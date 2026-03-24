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4 TV OLED in offerta su Amazon: c'è un 55" a 655 (errore?), ma occhio anche al 65" e agli LG G5 e C5

4 TV OLED in offerta su Amazon: c'è un 55" a 655 (errore?), ma occhio anche al 65" e agli LG G5 e C5

Certe offerte non si spiegano: le TV OLED sono di qualità eccelsa, ma su Amazon girano sconti che le fanno costare come altre di rango inferiore. Ecco 4 esempi di quello che stiamo dicendo e uno costa così poco da far pensare ad un errore. Meglio affrettarsi perché se così non è finirà presto.

di pubblicata il , alle 08:54 nel canale Multimedia
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Non c'è un motivo apparente, ma sono giorni d'oro per le Smart TV su Amazon e oggi raccogliamo le offerte di quelle OLED. Ci sono novità pesanti, il primo prodotto che vi suggeriamo è appena sceso e non sappiamo per quanto.

Questa mattina è apparso un ottimo Hisense OLED da 55" alla cifra pazzesca di 655, oltre 100 in meno del normale. Se vedete nel box una cifra più elevata significa che è finito o hanno corretto l'errore. Fino a ieri con coupon e oggi senza c'è anche lo stesso modello da 65 pollici a soli 900,74. Sono senza dubbio fra i modelli più interessanti di tutta Amazon per chi cerca grande formato e qualità OLED a un prezzo mai visto prima. Sono ovviamente dei 4K a 120Hz, perfetti anche per contenuti sportivi e gaming.

Poi troviamo "sua maestà" LG OLED evo AI G5 da 55 pollici, ora disponibile a 1.299. Si tratta di un TV premium pensato per chi cerca qualità d'immagine ai massimi livelli, grazie alla tecnologia OLED evo e a un processore avanzato con AI. Perfetto per film, serie TV e gaming, è una delle soluzioni più complete oggi sul mercato, anche grazie alla presenza della base da appoggio inclusa. Attenzione però anche al modello C5 sempre da 55 pollici, sceso al suo minimo assoluto per ora, 941. Sono giorni eccezionali, lo abbiamo detto, senza un preciso perché.

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