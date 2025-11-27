Aggiornamento TOP 10 Amazon Black Friday: impazzano i robot, ma salgono in classifica i TV TCL QLED scontatissimi
Ecco la classifica provvisoria degli articoli più venduti in questi giorni di Black Friday: non stupisce vedere prodotti anche costosi nelle prime posizioni visti gli sconti applicati, ma ci sono anche articoli a basso costo che vanno benissimo per i regali di Natale.di Redazione pubblicata il 27 Novembre 2025, alle 08:06 nel canale Multimedia
Nuovo punto della situazione Amazon Black Friday con questa lista dei 10 articoli più venduti, che include pezzi costosi ma anche altri a basso prezzo, perfetti per i regali di Natale. Vedremo come va nei prossimi giorni, ma per ora ci sono diverse sorprese. Ecco i top 10. Non perdetevi anche la lista aggiornata delle migliori offerte del Black Friday, in generale.
1. ECOVACS DEEBOT T80 OMNI, 499, scontatissimo
ECOVACS DEEBOT T80 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 18.000 Pa, Spazzola OZMO ROLLER, ZeroTangle 3.0, Lavaggio Mocio con Acqua Calda a 40-75 °C, Asciugatura ad Aria Calda, Nero769.00 499.00 Compra ora
DEEBOT T80 OMNI a 499 è il re delle vendite Amazon Black Friday, grazie a uno sconto eccezionale. 18.000 Pa, spazzola OZMO Roller, lavaggio con acqua calda fino a 75°C e asciugatura ad aria calda. Davvero completo per questa fascia. Abbiamo messo entrambi i colori perché i prezzi potranno variare di minuto in minuto, ma la promozione più interessante è quella che porta il prezzo del robot a 499.
2. DREAME L10s Gen. 2 a 359, altro prezzo eccezionale
Uno scontro fra robot, nelle prime posizioni: anche questo modello offre tantissimo per quello che costa, solo 359: 10.000Pa, ma c'è anche la stazione di svuotamento automatica, MopExtend e persino il lavaggio con acqua calda, che a questo prezzo è veramente una rarità.
3. TV 4K QLED TCL, c'è un 65" a 348
Chi cerca da tempo un nuovo TV sa benissimo quali sono i prezzi "normali". Non sarà quindi difficile vedere l'eccezionalità delle offerte che vi segnaliamo, trovate poco fa su Amazon. Siamo certi che alcuni prezzi cambieranno in fretta, oppure i prodotti andranno presto in esaurimento. Chi può faccia in fretta. Non perdetevi anche la lista aggiornata delle migliori offerte del Black Friday, in generale.
TCL 65T69C 65 QLED 60HZ 4K HDR, Google TV, Smart TV(Dolby Vision & Atmos, Motion clarity, compatibile con Google Assistant & Alexa), 2025499.99 348.33 Compra ora
Si commenta da solo il prezzo del TCL 65T69C 65 QLED: lo scriviamo qui, nel caso cambiasse, si parla di soli 348. Eccezionali anche i 259 per il modello della stessa serie da 43".
Se invece cercate un 55", non perdetevi a 305 TCL 55P7K 55 QLED, impossibile trovare di meglio.
Successo senza precedenti anche per questa scopa elettrica DREAME H14 Pro, con caratteristiche eccezionali e scontata di 200 rispetto all'ordinario. Non solo aspira, ma lava anche con acqua a 60°C e asciuga.
4. Scope low cost, 2 modelli eccezionali 69 o 100
La scopa elettrica Ivormentico è la più venduta, già quando costava 79. Oggi, con sconto Black Friday, scende addirittura a soli 69,99. Motore da 450W, 40KPa e autonomia fino a 50 minuti con batteria rimovibile, tanti accessori.
Ma l'offerta che consigliamo è questa, senza precedenti. Per soli 30 in più ci si porta a casa una delle scope elettriche low cost più potenti sul mercato: 580W, 57KPa e anche super batterie per autonomie superiori alla media, ben 70 minuti. Ovviamente con accessori e ottimi pareri da parte di chi già ne è felice possessore. Un gran giorno per chi pensava di acquistarne una.
5. Dreame L40 Ultra AE, 479
Dreame L40 Ultra AE a 479, un prezzo estremamente competitivo per uno dei robot aspirapolvere più apprezzati del mercato. Evoluzione diretta del L10s Pro Ultra Heat, questo modello unisce aspirazione potente e tecnologia di lavaggio avanzata, portando la pulizia domestica a un livello professionale.
La potenza di aspirazione raggiunge i 19.000 Pa, mentre il sistema di moci flessibili consente un lavaggio ad acqua calda fino a 75°C, efficace anche su sporco ostinato e residui di grasso. Le spazzole intercambiabili e il sistema intelligente 3DAdapt permettono al robot di adattarsi a qualsiasi superficie e di evitare fino a 120 tipi di ostacoli.
6. MacBook Air 13 chip M4 a 849
Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Argento1149.00 849.00 Compra ora
Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Mezzanotte1149.00 849.00 Compra ora
Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Touch ID; Argento1399.00 1149.00 Compra ora
Alcuni sono scontati Black Friday, altri no ma comunque a prezzo super: sono i MacBook Air con chip M4, che partono dal prezzo più basso di sempre, 849 in tutti i colori (ne riportiamo solo 2), per il modello 16GB/256GB.
7. 2 portatili tuttofare eccezionali MSI Modern o HP super sconti per quello che offrono
TOP: gli MSI Modern sono ottimi sotto tutti i punti di vista, ma questo a 549 lo è ancora di più. Per il prezzo, 16GB di RAM, 1TB di SSD per giunta Gen.4 e CPU Intel Core 7 150U, con 10 core, 12 thread e picco a 5,4GHz è imperdibile.
Ma attenzione anche a questo HP da 499: processore con specifiche lievemente inferiori al precedente, Intel Core i5-1334U, 10 core, 12 thread e picco a 4,6GHz, ma ben 32GB di RAM, e SSD da 1TB.
8. Amazon Fire TV Stick 4K Select a 19,99
Vendutissima, per ottime ragioni: con soli 19,99 si rende Smart qualsiasi TV con una presa HDMI e si entra nell'ecosistema Alexa in una mossa.
9. Meta Quest 3S 128GB a 279,99
Lo aspettavano in molti, a prezzo più accessibile: con 279, grazie al Black Friday, si entra nel mondo della realtà mista per un'esperienza di gioco tutta nuova e futuristica.
10. Yankee Candle a 19,99
Yankee Candle Scented Candle | Candela in giara grande della Lavanda Essiccata e Quercia | Candele a lunga combustione: fino a 150 ore | Regali perfetti per le donne24.43 19.99 Compra ora
Yankee Candle Candela profumata in giara grande | Dolce casa | Durata Fino a 150 Ore | Regali per donne34.90 19.99 Compra ora
Yankee Candle Candela profumata in giara grande | Biscotto di Natale | Durata Fino a 150 Ore | Regali perfetti per le donne19.99 18.99 Compra ora
Yankee Candle Candela profumata in giara grande | Vaniglia | Durata Fino a 150 Ore | Regali per donne34.90 19.99 Compra ora
Yankee Candle Candela profumata in giara grande, Red Apple Wreath, Durata Fino a 150 Ore24.39 18.99 Compra ora
Yankee Candle Candela profumata in giara grande | Bastoncino di cannella | Durata Fino a 150 Ore | regalo perfetto per le donn31.00 19.99 Compra ora
Yankee Candle Candela profumata in giara grande | Clean Cotton | Durata Fino a 150 Ore | Regali per donne24.39 19.99 Compra ora
Sì, ha stupito anche noi. Sono tantissime le Yankee Candle vendute in questo Black Friday perché costituiscono un regalo di Natale che va bene un po' per tutti e gli sconti sono notevoli. Riportiamo alcuni esempi.