AliExpress Choice Day: fino al 60% di sconto su prodotti tech top, da Ryzen 7 9800X3D a GoPro Hero13

Il Choice Day di settembre è partito su AliExpress con promozioni fino al 60%, coupon esclusivi e spedizioni veloci. Processori, cuffie, tablet, action cam e power station: ecco sette prodotti selezionati con prezzi ribassati grazie ai coupon

Il Choice Day di AliExpress di Settembre è finalmente qui! Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della tecnologia e dello shopping online, grazie a sconti fino al 60% su migliaia di articoli selezionati, coupon esclusivi e spedizioni gratuite. La promozione è valida dall'1 al 5 Settembre 2025, con scadenza dei coupon fissata per il 5 settembre alle 23:59. Un periodo ideale per approfittare di ribassi importanti su prodotti di marca, con l'ulteriore vantaggio delle consegne rapide dai magazzini europei.

Come funzionano i coupon su AliExpress

Per sfruttare i prezzi scontati è necessario utilizzare i coupon visibili nella pagina di ogni prodotto, che vengono caricati all'inizio della giornata e restano validi fino a esaurimento. Acquistare nelle prime ore aumenta le probabilità di accaparrarsi il prezzo migliore. Inoltre, per ovvie ragioni i coupon con i tagli di prezzo più consistenti si esauriscono più velocemente, ma questo potrebbe non valere per i coupon con i tagli di prezzo minori, che comunque permettono di risparmiare qualcosa. Morale della favola? Provate tutti i coupon a scendere, se i primi non funzionano, fin quando ne trovate uno disponibile. Notate, inoltre, che in molti casi già il prezzo di partenza a monte di qualsiasi coupon è decisamente interessante!

🌼 Coupon Esclusivi Codici promozionali: CDIT02 2,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 19,00 EUR CDIT05 5,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 39,00 EUR CDIT07 7,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 59,00 EUR CDIT10 10,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 79,00 EUR CDIT18 18,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 139,00 EUR CDIT30 30,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 249,00 EUR CDIT40 40,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 349,00 EUR CDIT55 55,00 EUR di sconto su un acquisto minimo di 459,00 EUR *I codici non si applicano alla categoria telefoni cellulari e beni selezionati etichettati NA.

Tutti i prodotti vengono spediti da magazzini europei, garantendo consegne rapide e maggiore tutela post-acquisto. È sempre consigliato verificare il venditore, controllare il numero di recensioni e il tasso di risposta per acquistare in sicurezza. In più, AliExpress offre la possibilità di pagare con PayPal e Klarna, e in caso di reso gratuito è sufficiente scaricare letichetta prepagata e consegnare il pacco per ottenere il rimborso.

Di seguito qualche esempio di prodotti in offerta, ma vi consigliamo anche di guardare la landing page dell'iniziativa con tutte le offerte.

Tra le offerte spicca AMD Ryzen 7 9800X3D, un processore di ultima generazione pensato per i gamer più esigenti e per chi utilizza software ad alte prestazioni. Dotato di 8 core e 16 thread, lavora con un TDP di 120W e raggiunge frequenze fino a 5,2 GHz. Grazie alla tecnologia 3D V-Cache da 96 MB di cache L3, le performance in gaming risultano nettamente superiori, rendendolo una scelta ideale per PC enthusiast e content creator. Con il coupon, il prezzo scende da 430,99 a 390,99, un taglio importante per chi vuole aggiornare la propria build.

Per chi cerca invece mobilità e archiviazione veloce, ORICO SSD Portatile da 1TB è unopzione pratica e accessibile. Questo drive esterno compatto raggiunge velocità di trasferimento fino a 1050 MB/s ed è dotato di un design con foro per aggancio, pensato per chi desidera portarlo sempre con sé. Il cavo incluso con doppio connettore USB-C e USB-A garantisce compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, dai laptop agli smartphone, ed è quindi perfetto per studenti, fotografi o professionisti in mobilità. Il prezzo finale è di appena 17,95, e questo lo rende un acquisto quasi obbligato.

La sezione tablet vede protagonista HONOR Pad X8a, un modello WiFi con display da 11 pollici a 90 Hz che unisce fluidità visiva e buona autonomia. La configurazione prevede 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e una batteria da 8300 mAh che assicura ore di utilizzo senza necessità di ricariche frequenti. Il processore Snapdragon 680, unito ad Android 14, garantisce unesperienza reattiva anche nelluso quotidiano. Ideale per studenti e famiglie, il prezzo passa da 104,23 a 94,23 con il coupon.

Tra i prodotti più divertenti cè DJI NEO, disponibile anche nella versione Fly More Combo. Si tratta di un mini drone FPV originale e appena arrivato sul mercato, progettato per offrire unesperienza di volo immersiva e intuitiva. Compatto e facile da maneggiare, è perfetto per chi vuole avvicinarsi al mondo dei droni senza rinunciare alla qualità di un brand leader come DJI. Anche in questo caso, il prezzo scende da 104,23 a 94,23 grazie al coupon.

Per gli appassionati di sport e avventure outdoor, GoPro Hero13 Black rappresenta una delle migliori scelte possibili. La nuova action cam consente di registrare video fino a 5.3K, con funzioni di stabilizzazione avanzata che eliminano tremolii e vibrazioni anche nelle situazioni più estreme. È impermeabile e pensata per resistere agli urti, diventando la compagna ideale per ciclismo, sport acquatici o escursioni in montagna. Il prezzo cala da 299,23 a 269,23 dopo aver inserito il coupon.

Chi cerca qualità audio trova nelliconico modello Sony WH-1000XM5 un riferimento assoluto. Queste cuffie wireless offrono cancellazione attiva del rumore di livello premium, suono bilanciato con bassi profondi e design pieghevole. Grazie alla connessione Bluetooth stabile e alla lunga autonomia, sono perfette tanto per chi viaggia quanto per chi lavora in smart working o ama immergersi nella musica senza distrazioni. Il prezzo passa da 223,99 a 205,99 con il coupon.

Infine, per chi ha bisogno di energia portatile e affidabile, ALLPOWERS R1500 è una power station con batteria LiFePO4 da 1152Wh, capace di erogare fino a 1800W in uscita (con picchi di 3000W). Pensata per campeggi, feste in giardino o come supporto in caso di blackout, può alimentare elettrodomestici e strumenti di lavoro grazie alle porte AC e al supporto per ricarica solare. Il prezzo si riduce da 477,11 a 422,11 inserendo il coupon.

Queste offerte, considerando che gli stessi articoli hanno prezzi sensibilmente più alti su altri store online, rientrano tra le opportunità più vantaggiose disponibili in questo momento. Il Choice Day di settembre è quindi unoccasione ideale per rinnovare la propria dotazione tecnologica, dai dispositivi per il lavoro agli accessori per il tempo libero.

Spedizioni dall'Unione Europea e buone pratiche d'acquisto

I prodotti inclusi in questa selezione partono da magazzini situati in Europa, una scelta che garantisce tempi di consegna rapidi e una protezione post-vendita più solida. Prima di concludere lordine, è sempre utile verificare l'identità del venditore: l'informazione si trova nella colonna laterale della pagina del prodotto. Valutate anche il numero di recensioni ricevute, il tasso di risposta ai clienti e l'affidabilità complessiva dello store.

Resi, metodi di pagamento e perché conviene

Se compare la dicitura "Resi gratuiti entro X giorni" è possibile restituire l'articolo in modo semplice qualora non soddisfi le vostre aspettative: in questi casi bisogna scaricare l'etichetta prepagata e consegnare il pacco presso un punto di raccolta (spesso se ne trovano di molto vicini a casa) per ottenere il rimborso.