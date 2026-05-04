Di lunedì su Amazon spuntano offerte nuove: ecco le migliori 10, ai primi 2 posti centinaia di Euro di sconto rispetto a ieri

Eravamo qui ad aspettare per capire cosa sarebbe successo questa mattina su Amazon. Come ogni lunedì, ecco che spuntano tantissime offerte ma sono poche quelle vere, che meritano. Le 10 migliori sono qui, scelte appunto fra le nuove ma che includono anche quelle, validissime, che erano già attive.

Su Amazon, il lunedì, spuntano offerte nuove di zecca. Oggi sono le prime 3 posizioni a stupire per entità degli sconti. Sono prodotti costosi, certo, ma anche il risparmio può arrivare anche centinaia di Euro nei primi 2 casi. Rispetto all'ultimo report ci sono diverse novità ma anche conferme che per fortuna sono ancora lì (parliamo soprattutto del portatile Acer, dell'hard disk Seagate ma anche il Solid State drive). Buona scelta.

1. Roborock Saros Z70 con braccio che riordina la casa: da 1.499 a 799

Il Roborock Saros Z70 è una svolta reale nel mondo dei robot aspirapolvere: è il primo modello prodotto in serie a integrare un braccio meccanico a cinque assi, chiamato OmniGrip, in grado di rilevare, afferrare e spostare piccoli oggetti come calzini, fazzoletti o pantofole durante la sessione di pulizia. A 799 è un'occasione imperdibile oggi, se si considera che il prezzo di lancio era di 1.699 e che solo ieri costava 1.499 di ieri.

Per il resto è un top di gamma a tutti gli effetti: Z70 eroga 22.000 Pa di aspirazione, con spazzola laterale FlexiArm Riser a 0% di aggrovigliamento raggiunge angoli e bordi con precisione chirurgica. La Stazione Multifunzionale 4.0 completa l'ecosistema con una soluzione 10 in 1 completamente automatizzata: lavaggio del panno con acqua a 80°C, autopulizia della base a 80°C, rimozione automatica del panno, erogazione del detergente, doppio lavaggio e passaggio intelligente, asciugatura ad aria calda a 55°C e svuotamento automatico della polvere per un'autonomia fino a 7 settimane senza intervento.

2. Portatile Alineware a 1.899, è un mostro per tutto, si mangia i MacBook Pro di pari prezzo

Oggi in offerta abbiamo un esempio concreto di PC super potente e costa molto meno di un MacBook Pro di pari specifiche. Può fare letteralmente tutto, e molto bene. Creator? Ha un bellissimo schermo, super CPU e tanta RAM, al prezzo di un MacBook Pro "base". Rispetto a quest'ultimo c'è tutto un universo gaming che si spalanca, precluso ai Mac. In offerta a 1.899 invece di circa 2.500.

Schermo da 16" con risoluzione 2560x1600 pixel, 240Hz, che mette d'accordo sia i creator per lo schermo principale, sia i gamer. La CPU è potentissima: Intel Core Ultra 9 275HX da 24 core, 24 thread, 36M Cache, picco a 5,4GHz. Ci sono anche ben 32GB di RAM e 1TB di SSD , ovviamente super veloce. Si gioca poi davvero alla grande con NVIDIA GeForce RTX 5070, affiancata da 8GB GDDR7 dedicati. Chi può permetterselo ci pensi seriamente: cosa trovate di così potente e completo a questo prezzo?

3. Scope elettriche Dreame, oggi crollano i prezzi

I modelli in promozione coprono uno spettro molto ampio di esigenze e budget: si parte dalla Dreame Z10 a 199, con 24.000 Pa / 210 AW e filtro HEPA H14 al 99,99%.

La Dreame R30 a 229 si posiziona come soluzione intermedia con 22.000 Pa / 190 AW, spazzola laterale multisuperficie con illuminazione CelesTect per rendere visibile la polvere, sistema anti-groviglio e filtrazione al 99,9%: una scelta equilibrata per chi cerca polivalenza senza rinunciare alla potenza. La Dreame Z30 a 287,99 (da 359) alza ulteriormente l'asticella con 28.000 Pa / 310 AW, motore TurboMotor da 150.000 giri/min, rilevamento automatico dello sporco con anelli LED colorati in tempo reale, display LCD con report di pulizia post-sessione e filtro HEPA H14 in grado di catturare particelle fino a 0,1 μm: il punto di riferimento del segmento per chi cerca una scopa aspirante pura ad alte prestazioni.

4. A 579 un Acer tuttofare economico imbattibile, con Intel Core i5, 32GB di RAM, 512GB SSD

Questo portatile Acer è eccezionale per rapporto qualità prezzo. Chi cerca un tuttofare potente senza svenarsi, specie in un periodo di prezzi elevati come questo, non potrà che stupirsi. Controllate dove volete e poi pensate alle caratteristiche di questo: CPU Intel Core i5-1334U, che offre 10 core, 12 thread e picco a 4,6GHz, ma sono soprattutto i 32GB di RAM ad essere eccezionali, per il prezzo. Troviamo poi un SSD da 512GB e tutto quel che serve a livello di porte. Lo schermo il classico di moltissimi portatili, 15,6" Full HD. Imperdibile.

5. Hard disk esterno Seagate da 5TB a 139

Questo sarebbe stato un buon prezzo anche prima degli aumenti generalizzati degli ultimi mesi. Considerando che gli SSD di grande capienza sono inavvicinabili come cifre di acquisto, stanno tornando preziosissime le offerte come quella che riguardano il Seagate Portabile da 5TB a soli 139 , che ricordiamo essere un hard disk tradizionale (non SSD), che svolge egregiamente il suo mestiere. Sicuramente la soluzione più economica per avere 5TB in versione trasportabile.

6. Boom di compressori portatili, ok per auto, bici e moto, 22 o 36

Tra i compressori portatili più venduti su Amazon, Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 costa 36,90 invece di 49,99. Compatto abbastanza da stare in qualsiasi bagagliaio, è in grado di gonfiare pneumatici fino a 150 PSI e dispone di 6 modalità di gonfiaggio per adattarsi a pneumatici auto, bici, moto e oggetti gonfiabili. La luce LED integrata lo rende utilizzabile anche di notte, mentre la ricarica avviene comodamente tramite porta USB-C. Un accessorio da tenere sempre in auto per affrontare qualsiasi imprevisto con la pressione degli pneumatici.

Chi cerca un'alternativa ancora più economica e compatta può puntare sull'Oasser Mini a soli 21,84. Le specifiche tecniche sono quasi identiche allo Xiaomi con 150 PSI, display LCD digitale, ricarica USB-C e torcia LED integrata, ma con due differenze sostanziali: la batteria ha una capacità di 4.000 mAh, il doppio rispetto al modello Xiaomi, e le dimensioni sono ancora più contenute grazie al cilindro da 17 mm e al tubo flessibile da 30 cm. Nella confezione è inclusa anche una borsa di stoccaggio per tenerlo sempre in ordine in bagagliaio. Costa poco più della metà dello Xiaomi e in molti contesti è sufficiente.

7. Amazfit Active 2 Premium 44mm a 89: cinturino in pelle, vetro zaffiro e GPS con mappe gratis

Amazfit Active 2 Premium da 44mm è disponibile su Amazon a 89 rispetto al prezzo di listino di 129,90, con un risparmio immediato di circa 41. La versione Premium si differenzia dal modello base per tre elementi in particolare: il vetro zaffiro antigraffio, il cinturino in pelle di pregio e una fascia sportiva in silicone inclusa in confezione, un bundle che da solo vale il differenziale di prezzo rispetto all'Active 2 standard.

8. SSD Lexar ARES PRO SSD 2TB da 14.000MB/s, a 249 è top

Gli appassionati lo capiscono subito e quelli che da tempo attendono una bella offerta su un SSD ad alte prestazioni saranno davvero molto tentati. Giustamente. Oggi scende di una quarantina di Euro un SSD interno eccezionale, Lexar ARES PRO SSD 2TB PCIe Gen5 NVMe, un mostro da 14.000MB/s. Costa solo 249 e anche in questo caso si parla di cifre pre crisi.

9. Hisense, svendita degli Smart TV QLED

Chi segue il mercato dei televisori sa bene che Hisense negli ultimi anni ha saputo costruirsi una reputazione solida, dagli UHD fino agli OLED. Con la lineup QLED 2025, il produttore cinese fa un ulteriore passo avanti e, grazie alle offerte attualmente presenti su Amazon, diventa davvero difficile ignorare questi modelli.

Da ieri sono disponibili 3 modelli QLED dal prezzo veramente eccezionale, partendo dal 43" a soli 255. Ma attenzione anche ai 55" e 65" perché 349 e 499, rispettivamente, sono cifre decisamente inferiori al normale.

10. Ancora in offerta gli spazzolini elettrici Oral-B iO3 e iO5N

Sconti interessanti sugli spazzolini elettrici Oral-B di tutte le serie, e occhio anche alle testine qui di seguito, ci sono diverse occasioni interessanti.

I risparmi più grossi si trovano con le testine iO, più costose e con sconti più consistenti. Qui ecco le serie Ultimate Clean, Radiant White e Gentle Care. Si consideri, inoltre, l'importanza delle testine e il fatto che siano originali, per garantirsi le migliori condizioni di igiene e pulizia.