Amazon Black Friday weekend: le offerte appena aggiornate e i bestseller imperdibili

Ecco le migliori offerte per il Black Friday Amazon, ce ne sono così tanche che è difficile organizzarle. Si possono risparmiare veramente centinaia di Euro, sia su offerte nuove di zecca, sia su altre già partite ma non per questo meno valide. Apporteremo aggiornamenti continui man mano che troveremo altri sconti reali e massicci. Vi ricordiamo inoltre che potreste trovare veri affari anche nella sezione Seconda mano - Warehouse. Buona scelta.

Roborock Q7 M5 entra nelle offerte Black Friday con uno sconto sostanziale che lo porta a un livello di convenienza difficilmente replicabile nella fascia sotto i 150 euro .

Il Lefant M330Pro propone un rapporto interessante tra prezzo e funzionalità grazie alla navigazione dToF con evitamento ostacoli PSD e una potenza di 5.000Pa che assicura una buona rimozione dello sporco su superfici dure e tappeti leggeri.

Molto interessante a questo prezzo anche Samsung Galaxy A17 con 8/256 GB: non è proprio possibile spendere meno per entrare nel mondo Galaxy, con uno smartphone oltretutto con specifiche più che dignitose.

La proposta Tineco FLOOR ONE S5 nasce per affrontare sia superfici asciutte che bagnate garantendo una pulizia intelligente che si adatta automaticamente al tipo di sporco. È solo una fra le tantissime scope elettriche TINECO ora in offerta: qui l'elenco completo con tutti i modelli scontati.

Un prezzo super: Philips Airfryer serie 2000 è una friggitrice ad aria da 6,2 L, 13 modalità, con finestra di cottura, tecnologia RapidAir. Mai costata così poco.

TOP: gli MSI Modern sono ottimi sotto tutti i punti di vista, ma questo a 549 lo è ancora di più. Per il prezzo, 16GB di RAM, 1TB di SSD per giunta Gen.4 e CPU Intel Core 7 150U, con 10 core, 12 thread e picco a 5,4GHz è imperdibile.

Ma attenzione anche a questo HP da 499 : processore con specifiche lievemente inferiori al precedente, Intel Core i5-1334U, 10 core, 12 thread e picco a 4,6GHz, ma ben 32GB di RAM, e SSD da 1TB.

Nuovo minimo storico per Macbook Air con chip M4, 16GB di RAM e 256GB di SSD, costa circa 300 in meno rispetto al sito Apple.

iPhone 17 Pro, il più desiderato, in sconto su Amazon: a 1.259 sono 80 risparmiati, tutti i colori disponibili.

Non fatevi fregare dalle apparenze, DJI Neo è un ottimo drone, piccolo e leggerissimo. Solo 169 il base, quello con 3 batterie è sceso a 245. Qui tutte le offerte aggiornate sui DJI per il Black Friday.

Questo TCL 43V6C ha ora uno sconto senza precedenti e riteniamo che sia il miglior compromesso tra offerta e prezzo che oggi il mercato possa proporre. Si tratta di un pannello 4K HDR, la piattaforma Google TV e un design senza bordi a soli 177,04.

Un altro TV molto interessante è questo TCL QLED da ben 65 pollici, della serie T69C, che scende a un prezzo sensazionale per questo Black Friday.

A 19,99 è praticamente regalata la nuova Fire TV Stick, in versione Select.

La PlayStation 5 di base in edizione Digitale è finalmente scesa a 349. Un'occasione unica da cogliere al volo se interessati al tipo di prodotto. È il nuovo prezzo di PS5 per il Black Friday, per di più con i contenuti aggiuntivi di Fortnite.

Altri prezzi interessanti sono quelli degli smartwatch Amazfit. Questi i migliori secondo noi, ma l'elenco completo delle offerte sugli smartwatch si trova qui.

DEEBOT T80 OMNI a 499 rappresenta la migliore proposta in assoluto tra i robot per le pulizie: 18.000 Pa, spazzola OZMO Roller, lavaggio con acqua calda fino a 75°C e asciugatura ad aria calda. Davvero completo per questa fascia. Abbiamo messo entrambi i colori perché i prezzi potranno variare di minuto in minuto, ma la promozione più interessante è quella che porta il prezzo del robot a 499 euro.

Ottimo prezzo per il Ecovacs DEEBOT T30C OMNI Gen2 a 349, considerato tra i modelli migliori per rapporto qualità/prezzo: 25.000 Pa, ZeroTangle 3.0, moci a caldo a 75°C e stazione OMNI completa.

La gamma continua con il DEEBOT T50 OMNI Gen2 a 399, ultrasottile da 81 mm, con 21.000 Pa e sistema di lavaggio evoluto con estensione dei panni. Un modello molto equilibrato.

Si sale di livello con il Dreame L40 Ultra AE a 479, che offre 19.000 Pa di potenza, lavaggio con acqua calda a 75°C, diverse spazzole flessibili e unelevata capacità di gestione dello sporco. Una soluzione molto completa nella fascia media.

Tra i modelli premium, il Dreame Aqua10 Roller a 849 e lAqua10 Ultra Roller Complete a 999 si distinguono per la tecnologia AquaRoll, aspirazione fino a 30.000 Pa e la capacità di superare ostacoli da 6-8 cm. Sono scelte eccellenti per chi cerca prestazioni avanzate e lavaggio di livello superiore.

Scendono a soli 1.799, quindi con 400 e 350 di sconto rispetto a ieri, gli insuperabili TV 4K LG OLED della serie evo AI G5 con diagonale da 65", con staffa da muero o base di appoggio. Meglio in giro non c'è.

Anche il 55 pollici della stessa serie ha un super prezzo, con 170 euro di sconto rispetto al prezzo che aveva prima della mezzanotte. Ora a 1.329.

Già in sconto da qualche giorno, è ottimo anche il prezzo di LG OLED Evo AI C5 65", altro TV eccezionale che costa un po' meno dei modelli G5. Questi solo alcuni esempi sui TV ora in sconto: per l'elenco completo cliccate qui, anche economici.

Prezzi veramente bassi per questi 2 portatili gaming, uno con RTX 5060, l'altro con RTX 4060. Eccellenti sia come macchine da gioco che tuttofare, con processori ottimi e SSD velocissimi.

Questo è un super prezzo anche per Google Pixel 10. Se interessati a questi modelli conviene acquistarli subito, perché non torneranno a breve a questi prezzi.

Tra i protagonisti troviamo il Kindle (base), le-reader essenziale di Amazon, perfetto per chi vuole un dispositivo leggero per la lettura, con una memoria interna che consente di salvare migliaia di libri e una connessione Wi-Fi stabile. A salire, il Kindle Paperwhite, che offre uno schermo E-Ink da 6,8″ a 300 ppi, luce frontale regolabile e una memoria da 8 GB (secondo fonti ufficiali), ideale per portare con sé migliaia di titoli e leggere anche sotto la luce diretta. Prezzi a partire da 89,99 per il base e 139,99 per il Paperwhite.

Panasonic Lumix DC-GH5M2E solo corpo, a 799 è un prezzo pazzesco e senza precedenti, cosa che possiamo affermare tranquillamente anche per Lumix S5 II con 18-40mm a 1.499. Non aspettate troppo.

In base alle nostre informazioni, l'aspirapolvere Dyson V11 Advanced crolla da 497 a a 379, un gran bel risparmio. Attenzione anche a Dyson V8 Absolute, che da 449 passa a soli 279. Dyson V8 Advanced ha un abbasamento di prezzo minore perché era già in sconto, ma anche questo scende a 279.

Sconti notevoli sui più desiderati degli asciugacapelli: questo modello Dyseon Supersonic scende da 499 a 399. Tutte le offerte Dyson le abbiamo raccolte qui.

Secondo noi la migliore occasione fra gli smartphone è POCO F7 12+512GB  379,90, un modello potentissimo grazie allo Snapdragon 8s Gen 4 e alla generosa memoria da 12GB di RAM e 512GB di archiviazione. La fotocamera Sony da 50MP con stabilizzazione ottica OIS garantisce scatti stabili anche in movimento, mentre il display AMOLED da 6,83 a 120Hz completa un pacchetto pensato per chi vuole prestazioni da top di gamma senza spendere troppo.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12+512GB  369,90 Un camera-phone che punta tutto sul sensore AI da 200MP, supportato da funzioni avanzate e da una gestione della luce superiore grazie alle ottimizzazioni software. Non manca la certificazione IP68 e la HyperCharge da 120W. Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G costa ora 369,90 nella versione 12+512GB e 299,90 in quella 8+256GB.

POCO X7 12+512GB  219,90 Ottimo prezzo per uno smartphone completo con tripla fotocamera guidata da un sensore principale da 50MP con OIS, non scontata su questa fascia di prezzo. Lampio storage da 512GB e la certificazione IP68 lo rendono un modello equilibrato, adatto a chi cerca affidabilità e spazio interno abbondante. Tutte le offerte sugli smartphone si trovano qui.

TOP: 250 di sconto e prezzo Black Friday a soli 949 per un super portatile "anti Macbook" della prestigiosa serie Zenbook 14. Pesa solo 1,2Kg, adotta uno schermo da 14" OLED 3K 120Hz con risoluzione 2880x1800 pixel, AMD Ryzen AI 7 350 (8 core, 16 thread, 5GHz di picco), 16GB di RAM, 512GB SSD.

TOP : ecco un altro super PC, sceso a soli 1.149. MSI Prestige 16 AI+ EVO pesa solo 1,5Kg e sfoggia un display da 16" OLED 3840x2400 pixel 16:10, CPU AMD Ryzen AI 9 365 (10 core, 20 htread e picco a 5GHz), 32GB RAM, SSD da 1TB PCIe Gen.4.

Sotto i 300 sono 2, molto simili, Lenovo IdeaPad Slim 3 e HP, dotati entrambi di CPU AMD Ryzen 3 7320U (4 core, 8 thread, 4,1GHz di picco), 8GB di RAM e 256GB di SSD. Mai visti PC di marchi prestigiosi a questo prezzo, fra i low cost.

DJI Mini 4 Pro scende in 2 versioni ma la migliore è quella con radiocomando con schermo, doppia batteria e 1 anno di care refresh, passa da 1089 a 919.

Capitolo a parte per la realtà virtuale con il PlayStation VR2, ancora oggi uno dei visori più immersivi sul mercato. Grazie ai pannelli OLED, al tracking avanzato e ai controller Sense, offre unesperienza VR di livello premium, perfetta per chi vuole portare il gaming a un livello totalmente nuovo. Ora a 349.

Per chi vuole il massimo della potenza, e le tecnologie più recenti, ecco un gran bel prezzo su questa GeForce RTX 5080 in concomitanza dell'inizio della Settimana del Black Friday. Ora a 1.149. Ma il rapporto prezzo/prestazioni lo hanno ora la 5070 e la 5070 Ti.

Sul fronte della videosorveglianza, spicca Ring Battery Video Doorbell a 39 , un videocitofono alimentato a batteria che permette video HD, rilevamento movimento e integrazione completa con Alexa, così puoi vedere chi suona anche quando sei lontano.

Per portare Alexa in ogni angolo della casa, lofferta include Echo Dot a 29  (5ª generazione, un altoparlante compatto ma potente), ed Echo Pop a 24 , ancora più piccolo e colorato, perfetto da posizionare su una mensola. Tutte le offerte sui dispositivi Amazon si trovano qui .

Ottimi prezzi per le valvole termostatiche, con i kit da 3 che sono in offerta a ottimi prezzi sia per Tado che per Netatmo.

ASUS RT-AX89X AX6000 è un router dual band WiFi 6 ad alte prestazioni, con supporto MU-MIMO e OFDMA per mantenere velocità elevate anche in reti affollate. Tanti router ASUS sono ora interessanti, qui l'elenco completo.

Occhio anche alle offerte sui nuovi Samsung Galaxy Tab A9 e A9+, questi i migliori adesso.

Se volete aggiornare la vostra unità di storage è arrivato il momento giusto per farlo, con una super offerta su SAMSUNG 990 PRO.