percorsi fluidi e creativi, anche per chi si avvicina per la prima volta al mondo dei droni.

Con il prezzo sceso a 859, DJI Mini 4 Pro Fly More Combo rappresenta una delle soluzioni più interessanti sul mercato per chi cerca un drone compatto, performante e facile da usare.