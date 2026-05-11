Svarioni Amazon: mette in offerta il 50" 4K QLED Xiaomi 2026 da 43" a 349, ma il 55" costa 20 in meno

Amazon resta un punto di riferimento per acquistare ottimi prodotti a prezzi stracciati e la dimostrazione arriva anche oggi con 3 TV 4K proposti a cifre veramente basse. Sono 2 QLED e un UHD Xiaomi, che nativamente integrano Fire TV.

Circa il 90% degli italiani (così come nel resto del mondo), scelgono un TV "che costi poco, sia abbastanza grande e si veda bene". Scco, generico, quasi sempre un UHD, alla faccia degli OLED e delle tecnologie più avanzate, che sono apprezzate dagli appassionati. Ma, appunto, moltissimi scelgono altro, con il prezzo al primo posto. Fra questo 90% c'è anche chi sceglie di salire leggermente di prezzo per una qualità maggiore, optando per le serie economiche QLED che negli anni sono migliorate moltissimo. Quando poi le offerte coinvolgono i QLED economici, ecco che tutto diventa molto interessante. Oggi è un giorno di quelli.

Tecnicamente uno è siglato come offerta, il 43 pollici, il 55 no, ma sono prezzi eccezionali entrambi. Parliamo della serie 2026 di Xiaomi, la F Pro, di fatto delle Smart TV con tecnologia QLED ai prezzi delle UHD. Essendo QLED, ha una resa cromatica più viva rispetto alle LCD economiche classiche, con una copertura DCI-P3 molto buona per la fascia di prezzo. Netflix, YouTube e cartoni risultano subito più ricchi visivamente.

Anche il sistema smart è comodo: usa Fire TV integrato, quindi troviamo Alexa, Prime Video, Netflix, Disney+, AirPlay e un ecosistema molto semplice da usare. Per molti è più immediato di VIDAA o sistemi proprietari strani. Sul gaming è discreta ma non enthusiast. Ha ALLM e una modalità Game Boost che simula 120 Hz a 1080p, però il pannello resta nativamente a 60 Hz. Ma ci sta, meglio ricordarsi i prezzi di oggi, già è qualcosa di eccezionale così.

XIAOMI TV F 65, la tentazione

Era e resta il 65" più venduto (circa 300 pezzi al mese, per un 65" sono veramente tanti) ed è comprensibile: questo 65" non è QLED ma UHD, di fatto l'unica differenza con i modelli precedenti. Porta quasi il cinema in salotto, viste le dimensioni, e costa solo 399, una cifra ridicola considerando le dimensioni questo Smart TV.