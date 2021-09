Tesla chiude il programma referral: addio ai km gratuiti di ricarica Supercharger

Tesla non ha mai amato la classica pubblicità, tanto da non aver praticamente mai utilizzato metodi classici di marketing e promozione. Al contrario si è sempre affidata al suo programma referral, in pratica una sorta di passaparola premiato in diversi modi.

Ogni proprietario possiede un link personale, che se utilizzato da altri per ordinare una nuova vettura genera (o meglio, generava) un premio di un qualche tipo. Il programma originariamente era molto generoso, tanto da regalare addirittura intere vetture ai divulgatori più bravi, per poi ridimensionarsi col tempo, a causa della crescita della flotta Tesla in tutto il mondo. A causa dei premi pregressi, Tesla deve ancora circa 80 nuove Roadster ai referrals.

Oggi Tesla ha avvisato tutti i clienti, con un messaggio nell'app e sul proprio sito, che il programma referral si interrompe, fino a nuovo avviso. Come accennato, il programma ad oggi era notevolmente ridimensionato in generosità, ma molti lo utilizzavano per il premio ambito di 1.500 km di ricarica gratuita presso le stazioni Supercharger, un riconoscimento che spettava sia al proprietario, sia al nuovo cliente.

La decisione di Tesla segna di fatto la fine della ricarica gratuita presso i Supercharger, ad eccezione delle auto più vecchie che in via promozionale hanno diritto alla ricarica gratis a vita. Questa nuova politica segue certamente la strada intrapresa da Tesla, per minimizzare i costi, e rendere i Supercharger non gravosi sul bilancio aziendale. Tesla ha sempre dichiarato di non voler ottenere guadagno dalle sue colonnine super veloci, ma allo stato attuale le ricariche gratuite pesano diverse decine di milioni di dollari nella spesa trimestrale. A questa scelta si unirà quella di aprire i Supercharger anche ai proprietari di altri marchi, a pagamento.

Lo "scrigno del tesoro" nell'app Tesla continua a segnare il residuo di km a cui si hanno diritto, e pare anche che i referral già presentati alla data del 17 settembre verranno comunque conteggiati nei premi. L'unico programma che per ora prosegue è quello relativo agli ordini dei pannelli fotovoltaici.