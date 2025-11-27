Aggiornamento TOP 10 Amazon Black Friday: impazzano i robot, ma salgono in classifica i TV TCL QLED scontatissimi

Nuovo punto della situazione Amazon Black Friday con questa lista dei 10 articoli più venduti, che include pezzi costosi ma anche altri a basso prezzo, perfetti per i regali di Natale. Vedremo come va nei prossimi giorni, ma per ora ci sono diverse sorprese. Ecco i top 10. Non perdetevi anche la lista aggiornata delle migliori offerte del Black Friday, in generale.

1. ECOVACS DEEBOT T80 OMNI, 499, scontatissimo

DEEBOT T80 OMNI a 499 è il re delle vendite Amazon Black Friday, grazie a uno sconto eccezionale. 18.000 Pa, spazzola OZMO Roller, lavaggio con acqua calda fino a 75°C e asciugatura ad aria calda. Davvero completo per questa fascia. Abbiamo messo entrambi i colori perché i prezzi potranno variare di minuto in minuto, ma la promozione più interessante è quella che porta il prezzo del robot a 499 .

2. DREAME L10s Gen. 2 a 359, altro prezzo eccezionale

Uno scontro fra robot, nelle prime posizioni: anche questo modello offre tantissimo per quello che costa, solo 359 : 10.000Pa, ma c'è anche la stazione di svuotamento automatica, MopExtend e persino il lavaggio con acqua calda, che a questo prezzo è veramente una rarità.

3. TV 4K QLED TCL, c'è un 65" a 348

Chi cerca da tempo un nuovo TV sa benissimo quali sono i prezzi "normali". Non sarà quindi difficile vedere l'eccezionalità delle offerte che vi segnaliamo, trovate poco fa su Amazon. Siamo certi che alcuni prezzi cambieranno in fretta, oppure i prodotti andranno presto in esaurimento. Chi può faccia in fretta. Non perdetevi anche la lista aggiornata delle migliori offerte del Black Friday, in generale.

Si commenta da solo il prezzo del TCL 65T69C 65 QLED: lo scriviamo qui, nel caso cambiasse, si parla di soli 348 . Eccezionali anche i 259 per il modello della stessa serie da 43".

Se invece cercate un 55", non perdetevi a 305 TCL 55P7K 55 QLED, impossibile trovare di meglio.

Successo senza precedenti anche per questa scopa elettrica DREAME H14 Pro, con caratteristiche eccezionali e scontata di 200 rispetto all'ordinario . Non solo aspira, ma lava anche con acqua a 60°C e asciuga.

4. Scope low cost, 2 modelli eccezionali 69 o 100 

La scopa elettrica Ivormentico è la più venduta, già quando costava 79. Oggi, con sconto Black Friday, scende addirittura a soli 69,99 . Motore da 450W, 40KPa e autonomia fino a 50 minuti con batteria rimovibile, tanti accessori.

Ma l'offerta che consigliamo è questa , senza precedenti. Per soli 30 in più ci si porta a casa una delle scope elettriche low cost più potenti sul mercato : 580W, 57KPa e anche super batterie per autonomie superiori alla media, ben 70 minuti. Ovviamente con accessori e ottimi pareri da parte di chi già ne è felice possessore. Un gran giorno per chi pensava di acquistarne una.

5. Dreame L40 Ultra AE, 479

Dreame L40 Ultra AE a 479, un prezzo estremamente competitivo per uno dei robot aspirapolvere più apprezzati del mercato. Evoluzione diretta del L10s Pro Ultra Heat, questo modello unisce aspirazione potente e tecnologia di lavaggio avanzata, portando la pulizia domestica a un livello professionale.

La potenza di aspirazione raggiunge i 19.000 Pa, mentre il sistema di moci flessibili consente un lavaggio ad acqua calda fino a 75°C, efficace anche su sporco ostinato e residui di grasso. Le spazzole intercambiabili e il sistema intelligente 3DAdapt permettono al robot di adattarsi a qualsiasi superficie e di evitare fino a 120 tipi di ostacoli.

6. MacBook Air 13 chip M4 a 849

Alcuni sono scontati Black Friday, altri no ma comunque a prezzo super: sono i MacBook Air con chip M4, che partono dal prezzo più basso di sempre, 849 in tutti i colori (ne riportiamo solo 2), per il modello 16GB/256GB.

7. 2 portatili tuttofare eccezionali MSI Modern o HP super sconti per quello che offrono

TOP: gli MSI Modern sono ottimi sotto tutti i punti di vista, ma questo a 549 lo è ancora di più. Per il prezzo, 16GB di RAM, 1TB di SSD per giunta Gen.4 e CPU Intel Core 7 150U, con 10 core, 12 thread e picco a 5,4GHz è imperdibile.

Ma attenzione anche a questo HP da 499 : processore con specifiche lievemente inferiori al precedente, Intel Core i5-1334U, 10 core, 12 thread e picco a 4,6GHz, ma ben 32GB di RAM, e SSD da 1TB.

8. Amazon Fire TV Stick 4K Select a 19,99

Vendutissima, per ottime ragioni: con soli 19,99 si rende Smart qualsiasi TV con una presa HDMI e si entra nell'ecosistema Alexa in una mossa.

9. Meta Quest 3S 128GB a 279,99

Lo aspettavano in molti, a prezzo più accessibile: con 279 , grazie al Black Friday, si entra nel mondo della realtà mista per un'esperienza di gioco tutta nuova e futuristica.

10. Yankee Candle a 19,99