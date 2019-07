Digitale Terrestre: MPEG4 nel 2021 e DVB-T2 entro il 2022. Tutte le novità

Il Ministero dello sviluppo economico fa sapere che sono state pubblicate la nuova roadmap e le linee guida definitive per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi media e degli operatori di rete delle frequenze locali. Si tratta del risultato di un confronto e di consultazioni pubbliche svolti fra il MISE stesso e gli stakeholder al fine di gettare le basi per la TV 4.0. Le modifiche, comunque previste, sono state anche forzate dalla necessità di liberare la banda dei 700MHz per il deployment delle prime reti 5G in Italia.

La nuova road map prevede l'attivazione della codifica DVB-T/MPEG-4 nell'ultimo quadrimestre del 2021, mentre lo standard DVB-T2 sarà attivato a livello nazionale tra il 21 giugno 2022 e il 30 giugno 2022. Ovviamente gli operatori avranno la possibilità di attivare la nuova codifica MPEG-4 e lo standard DVB-T2 prima delle scadenze fissate, e sarà possibile - per gli operatori locali che lo richiedono - rottamare anticipatamente le reti corrispondendo anticipatamente l'indennizzo previsto dalla legge.

Per quanto riguarda la prima fase, ovvero quella più indolore, dall'attuale MPEG-2 a MPEG-4, sono previste quattro aree principali con tempistiche diverse:

Il passaggio al nuovo codec avverrà dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 per l'Area 2 e l'Area 3 Area 2 : Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia tranne provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano Area 3 : Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza

per l'Area 2 e l'Area 3 Dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 l'operazione verrà effettuata per l'Area 1 Area 1 : Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna

l'operazione verrà effettuata per l'Area 1 Dal 1° aprile 2022 al 20 giugno 2022 verrà attuata l'operazione nell'Area 4 Area 4 : Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise, Marche

verrà attuata l'operazione nell'Area 4

Abbiamo parlato di cambio indolore. Questo è vero perché il supporto a MPEG-4 dovrebbe essere garantito dalla stragrande maggioranza dei televisori venduti nell'ultimo decennio. Sarà un po' diverso il passaggio al DVB-T2 e al codec HEVC, il quale richiederà per alcuni utenti (soprattutto per chi ha TV vecchi di qualche anno) l'acquisto di un decoder compatibile o del cambio di televisore, o ancora di modifiche alle antenne installate. Quest'ultimo passaggio avverrà dal 21 al 30 giugno 2022, a soli 9 mesi di distanza dal primo.

Marco Bellezza, Consigliere giuridico del Ministro Di Maio per le comunicazioni e l’innovazione digitale e Coordinatore del Tavolo TV 4.0, ha così commentato la novità:

"Con la pubblicazione della nuova road map e delle linee guida per il comparto televisivo locale, si è aggiunto un altro importante tassello al processo di transizione alla nuova tecnologia DVB-T2 delle reti televisive. Come sostenuto dal Ministro Luigi Di Maio, occorre accompagnare, con il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati interessati, il processo di transizione alla tecnologia DVB-T2, per assicurare che il percorso di trasformazione del sistema radiotelevisivo e il trasferimento delle frequenze avvengano senza ritardi rispetto alle scadenze stabilite".