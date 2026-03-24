4 TV OLED in offerta su Amazon: c'è un 55" a 655 (errore?), ma occhio anche al 65" e agli LG G5 e C5
Certe offerte non si spiegano: le TV OLED sono di qualità eccelsa, ma su Amazon girano sconti che le fanno costare come altre di rango inferiore. Ecco 4 esempi di quello che stiamo dicendo e uno costa così poco da far pensare ad un errore. Meglio affrettarsi perché se così non è finirà presto.di Redazione pubblicata il 24 Marzo 2026, alle 08:54 nel canale Multimedia
scontiofferteSmart TVOLEDLGHisense
Non c'è un motivo apparente, ma sono giorni d'oro per le Smart TV su Amazon e oggi raccogliamo le offerte di quelle OLED. Ci sono novità pesanti, il primo prodotto che vi suggeriamo è appena sceso e non sappiamo per quanto.
Hisense Smart TV OLED 55" 4K 55A8DQ, Smart TV VIDAA con 1000+APP, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, 120Hz Game Mode PRO, Audio Dolby Atmos799.00 655.00 Compra ora
Questa mattina è apparso un ottimo Hisense OLED da 55" alla cifra pazzesca di 655, oltre 100 in meno del normale. Se vedete nel box una cifra più elevata significa che è finito o hanno corretto l'errore. Fino a ieri con coupon e oggi senza c'è anche lo stesso modello da 65 pollici a soli 900,74. Sono senza dubbio fra i modelli più interessanti di tutta Amazon per chi cerca grande formato e qualità OLED a un prezzo mai visto prima. Sono ovviamente dei 4K a 120Hz, perfetti anche per contenuti sportivi e gaming.
LG OLED evo AI G5 TV 55 pollici, Smart TV 4K, Base da appoggio inclusa, Processore1399.00 1299.00 Compra ora
LG OLED evo AI C5 TV 55 pollici, Smart TV 4K, Processore979.00 941.00 Compra ora
Poi troviamo "sua maestà" LG OLED evo AI G5 da 55 pollici, ora disponibile a 1.299. Si tratta di un TV premium pensato per chi cerca qualità d'immagine ai massimi livelli, grazie alla tecnologia OLED evo e a un processore avanzato con AI. Perfetto per film, serie TV e gaming, è una delle soluzioni più complete oggi sul mercato, anche grazie alla presenza della base da appoggio inclusa. Attenzione però anche al modello C5 sempre da 55 pollici, sceso al suo minimo assoluto per ora, 941. Sono giorni eccezionali, lo abbiamo detto, senza un preciso perché.