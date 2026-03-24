4 TV OLED in offerta su Amazon: c'è un 55" a 655 (errore?), ma occhio anche al 65" e agli LG G5 e C5

Certe offerte non si spiegano: le TV OLED sono di qualità eccelsa, ma su Amazon girano sconti che le fanno costare come altre di rango inferiore. Ecco 4 esempi di quello che stiamo dicendo e uno costa così poco da far pensare ad un errore. Meglio affrettarsi perché se così non è finirà presto.

Non c'è un motivo apparente, ma sono giorni d'oro per le Smart TV su Amazon e oggi raccogliamo le offerte di quelle OLED. Ci sono novità pesanti, il primo prodotto che vi suggeriamo è appena sceso e non sappiamo per quanto.

Questa mattina è apparso un ottimo Hisense OLED da 55" alla cifra pazzesca di 655 , oltre 100 in meno del normale. Se vedete nel box una cifra più elevata significa che è finito o hanno corretto l'errore. Fino a ieri con coupon e oggi senza c'è anche lo stesso modello da 65 pollici a soli 900,74. Sono senza dubbio fra i modelli più interessanti di tutta Amazon per chi cerca grande formato e qualità OLED a un prezzo mai visto prima. Sono ovviamente dei 4K a 120Hz, perfetti anche per contenuti sportivi e gaming.