Amazon oggi sconta tantissimo Tado, Braun, PC Lenovo e HP, iPad Pro, MacBook Pro, tablet, smartphone Motorola e molto altro!

Oggi ci sono in super offerta questi tre prodotti: termostato Tado, Braun Silk-expert Pro 5 epilatore luce pulsata, lettiera autopulente per gatti (che normalmente costa molto di più). Minimo storico per la lampada da tavolo Philips Lighting Hue Signe White and Color.

Opportuno valutare attentamente, finché rimane in listino, questo PC Lenovo: Core i5, 24GB di RAM , SSD da 256GB, hard disk meccanico da 1TB ( sostituibile con un SSD SATA ), schermo Full HD.

Super prezzi per i televisori Samsung OLED da 43, 50 e 55 pollici. Serie Q60B, QLED 4K UHD con assistenti vocali integrati: si tratta delle ultime versioni 2022.

Super offerta per Apple MacBook Pro 16 con chip M1 Pro, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Lo sconto è di 350€ ! Attenzione anche a iPad Pro e iPhone 12 mini. Ci sono però anche altre offerte (anche su Watch) e sono tutte qui.

Occhio ai prezzi di questi tablet Teclast: vanno attivati i coupon, fino a 40 euro, per comprarli a prezzi stracciati! A 159 e 169 euro con coupon, senza o con LTE, display full hd e nella configurazione con 8 GB di memoria di sistema e 128 GB di spazio di archiviazione. Teclast P30S costa meno, ma potrebbe risultare leggermente più lento a causa dell'inferiore dotazione di memoria. A voi la scelta!

Occhio che c'è un errore nell'intestazione di questo prodotto su Amazon: si tratta della versione con 256 GB e non con 128 GB di spazio di archiviazione. Un vero e proprio affare per Motorola Edge 20, uno smartphone che garantisce ottime prestazioni, che è gradevole esteticamente, leggero e funzionale!

PC gaming ma anche un fantadtico tuttofare. MSI Prestige 15 è un notebook con schermo 15.6" Full HD, Intel I7-1280P 14 core e 20 thread, Nvidia RTX 3050 4GB GDDR6, 1TB SSD M.2 PCIe 4, 16GB RAM DDR4, WiFi 6E, Win 11 Home (Layout e Garanzia ITA). Il prezzo è il più basso di sempre.

Prezzi ottimi per questi due SSD esterni portatili da 2TB ad alte prestazioni, Crucial X6 e X8.

Elden Ring per PS5 è in offerta a -40%. Ci sono altre offerte qui.

Oggi una bella offerta per Ecovacs DEEBOT T9AIVI, con un bel coupon da 100€!

Prezzo veramente incredibile fino ad esaurimento scorte per questi due SSD Lexar : il modello M.2 PCIe da ben 2TB NM610 PRO costa solo 129€ e non è affatto lento (fino a 3300MB/s!), ma c'è anche un 512GB NM620 fino a 3500MB/s a 37,99€ !

Due ottime schede Samsung micro SD (con adattatore per formato SD) in offerta: sono ottime e certificate V30, 130MB/s di picco e nessun problema per registrare video in 4K.

Prezzi più bassi di sempre anche per due portatili MSI di fascia molto elevata. Le specifiche sono veramente al top. MSI Vector GP66 vanta uno schermo 15,6" Full HD 144Hz, Intel I9-12900H (14 core, 20 thread a 5GHz), Nvidia GeForce RTX 3080Ti con 16GB di memoria GDDR6 dedicata, 1TB SSD M.2 PCIe 4.0, 32GB di RAM DDR4. MSI Raider Ge67Hx ha invece uno schermo sempre da 15,6" ma OLED 240Hz e risoluzione di ben 2560x1440 pixel, CPU Intel Core i7-12800Hx (14 core, 20 thread a 4,8GHz), 32GB RAM DDR5 4200MHz, 1TB SSD M.2 PCIe 4.0, Nvidia GeForce RTX 3070Ti con 8GB di memoria GDDR6 dedicata. Due macchine pazzesche con cui fare veramente di tutto.

Oggi veramente tanti articoli Philips Hue e WIZ in offerta. Un click qui per vederli tutti.

Da non perdere le offerte sui prodotti Oral-B, che superano il 50% di sconto (ce ne sono molte altre qui).

Ci sono anche gli spazzolini di ricambio di vario tipo a prezzo super (anche di altre marche compatibili).

Non si sa bene che aria tiri: nel caso, ecco i tamponi nasali e salivari per il COVID-19, 2,80€ a pezzo in pacchi da 5 in offerta.

DJI Mini 3 Pro è appena andato in sconto, a soli 10 euro in più rispetto al minimo storico.

Oggi offerta top per Motorola Moto Edge 30 Fusion (fotocamera 50MP, 5G, Display 6.5" 144Hz OLED FHD+, Qualcomm Snapdragon 888+, batteria 4400 mAh, 8/128GB).Super prezzo anche per Edge 20 Pro 12GB/256GB, con fotocamera 108Mpixel e altre super specifiche!

100€ di sconto, oggi, su iPad Pro 11" nella versione solo WiFi, 128GB.

Oggi due ottime offerte su robot per le pulizie che costano poco. Prosenic 850T aspira e lava, mentre Lefant Mini è un aspirapolvere. Sono entrambi molto apprezzati da chi già li possiede.

459€ è un bel prezzo per questo PC portatile ACER con Ryzen 5, 8GB di RAM, 256GB di SSD PCie ultraveloce e schermo Full HD 15,6"!

Xiaomi Redmi Note 10 Pro con 8GB di RAM, 128GB di memoria, fotocamera principale da 108Mpixel e batteria da 5020mAh costa pochissimo!

un ottimo SSD SATA da 1TB per eventuale sostituzione hard disk!

Ottimo prezzo per Google Pixel 6a . Ma attenzione anche a Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

100 Euro di sconto per Nothing Phone (1) 8GB/128GB e non solo!

Gran prezzo anche per queste auricolari Jabra in offerta.

Attenzione a questi altri dispositivi per la smart home, per spendere poco.

Ecco le CPU Ryzen in forte sconto!

Mai così basso il prezzo del super fisso Zeiss 2.8/135 Zeiss Batis, con innesto Sony mount E!

Qui tutti gli accessori HyperX in offerta!

Xbox Serie S, ottimo prezzo!

Se disponete di una fotocamera Sony serie A7, ZV-E10, A6000 e Nex e in generale E-Mount, non perdete l'occasione di portarvi a casa questo obiettivo eccezionale, 85mm F1.8. Ci sono altre offerte Sony qui!

Una stampante laser monocromatica HP a 85€? Oggi si!

Super offerta a tempo sui prodotti Oral-B: questi sono i più scontati ma c'è molto altro qui.

Eccezionale questo monitor a questo prezzo: LG 32GQ850 UltraGear è un monitor gaming da 32" 2560x1440 pixel 260Hz!

Discreto, molto elegante, completo: oggi in super offerta c'è anche FitBit Versa 3!

Gran prezzo per queste microSD Lexar.

In due colori oggi costa veramente poco l'ottimo Garmin Forerunner 245!

Tantissime offerte per la rasatura e apparecchi simili. Li trovate tutti qui.

Costa pochissimo l'SSD Kingston A400 da 480GB e da 240GB. Occhio anche all'SSD esterno, tornato al prezzo del Black Friday.

Geox e Puma fresche di offerta!